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1.49 लाख तक फिसल सकता है सोना या जाएगा 1.60 लाख तक? इन 3 नंबरों में छिपा गोल्ड का रेट- खरीदने से पहले जानिए

Will gold prices fall or rise further? सोने की कीमतों में हालिया गिरावट के बाद 8 सितंबर को खरीदारों की नजर ₹1.53 लाख के अहम सपोर्ट पर है. कमोडिटी एक्सपर्ट देवकृष्ण पांडेय के मुताबिक इसके नीचे ₹1.49 लाख अगला मजबूत सपोर्ट है, जबकि ₹1.55 लाख के ऊपर टिकने पर ₹1.60 लाख की तेजी संभव है.

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ऋतु सिंह

Updated : Sep 08, 2026, 07:22 AM IST

1.49 लाख तक फिसल सकता है सोना या जाएगा 1.60 लाख तक? इन 3 नंबरों में छिपा गोल्ड का रेट- खरीदने से पहले जानिए

सोना खरीदें या रुकें ₹1.49 लाख से ₹1.60 लाख के बीच फंसा भाव, ये 3 नंबर बताएंगे अगली चाल (फोटो एआई)

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  • ₹1.53 लाख पर सोने का इम्तिहान
  • ₹1.49 लाख अगला मजबूत सपोर्ट
  • ₹1.55 लाख के ऊपर तेजी संभव
  • ₹1.60 लाख बन सकता है अगला लक्ष्य

सोना सस्ता हुआ तो क्या अब खरीदारी का मौका है या बाजार अभी और डराएगा. यही सवाल इस वक्त उन लोगों के सामने है जो शादी, त्योहार या निवेश के लिए सोना खरीदने की तैयारी कर रहे हैं. 8 सितंबर की सुबह एमसीएक्स पर 5 अक्टूबर 2026 एक्सपायरी वाला गोल्ड करीब ₹1,52,750 प्रति 10 ग्राम पर कारोबार करता दिखा. शुरुआती कारोबार में इसका दिन का दायरा ₹1,51,850 से ₹1,53,295 रहा. यानी बाजार फिलहाल ऐसे मोड़ पर है जहां छोटी सी चाल भी खरीदार और निवेशक दोनों का फैसला बदल सकती है.  

उधर दिल्ली के खुदरा बाजार में 7 सितंबर को 24 कैरेट सोने का भाव ₹1,54,940 प्रति 10 ग्राम दर्ज हुआ था. सितंबर में अब तक दिल्ली में सोने का ऊंचा स्तर ₹1,56,820 और निचला स्तर ₹1,52,160 रहा है. यानी ऊपरी स्तर से करीब चार हजार रुपये की नरमी आ चुकी है.  

सोने की अगली चाल के लिए सबसे अहम है ₹1.53 लाख का निशान

कमोडिटी एक्सपर्ट देवकृष्ण पांडेय के मुताबिक एमसीएक्स पर ₹1.53 लाख प्रति 10 ग्राम का स्तर बेहद अहम सपोर्ट है. अगर सोना इस स्तर के ऊपर बना रहता है तो बाजार में संभलने की कोशिश जारी रह सकती है.

लेकिन अगर यह सपोर्ट निर्णायक रूप से टूटता है तो करीब ₹1.49 लाख का स्तर अगला मजबूत सपोर्ट बन सकता है. यानी मौजूदा भाव पर खरीदारी करने वाले के लिए सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि सोना आज थोड़ा महंगा है या सस्ता, बल्कि यह है कि बाजार ₹1.53 लाख के नीचे कितना टिकता है.

आम खरीदार के लिए इसका मतलब साफ है. अगर आपको शादी या किसी जरूरी काम के लिए अगले कुछ दिनों में सोना लेना ही है तो पूरी रकम एक साथ लगाने के बजाय चरणबद्ध खरीदारी ज्यादा संतुलित तरीका हो सकता है. बाजार में तेज उतार चढ़ाव के बीच इससे गलत समय पर पूरी खरीदारी करने का जोखिम कम हो सकता है.

₹1.55 लाख के ऊपर गया तो तस्वीर अचानक बदल सकती है

गिरावट की चर्चा के बीच तेजी वाला रास्ता भी खुला हुआ है. देवकृष्ण पांडेय के मुताबिक अगर सोना ₹1.55 लाख प्रति 10 ग्राम के ऊपर मजबूती से टिकता है तो तेजी फिर मजबूत हो सकती है और ₹1.60 लाख का स्तर अगला बड़ा लक्ष्य बन सकता है.  

यही वह लेवल है जिसे खरीदारों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. क्योंकि अगर बाजार सपोर्ट से पलटकर इस रेजिस्टेंस के ऊपर निकल जाता है तो जो लोग बड़ी गिरावट का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें ऊंचे भाव पर खरीदारी करनी पड़ सकती है.

यानी अभी सोने में दो तस्वीरें साथ दिखाई दे रही हैं. ₹1.53 लाख के ऊपर टिकाव बाजार को संभाल सकता है और ₹1.55 लाख के ऊपर मजबूती तेजी को हवा दे सकती है. इसके उलट ₹1.53 लाख का टूटना ₹1.49 लाख की तरफ दबाव बढ़ा सकता है.

अमेरिका की एक रिपोर्ट ने सोने की चमक क्यों फीकी की

हालिया गिरावट सिर्फ घरेलू सराफा बाजार की कहानी नहीं है. अमेरिकी रोजगार के आंकड़ों ने बाजार की धारणा बदल दी है. अगस्त में अमेरिकी पेरोल 1.62 लाख बढ़े, जो उम्मीद से काफी ज्यादा रहे. इससे अमेरिकी फेडरल रिजर्व की सितंबर में ब्याज दर बढ़ाने की संभावना बढ़ी और बाजार में इसकी संभावना करीब 60 फीसदी तक पहुंच गई.  

ब्याज दर बढ़ने की उम्मीद से अमेरिकी बॉन्ड यील्ड और डॉलर पर असर पड़ता है और ऐसे माहौल में सोने जैसे ऐसे एसेट की अपील कम हो सकती है, जो खुद कोई ब्याज नहीं देता. यही वजह है कि मजबूत अमेरिकी रोजगार आंकड़े आने के बाद अंतरराष्ट्रीय सोने पर दबाव देखा गया. अब बाजार की नजर अमेरिकी प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़ों पर है. इसके बाद 15 और 16 सितंबर की फेडरल रिजर्व बैठक से पहले सोने में उतार चढ़ाव और बढ़ सकता है.  

तेल की महंगाई भी सोने के लिए बन सकती है बड़ा सिरदर्द

सोने की कहानी में इस समय एक और बड़ा किरदार कच्चा तेल है. मध्य पूर्व में तनाव बढ़ने के कारण 8 सितंबर को ब्रेंट क्रूड करीब 97.34 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया. अगर तेल लंबे समय तक महंगा रहता है तो महंगाई को लेकर चिंता बढ़ सकती है, जिससे अमेरिका में ब्याज दरों को लेकर बाजार की उम्मीदें फिर बदल सकती हैं.  

देव कहते हैं सोने के खरीदार को सिर्फ सोने का चार्ट नहीं देखना चाहिए. डॉलर, अमेरिकी बॉन्ड यील्ड, तेल और अमेरिकी महंगाई के आंकड़े आने वाले दिनों में इसकी कीमत को सीधे प्रभावित कर सकते हैं.

चांदी में खरीदारी या बिक्री, देवकृष्ण पांडेय का क्या संकेत?

चांदी की तस्वीर सोने से थोड़ी अलग है. देवकृष्ण पांडेय के मुताबिक चांदी में तेजी की संभावना सोने से ज्यादा दिखाई देती है, लेकिन इसमें जोखिम और उतार चढ़ाव भी ज्यादा है. इसका कारण यह है कि चांदी सिर्फ निवेश की धातु नहीं है, बल्कि इसकी औद्योगिक मांग भी महत्वपूर्ण है. 

उनके अनुसार अंतरराष्ट्रीय बाजार में 64 डॉलर प्रति औंस का स्तर चांदी के लिए महत्वपूर्ण सपोर्ट है. अगर चांदी 66 डॉलर के ऊपर टिकती है तो तेजी मजबूत हो सकती है, जबकि 64 डॉलर के नीचे लगातार कमजोरी रहने पर मुनाफावसूली बढ़ सकती है. 

इसका मतलब यह नहीं है कि गिरावट देखते ही चांदी बेच देनी चाहिए. बल्कि मौजूदा बाजार में खरीदारी करने वाले निवेशक के लिए चरणबद्ध खरीदारी और सपोर्ट लेवल पर नजर रखना ज्यादा अहम है. तेज रफ्तार में भागती चांदी जितना फायदा दे सकती है, उतनी ही तेजी से करेक्शन भी दिखा सकती है.

आम आदमी के लिए आज सोने में क्या करना समझदारी है?

देव कहते हैं अगर खरीदारी जरूरत के लिए है, जैसे शादी या आने वाले त्योहार, तो पूरे बाजार का सही निचला स्तर पकड़ने की कोशिश करना मुश्किल हो सकता है. ऐसी स्थिति में रकम को हिस्सों में बांटकर खरीदारी करना ज्यादा व्यावहारिक हो सकता है.

अगर खरीदारी सिर्फ निवेश के लिए है तो ₹1.53 लाख के सपोर्ट, ₹1.49 लाख के अगले सपोर्ट और ₹1.55 लाख के रेजिस्टेंस पर नजर रखना ज्यादा उपयोगी होगा. ₹1.53 लाख के नीचे कमजोरी बढ़ती है तो जल्दबाजी में पूरी रकम लगाने से बचना समझदारी हो सकती है.

वहीं ₹1.55 लाख के ऊपर टिकाऊ मजबूती आती है तो बाजार ₹1.60 लाख की तरफ बढ़ने की कोशिश कर सकता है. इसलिए आज सोने में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह नहीं है कि भाव गिरा या बढ़ा, बल्कि यह है कि बाजार इन अहम लेवल्स पर कैसा व्यवहार करता है.

एक और बात जरूरी है. एमसीएक्स का भाव और ज्वेलरी की दुकान का अंतिम खरीद भाव एक जैसा नहीं होता. ज्वेलरी खरीदते समय जीएसटी, मेकिंग चार्ज और अन्य शुल्क भी जुड़ते हैं. इसलिए सिर्फ स्क्रीन पर दिख रहे सोने के भाव को देखकर खरीदारी का फैसला नहीं करना चाहिए.

आज की पूरी तस्वीर को एक लाइन में समझें तो ₹1.53 लाख सोने के लिए पहला इम्तिहान है. इसके नीचे ₹1.49 लाख की तरफ दबाव बढ़ सकता है और ₹1.55 लाख के ऊपर मजबूती आने पर ₹1.60 लाख का रास्ता खुल सकता है. इसी दायरे में अगले कुछ कारोबारी सत्रों की कहानी लिखी जा सकती है. 

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