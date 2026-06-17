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PM Kisan: सिर्फ एक क्लिक की देरी से क्यों होल्ड हो सकता है किसानों का ₹2,000? 30 जून से पहले समझ लें ये 5 बातें  

How to complete PM Kisan eKYC online: अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेते हैं, तो 30 जून की तारीख आपके लिए बेहद अहम है . ई-केवाईसी समय पर पूरी नहीं करने पर अगली ₹2,000 की किस्त अटक सकती है . इसलिए अंतिम समय का इंतजार करने के बजाय अभी अपनी स्थिति जांच लेना समझदारी होगी .

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ऋतु सिंह

Updated : Jun 17, 2026, 09:12 AM IST

PM Kisan: सिर्फ एक क्लिक की देरी से क्यों होल्ड हो सकता है किसानों का ₹2,000? 30 जून से पहले समझ लें ये 5 बातें  

किसानों के लिए जरूरी अलर्ट, ₹2,000 पाने से पहले पूरी करनी होगी यह प्रक्रिया (फोटो एआई)

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अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं, तो जून का आखिरी हफ्ता आपके लिए बेहद अहम साबित हो सकता है . कई किसान अगली किस्त का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन एक जरूरी प्रक्रिया समय पर पूरी नहीं की तो ₹2,000 की अगली राशि आपके खाते में आने में देरी हो सकती है . यही वजह है कि सरकार ने लाभार्थियों को ई-केवाईसी समय पर पूरा करने की सलाह दी है . यह केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि योजना का लाभ जारी रखने के लिए जरूरी शर्त मानी जा रही है.

ई-केवाईसी क्यों बन गई इतनी जरूरी

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना ₹6,000 की सहायता तीन समान किस्तों में दी जाती है . लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए कि लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचे और फर्जी दावों पर रोक लगे, लाभार्थियों का ई-केवाईसी पूरा होना आवश्यक है.

यदि निर्धारित समय तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं होती, तो अगली किस्त के भुगतान में बाधा आ सकती है . इसलिए जिन किसानों ने अभी तक सत्यापन नहीं कराया है, उनके लिए 30 जून महत्वपूर्ण समय सीमा मानी जा रही है.

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मोबाइल से भी पूरा हो सकता है काम

बहुत से किसानों को लगता है कि ई-केवाईसी के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ेंगे, जबकि अब इसे आसान बनाया गया है . लाभार्थी अपने मोबाइल पर पीएम किसान ऐप के माध्यम से भी प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं . इसके अलावा नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर जाकर बायोमेट्रिक सत्यापन का विकल्प भी उपलब्ध है. इस डिजिटल व्यवस्था का फायदा उन किसानों को भी मिलेगा जो दूरदराज के इलाकों में रहते हैं और बार-बार सरकारी कार्यालय नहीं जा सकते .

बुजुर्ग और दिव्यांग किसानों के लिए भी राहत

एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि ऐसे लाभार्थी जो उम्र, बीमारी या शारीरिक असुविधा के कारण केंद्र तक नहीं पहुंच सकते, उनके लिए स्थानीय स्तर पर विशेष सहायता की व्यवस्था की जा रही है . कई जगह ग्राम स्तरीय अधिकारी और कर्मचारी घर या गांव में पहुंचकर फेस ऑथेंटिकेशन जैसी सुविधाओं के जरिए ई-केवाईसी पूरी कराने में मदद कर रहे हैं .

यह कदम उन लोगों के लिए राहत भरा हो सकता है जो केवल तकनीकी या शारीरिक कारणों से योजना का लाभ लेने से वंचित रह जाते थे.

क्यों महत्वपूर्ण है यह अपडेट

अभी खरीफ सीजन की तैयारियां चल रही हैं और कई किसान बीज, खाद तथा अन्य कृषि जरूरतों के लिए सरकारी सहायता राशि का इंतजार कर रहे हैं. ऐसे समय में यदि ई-केवाईसी अधूरी रह जाती है, तो आर्थिक योजना प्रभावित हो सकती है. यही इस खबर का सबसे बड़ा व्यावहारिक असर है.

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एक और अहम बात यह है कि ई-केवाईसी केवल अगली किस्त पाने का माध्यम नहीं, बल्कि भविष्य में सरकारी रिकॉर्ड को अपडेट रखने और लाभार्थियों की सही पहचान सुनिश्चित करने का भी जरिया है.

अब किसानों को क्या करना चाहिए?

यदि आपने पहले ही ई-केवाईसी पूरी कर ली है, तो अपने आवेदन की स्थिति एक बार अवश्य जांच लें . अगर प्रक्रिया लंबित है, तो अंतिम तारीख का इंतजार करने के बजाय जल्द से जल्द इसे पूरा करना बेहतर होगा . आखिरी दिनों में तकनीकी दबाव या भीड़ बढ़ने से परेशानी हो सकती है.

पीएम किसान योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि लाखों ग्रामीण परिवारों के लिए छोटी लेकिन महत्वपूर्ण आर्थिक मदद है . ऐसे में केवल एक लंबित ई-केवाईसी के कारण किस्त रुकना किसी भी किसान के लिए नुकसानदेह हो सकता है . समय रहते सत्यापन पूरा कर लेना ही सबसे सुरक्षित और समझदारी भरा कदम है.

डिस्क्लेमर: यह लेख सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी और सरकारी दिशा-निर्देशों के आधार पर तैयार किया गया है . पीएम किसान योजना से जुड़े नियम, ई-केवाईसी प्रक्रिया और समय-सीमा में समय-समय पर बदलाव संभव हैं. लाभार्थी किसी भी कार्रवाई से पहले आधिकारिक पीएम किसान पोर्टल, संबंधित सरकारी विभाग या नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) से नवीनतम जानकारी अवश्य सत्यापित करें. स्रोत: पीएम किसान सम्मान निधि योजना की आधिकारिक वेबसाइट, सार्वजनिक सरकारी अपडेट और उपलब्ध मीडिया रिपोर्ट्स .

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