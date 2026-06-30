खुद की शादी का पोर्टल बनाने से पेट्रोल के ₹100 उधार लेने तक; इन 5 गैर-IIT धुरंधरों ने ऐसे पलटी किस्मत और बने टेक किंग

Meet 5 Indian tech founders who rose from rags to riches: बिना IIT-IIM डिग्री के भी देश के आम युवा बिजनेस की दुनिया में बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं. यह लेख भारत के उन 5 सफल उद्यमियों की कहानी बताता है जिन्होंने मामूली शुरुआत से करोड़ों का टर्नओवर खड़ा कर इस मिथक को पूरी तरह तोड़ दिया.

क्या आपको भी लगता है कि भारत में एक सफल टेक बिजनेस शुरू करने के लिए आपके पास IIT या IIM जैसी बड़ी डिग्री होना जरूरी है? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं. देश के लाखों युवा और माता-पिता इसी दबाव में जीते हैं कि बिना इन बड़े संस्थानों के करियर में कुछ असाधारण नहीं किया जा सकता. लेकिन आज की असलियत इस सोच से बिलकुल अलग है. आपके पास कोई बहुत बड़ी डिग्री नहीं है, फिर भी आप अपनी जिद और सही विजन के दम पर देश की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक खड़ी कर सकते हैं.

आइए जानते हैं उन आम परिवेश से आए उद्यमियों के बारे में, जिन्होंने इस बड़े मिथक को हमेशा के लिए तोड़ दिया और ग्राउंड लेवल पर ऐसा बदलाव लाए जिसका फायदा आज हम सब उठा रहे हैं.

जब जेब खर्च कमाने वाला लड़का बना टेक किंग

कोलकाता के रहने वाले अभिषेक रुंगटा की कहानी हर उस युवा को प्रेरित करेगी जो संसाधनों की कमी का रोना रोते हैं. कॉलेज के दिनों में अभिषेक लोगों के घरों में जाकर इंटरनेट कनेक्शन सेटअप करते थे और उन्हें ब्राउज़र चलना सिखाकर अपना जेब खर्च निकालते थे. उन्होंने सेंट जेवियर्स कॉलेज से साधारण बीकॉम किया था, लेकिन कंप्यूटर के प्रति उनका लगाव इतना गहरा था कि उन्होंने खुद ही कोडिंग सीख ली.

बाद में उन्होंने इंडस नेट टेक्नोलॉजीज की शुरुआत की और आज उनकी कंपनी डिजिटल क्रांति का एक बड़ा चेहरा बन चुकी है. आम लोगों के लिए इसका सीधा संदेश यह है कि अगर आपमें कुछ नया सीखने की भूख है, तो डिग्री का न होना कभी भी आपकी सफलता में रोड़ा नहीं बन सकता.

मात्र दस हजार रुपये से 600 करोड़ का सफर

कर्नाटक के एक छोटे से गांव से निकले आरएस शानभाग के पास कोई चमचमाती हुई इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं थी, बल्कि उन्होंने हुबली के एक कॉलेज से सिर्फ इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया था. साल 1991 में उन्होंने महज 10,000 रुपये की बेहद मामूली पूंजी के साथ वैल्यूपॉइंट सिस्टम्स नाम की आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी की नींव रखी.

बिना किसी बड़े इन्वेस्टर के सपोर्ट के, शानभाग ने अपने बिजनेस को इस तरह से आगे बढ़ाया कि उनकी कंपनी ने देश में आई तीन बड़ी आर्थिक मंदियों का डटकर सामना किया और आज यह 600 करोड़ रुपये से अधिक का बिजनेस साम्राज्य बन चुकी है. यह कहानी सिखाती है कि बिजनेस में बड़े पैसे से ज्यादा बड़ा विजन और धैर्य काम आता है.

खुद की शादी के लिए बनाया प्लेटफॉर्म और खड़ी कर दी बड़ी कंपनी

मुरुगावेल जानकीरमन ने मद्रास यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर एप्लीकेशन की पढ़ाई की थी. अमेरिका में रहने के दौरान उन्होंने महसूस किया कि प्रवासी भारतीयों को अपनी कम्युनिटी से जुड़ने और जीवनसाथी तलाशने में काफी दिक्कत आती है. उन्होंने एक सामान्य तमिल कम्युनिटी वेबसाइट से शुरुआत की जो मुफ्त सेवाएं देती थी.

इसी दौरान उन्होंने भारतमैट्रिमोनी की शुरुआत की. मजेदार बात यह है कि साल 1999 में उन्होंने खुद अपने ही बनाए पोर्टल के जरिए शादी की. आज यह कंपनी शेयर बजार में लिस्टेड है और करोड़ों लोगों के घर बसाने का जरिया बन चुकी है. आम उपभोक्ता के लिए यह इस बात का सबूत है कि रोजमर्रा की वास्तविक समस्याओं का सरल समाधान ढूंढना ही सबसे बड़ा बिजनेस आइडिया है.

येलो पेज को डिजिटल बनाकर बदला काम का तरीका

चेन्नई के सत्य प्रभाकर ने एनआईटी से पढ़ाई जरूर की थी, लेकिन उनके पास कोई आईआईटी या आईआईएम का टैग नहीं था. उन्होंने बहुत पहले ही भांप लिया था कि आने वाले समय में कागज वाली टेलीफोन डायरेक्टरी (येलो पेज) खत्म हो जाएगी और लोग इंटरनेट पर सुविधाएं तलाशेंगे.

उन्होंने साल 2007 में सुलेखा डॉट कॉम की शुरुआत की. साल 2015 में जब इंटरनेट का दौर तेजी से बदला, तो उन्होंने सुलेखा को पूरी तरह डिजिटल लोकल सर्विस प्लेटफॉर्म में बदल दिया. आज जब आपको अपने घर के लिए प्लंबर, कारपेंटर या कोई अन्य लोकल सर्विस चाहिए होती है, तो सुलेखा जैसे प्लेटफॉर्म ही काम आते हैं. सत्य ने साबित किया कि मार्केट की बदलती नब्ज को पकड़ना किताबी ज्ञान से कहीं ज्यादा जरूरी है.

स्कूटर में पेट्रोल के पैसे नहीं थे, आज करते हैं करोड़ों का लेन-देन

पंजाब के लुधियाना के रहने वाले नलिन तायल की कहानी संघर्ष और कामयाबी की सबसे अनूठी मिसाल है. गुरु नानक देव कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद उन्होंने कुछ समय तक फाइनेंशियल एडवाइजर के रूप में काम किया. जब उन्होंने 1999 में अपनी कंपनी जीएटीएस (GATS) इंडिया की शुरुआत की, तब उनके पास पैसे नहीं थे. वे खुद बताते हैं कि एक वक्त ऐसा था जब उन्हें अपनी पत्नी से स्कूटर में पेट्रोल डलवाने के लिए 100 रुपये मांगने पड़े थे. लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और डिजिटल पेमेंट की ताकत को समझते हुए 'जीएटीएस पे' नामक डिजिटल वॉलेट लॉन्च किया. आज उनकी कंपानी का टर्नओवर 400 करोड़ रुपये से ज्यादा है और रोजाना लाखों ट्रांजेक्शन उनकी मदद से हो रहे हैं.

नौकरी ढूंढ रहे युवाओं को क्या समझना चाहिए?

आज भी लाखों छात्र मानते हैं कि अगर उन्हें IIT या IIM में प्रवेश नहीं मिला तो उनका करियर सीमित रह जाएगा. लेकिन इन उद्यमियों की कहानी इस सोच को बदलती है. बाजार अब सिर्फ डिग्री नहीं, बल्कि स्किल, कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी की समझ और लगातार खुद को अपडेट करने की क्षमता भी देख रहा है. आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल सर्विसेज और फिनटेक जैसे सेक्टर में ऐसे लोगों की मांग और बढ़ सकती है जो नई समस्याओं का सामाधान निकाल सकें. यही वजह है कि कई एक्सपर्ट अब स्किल-बेस्ड करियर को पारंपरिक डिग्री के बराबर, और कई मामलों में उससे भी ज्यादा अहम मानने लगे हैं.

सफलता का फॉर्मूला बदल रहा है, लेकिन मेहनत की जगह कोई नहीं ले सकता

इन सभी कहानियों में एक समान बात दिखाई देती है. किसी ने छोटी पूंजी से शुरुआत की, किसी ने खुद टेक्नोलॉजी सीखी, तो किसी ने बदलते समय के साथ अपने बिजनेस मॉडल को बदला. रास्ते अलग-अलग थे, लेकिन एक बात समान रही,लगतार मेहनत, धैर्य और सीखने की भूख. यही कारण है कि आज अगर कोई छात्र किसी साधारण कॉलेज में पढ़ रहा है, तो उसके लिए भी अवसर कम नहीं हैं. जरूरी यह है कि वह अपने कौशल पर काम करे, नए ट्रेंड्स को समझे और किसी वास्ताविक समस्या का समाधान खोजने की कोशिश करे. डिग्री दरवाजा खोल सकती है, लेकिन मंजिल तक पहुंचने का काम आखिरकार आपकी क्षमता और लगातार की गई मेहनत ही करती है. कई बार यही बात लोग समझने में देरी कर देते हैं, और वही सबसे बड़ी गलती बन जाती है.

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