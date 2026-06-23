होर्मुज स्ट्रेट में संकट बढ़ा तो इन भारतीय इंडस्ट्रीज पर मंडराएगा बड़ा खतरा, जानिए तेल-गैस के बाद लोगों की सेहत पर ही क्यों पड़ेगा असर

Hormuz closure effect on Indian economy: होर्मुज जलडमरूमध्य में किसी भी तरह की रुकावट का असर सिर्फ कच्चे तेल और एलपीजी तक सीमित नहीं रहेगा. भारत के दवा, पेट्रोकेमिकल, उर्वरक, प्लास्टिक और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी प्रभावित हो सकते हैं, जिससे उत्पादन लागत बढ़ने और महंगाई पर दबाव बनने की आशंका है.

तेल-गैस के बाद अब दवा और केमिकल सेक्टर की बारी? होर्मुज संकट से बढ़ी चिंता (फोटो एआई)

अगर आपको लगता है कि होर्मुज जलडमरूमध्य में तनाव का मतलब सिर्फ पेट्रोल और एलपीजी की कीमतें बढ़ना है, तो तस्वीर इससे कहीं बड़ी है. दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक पर व्यवधान आने से भारत की ऊर्जा सुरक्षा के साथ-साथ कई उद्योगों की सप्लाई चेन भी प्रभावित हो सकती है. इसका असर फैक्ट्री उत्पादन, महंगाई और रोजमर्रा की चीजों की कीमतों तक महसूस किया जा सकता है.

हालिया घटनाक्रम में ईरान की ओर से होर्मुज को लेकर कड़े बयान सामने आए हैं, लेकिन विभिन्न अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों के अनुसार समुद्री यातायात की स्थिति लगातार बदल रही है और कूटनीतिक प्रयास भी जारी हैं. इसलिए स्थिति को पूरी तरह स्थायी बंद मानने के बजाय इसे भू-राजनीतिक जोखिम के रूप में देखना अधिक उचित होगा.

होर्मुज इतना महत्वपूर्ण क्यों है?

रायटर्स के मुताबिक फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ने वाला होर्मुज जलडमरूमध्य वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति की जीवनरेखा माना जाता है. दुनिया के तेल और तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है. किसी भी तरह की रुकावट का असर केवल पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं रहता, बल्कि एशिया और यूरोप समेत कई अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ता है. हाल के घटनाक्रमों के बीच बाजारों की नजर इसी समुद्री मार्ग पर बनी हुई है.

सिर्फ तेल-गैस ही नहीं, और कौन से उद्योगों पर भी पड़ सकता है असर?

भारत खाड़ी क्षेत्र से कच्चा तेल, एलपीजी और पेट्रोकेमिकल फीडस्टॉक का बड़ा हिस्सा आयात करता है. यदि आपूर्ति प्रभावित होती है तो रिफाइनरियों के साथ-साथ प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर, पैकेजिंग सामग्री, पेंट, डिटर्जेंट और रसायन उद्योगों की लागत बढ़ सकती है.

दवा उद्योग पर भी अप्रत्यक्ष असर संभव है. कई फार्मास्युटिकल उत्पादों के निर्माण में उपयोग होने वाले सॉल्वेंट, विशेष रसायन और पेट्रोकेमिकल आधारित कच्चे माल की कीमतें बढ़ने पर दवा निर्माण महंगा हो सकता है. हालांकि भारत का दवा उद्योग विविध स्रोतों से भी आपूर्ति प्राप्त करता है, इसलिए प्रभाव उत्पाद और कच्चे माल के प्रकार पर निर्भर करेगा.

खाद, निर्माण और ऑटो सेक्टर भी क्यों आ सकते हैं दबाव में?

प्राकृतिक गैस और पेट्रोकेमिकल उत्पाद उर्वरक उद्योग के लिए महत्वपूर्ण इनपुट हैं. यदि ऊर्जा लागत बढ़ती है तो खाद उत्पादन महंगा हो सकता है. इसी तरह प्लास्टिक कंपोनेंट्स, रबर-आधारित सामग्री और औद्योगिक रसायनों की लागत बढ़ने से ऑटोमोबाइल, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और निर्माण क्षेत्र पर भी दबाव आ सकता है. यानि होर्मुज में व्यवधान का असर केवल ईंधन पंप तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि कई तैयार उत्पादों की कीमतों में भी धीरे-धीरे दिखाई दे सकता है.

आपकी जेब पर क्या असर होगा?

ऊर्जा महंगी होने पर परिवहन लागत बढ़ती है. इसका असर फल-सब्जियों से लेकर एफएमसीजी उत्पादों और ऑनलाइन डिलीवरी तक पर पड़ सकता है. यदि कच्चे माल की कीमतें बढ़ती हैं, तो उद्योग अक्सर उसका कुछ हिस्सा उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं. इससे महंगाई पर अतिरिक्त दबाव बन सकता है.छोटे कारोबरियों के लिए भी यह चुनौतीपूर्ण स्थिति हो सकती है, क्योंकि इनपुट लागत बढ़ने से मुनाफा घट सकता है या उत्पादों की कीमत बढ़ानी पड़ सकती है.

क्या होर्मुज पूरी तरह बंद हो चुका है?

वैश्विक तेल और ऊर्जा आपूर्ति से जुड़े आंकड़े बताते हैं कि हाल के दिनों में ईरान की ओर से होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर सख्त घोषणाएं और बंद करने के दावे सामने आए हैं. दूसरी ओर, अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि कुछ समय पर समुद्री यातायात आंशिक रूप से जारी रहने और कूटनीतिक वार्ताओं के प्रयासों के संकेत मिले हैं. ऐसे में स्थिति अत्यधिक गतिशील बनी हुई है और इसमें तेजी से बदलाव संभव है.

भारत के लिए छिपी हुई बड़ी चुनौती क्या होगी?

भारत ने पिछले कुछ वर्षों में ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने और रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार बढ़ाने की दिशा में कदम उठाए हैं, फिर भी पश्चिम एशिया से होने वाली आपूर्ति का महत्व बना हुआ है. सबसे बड़ा जोखिम केवल तेल की उपलब्धता नहीं, बल्कि वैश्विक शिपिंग लागत, बीमा प्रीमियम और सप्लाई चेन में देरी है. यदि जहाजों का मार्ग बदलता है या जोखिम बढ़ता है, तो आयातित सामान की कुल लागत बढ़ सकती है.

तो ये बात समझ लें

होर्मुज जलडमरूमध्य में तनाव को केवल पेट्रोल-डीजल की खबर समझना बड़ी भूल होगी. इसका असर दवा निर्माण, पेट्रोकेमिकल, प्लास्टिक, उर्वरक, परिवहन, निर्माण और कई विनिर्माण क्षेत्रों तक पहुंच सकता है. फिलहाल स्थिति बदलती हुई है, लेकिन यदि लंबे समय तक अनिश्चितता बनी रहती है तो इसका असर भारतीय उद्योगों और उपभोक्ताओं दोनों की जेब पर दिखाई दे सकता है.

नोट-ये खबर रॉयटर्स, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA), अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन (EIA), पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ (PPAC), भारत सरकार का पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध उद्योग रिपोर्टों के आधार पर बनी है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.