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कॉलेज ड्रॉपआउट युवक ने खड़ी कर दी अरबों की कंपनी, 22 की उम्र में AI स्टार्टअप शुरू कर बना टेक की दुनिया का बड़ा नाम 

Indian origin billionaire entrepreneur Success Story: क्या आज भी डिग्री ही सफलता की सबसे बड़ी गारंटी है? या फिर बदलती तकनीक की दुनिया में सही समय पर लिया गया जोखिम किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है? भारतीय मूल के युवा उद्यमी सूर्य मिधा की कहानी इन्हीं सवालों के बीच नई चर्चा छेड़ रही है.

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ऋतु सिंह

Updated : Jun 17, 2026, 06:50 AM IST

कॉलेज ड्रॉपआउट युवक ने खड़ी कर दी अरबों की कंपनी, 22 की उम्र में AI स्टार्टअप शुरू कर बना टेक की दुनिया का बड़ा नाम 

कॉलेज छोड़ने का फैसला बना टर्निंग प्वाइंट; 22 साल की उम्र में खड़ी कर दी अरबों की वैल्यू वाली कंपनी (फोटो सोशल मीडिया)

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महज कुछ साल पहले तक विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे सूर्य मिधा आज वैश्विक स्टार्टअप जगत के चर्चित चेहरों में गिने जा रहे हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित हायरिंग प्लेटफॉर्म बनाने की उनकी पहल ने उन्हें कम उम्र में ही अरबों डॉलर के मूल्यांकन वाली कंपनी से जोड़ दिया और दुनिया भर के युवा उद्यमियों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. सूर्य ने महज 22 साल की उम्र में दुनिया के सबसे युवा सेल्फ-मेड अरबपति बनकर इतिहास रच दिया. उन्होंने Mark Zuckerberg का रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया. AI स्टार्टअप के लिए कॉलेज छोड़ने वाला यह युवा आज टेक वर्ल्ड में चर्चा का केंद्र है.

कैसे एक छात्र से बने टेक उद्यमी?

सूर्य मिधा का शुरुआती जीवन अमेरिका में बीता, लेकिन उनका पारिवारिक संबंध भारत से जुड़ा रहा. छात्र जीवन में ही उन्हें बहस, विश्लेषण और नीतिगत चर्चाओं में गहरी रुचि थी. बाद में उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, लेकिन तकनीक और उद्यमिता की तेजी से बदलती दुनिया ने उनका रास्ता बदल दिया.

अपने साथियों के साथ मिलकर उन्होंने एआई आधारित भर्ती समाधान पर काम शुरू किया. यह विचार केवल रिज्यूमे देखने तक सीमित नहीं था, बल्कि कंपनियों और योग्य उम्मीदवारों के बीच तकनीकी माध्यम से बेहतर मेल कराने की दिशा में विकसित हुआ.

एआई की लहर ने कैसे बदली किस्मत?

पिछले कुछ वर्षों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में निवेश तेजी से बढ़ा है. इसी माहौल का लाभ मर्कॉर जैसे स्टार्टअप को मिला, जिसने भर्ती प्रक्रिया को अधिक तेज, डेटा आधारित और स्वचालित बनाने का दावा किया.

कंपनी के मूल्यांकन में तेज उछाल और बड़े निवेशकों की दिलचस्पी ने सूर्य मिधा और उनके सह-संस्थापकों को वैश्विक स्टार्टअप इकोसिस्टम में अलग पहचान दिलाई. कम उम्र में मिली यह सफलता इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि इसे एआई अर्थव्यवस्था के उभार का प्रतीक माना जा रहा है.

यह कहानी युवाओं के लिए क्यों मायने रखती है?

इस खबर का सबसे बड़ा संदेश यह नहीं है कि कॉलेज छोड़ देना सफलता का शॉर्टकट है. असली सीख यह है कि गहरी समस्या की पहचान, सही टीम, तकनीकी समझ और समय पर लिया गया फैसला असाधारण अवसर पैदा कर सकता है.

भारत समेत दुनिया भर के लाखों छात्र आज एआई, डेटा साइंस और डिजिटल उद्यमिता की ओर बढ़ रहे हैं. ऐसे में सूर्य मिधा की यात्रा यह दिखाती है कि पारंपरिक करियर रास्तों के साथ-साथ नवाचार आधारित अवसर भी तेजी से उभर रहे हैं.

हालांकि विशेषज्ञ लगातार यह भी कहते हैं कि हर स्टार्टअप सफल नहीं होता और पढ़ाई छोड़ने का फैसला व्यक्तिगत परिस्थितियों, तैयारी और जोखिम उठाने की क्षमता को ध्यान में रखकर ही लेना चाहिए.

कौन सा पहलू जिसे अक्सर नजरअंदाज करते हैं?

स्टार्टअप जगत में अक्सर अरबपति बनने की कहानी सुर्खियां बनती है, लेकिन उसके पीछे वर्षों की तैयारी, नेटवर्किंग, तकनीकी कौशल और निवेशकों का भरोसा भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है. किसी कंपनी का ऊंचा मूल्यांकन हमेशा नकद संपत्ति के बराबर नहीं होता, क्योंकि संस्थापकों की संपत्ति का बड़ा हिस्सा उनके शेयरों के मूल्य पर आधारित हो सकता है.

यानी यह कहानी केवल दौलत की नहीं, बल्कि उस भरोसे की भी है जो निवेशकों ने भविष्य की तकनीक और उसके बिजनेस मॉडल पर जताया.

आगे का रास्ता क्या दिखाता है?

अगर एआई आधारित भर्ती और कार्यबल प्रबंधन का बाजार इसी गति से बढ़ता है, तो आने वाले वर्षों में इस क्षेत्र में और नए स्टार्टअप उभर सकते हैं. साथ ही कंपनियों में मानव संसाधन प्रबंधन का तरीका भी तेजी से बदल सकता है, जहां मशीन लर्निंग और ऑटोमेशन की भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होगी.

युवाओं के लिए सबसे बड़ी सीख शायद यही है कि केवल डिग्री नहीं, बल्कि समस्या सुलझाने की क्षमता, तकनीकी कौशल और लगातार सीखते रहने की आदत भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी बन सकती है.

अंत में, सूर्य मिधा की कहानी प्रेरक जरूर है, लेकिन इसे “कॉलेज छोड़ो और अरबपति बनो” जैसे सरल निष्कर्ष में नहीं बदला जा सकता. इसके बजाय यह उस नई वैश्विक अर्थव्यवस्था की झलक है, जहां विचार, नवाचार और सही समय पर लिया गया साहसिक निर्णय किसी युवा को विश्व मंच पर पहुंचा सकता है.

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