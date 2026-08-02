मेट्रो और बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट्स में रोड़ा बन रहा था चीन, जानिए क्या है भारत का वो मास्टरप्लान जो ड्रैगन को देगा मात

चीन से टीबीएम मशीनें न मिलने के कारण भारत के कई बड़े मेट्रो और बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स की रफ्तार सुस्त पड़ गई थी. इस सप्लाई संकट को देखते हुए केंद्र सरकार भारी बुनियादी ढांचा उपकरणों के लिए नई पीएलआई योजना ला रही है, ताकि टीबीएम का घरेलू स्तर पर निर्माण कर भारत को आत्मनिर्भर बनाया जा सके.

चीन की चालबाज़ी का भारत ने ढूंढा इलाज, आपके शहर के विकास पर अब नहीं लगेगा ब्रेक (फोटो एआई)

टीबीएम की सप्लाई रुकने से प्रोजेक्ट्स अटके

चीन पर निर्भरता खत्म करने की बड़ी तैयारी

हैवी मशीनरी के लिए नई पीएलआई स्कीम

देश में ही बनेंगी विशाल टनल बोरिंग मशीनें

इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र बनेगा पूरी तरह आत्मनिर्भर

क्या आप जानते हैं कि जिस मेट्रो में आप रोज आसानी से सफर करते हैं या जिस बुलेट ट्रेन के सपने देश देख रहा है उसके पीछे जमीन के सैकड़ों फिट नीचे दिन-रात काम करने वाली एक शक्तिशाली मशीन का हाथ होता है? इसे टनल बोरिंग मशीन यानी टीबीएम कहते हैं. ANI की रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में इस मशीन के पुर्जों के लिए भारत को चीन या दूसरे देशों का मुंह ताकना पड़ा तो हमारे सबसे ड्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की रफ्तार अचानक धीमी पड़ गई. हालांकि अब सरकार ने एक ऐसा मास्टरप्लान तैयार किया है जिससे दूसरे देशों पर न केवल निर्भरता कम होगी बल्कि इस पूरी कहानी का रुख बदलने वाला है.

टनल बोरिंग मशीन का संकट क्या था?

हमारे शहरों में अंडरग्राउंड मेट्रो बनानी हो, पहाड़ों को चीरकर सड़कें और रेलवे लाइन निकालनी हो, हाइड्रोपावर, पानी की सप्लाई, सीवरेज नेटवर्क तैयार करना हो या फिर मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के लिए समंदर के नीचे टनल खोदना हो, इन सब कामों के लिए टीबीएम मशीन सबसे मुख्य औजार है. यह मशीन बिना किसी हलचल के जमीन के नीचे मीलों लंबी सुरंगे तैयार कर देती है.

ANI की रिपोर्ट बताती है कि यह सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि जमीन के नीचे चलता-फिरता कारखाना है. इसमें कटरहैड (जमीन काटने वाला), हाइड्रोलिक जैक (आगे बढ़ाने वाला) और ग्रीट या रिंग इरेक्टर (सुरंग की दीवार बनाने वाला) जैसे बेहद जटिल पुर्जे लगे होते हैं. समस्या यह है कि भारत में इतनी विशाल और एडवांस मशीनों को बनाने की क्षमता बेहद सीमित है. इसके कटरहैड, बेयरिंग और ड्राइव सिस्टम जैसे मुख्य पुर्जे बनाने के लिए हम पूरी तरह से विदेशी कंपनियों, खास तौर पर चीन की CRCHI और CREG जैसी कंपनियों और उससे जुड़ी सप्लाई चेन पर निर्भर रहते हैं.

कैसे समझ आया असली खतरा क्या है?

हाल के दिनों में जब चीन से टीबीएम और उसके स्पेयर पार्ट्स की एक्सपोर्ट सप्लाई में अड़चन आई तो भारत के कई बड़े प्रोजेक्ट्स की टाइमलाइन पर गहरा असर पड़ा. मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए जब विक्रोली और घनसोली में टीबीएम कटरहैड इंस्टॉल करने की बारी आई, तो सप्लाई में हुई देरी ने भारतीय अधिकारियों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दीं.

भारत में इस समय 100 से भी ज़्यादा टीबीएम मशीनें अलग-अलग मेट्रो और टनल प्रोजेक्ट्स में काम कर रही हैं. एक बड़ी टीबीएम मशीन की कीमत ₹80 करोड़ से लेकर ₹200 करोड़ तक हो सकती है. इस एक झटके ने भारत को यह अहसास करा दिया कि अगर अपनी ज़मीन के नीचे की सुरक्षा और अरबों डॉलर के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दूसरों पर निर्भर रहेंगे तो देश के ड्रीम प्रोजेक्ट्स कभी भी ठप हो सकते हैं.

कैसे 20% से 30% तक की बचत का हुआ अहससास?

जब कोई बड़ा इंफ्रा प्रोजेक्ट टीबीएम मशीन न मिलने के कारण लेट होता है तो उसका सीधा नुकसान आम आदमी को उठाना पड़ता है. प्रोजेक्ट की लागत बढ़ने से बजट का बोझ टैक्सपेयर्स की जेब पर ही आता है. जिस मेट्रो का फायदा आपको आज मिलना चाहिए था, उसके लिए सालों का और इंतजार करना पड़ता है और ट्रैफिक जाम झेलना पड़ता है.

अगर भारत खुद इन मशीनों का निर्माण करने लगेगा तो प्रोजेक्ट्स की लागत में 20% से 30% तक की भारी बचत होगी. शहरी इलाकों में बिना सड़क खोदे, बिना धूल-धक्के और बिना ट्रैफिक रोके जमीन के 50 फीट नीचे काम आसानी से पूरा होगा. इतना ही नहीं, पहाड़ों में पारंपरिक 'ड्रिल एंड ब्लास्ट' वाले खतरनाक धमाकों की जगह टीबीएम का इस्तेमाल ग्रीन टनलिंग को बढ़ावा देगा, जिससे भूस्खलन और पर्यावरण नुकसान से बचाव होगा.

पीएलआई स्कीम से भारत बनेगा ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब

PIB की रिपोर्ट बताती है कि चीन की इस निर्भरता का तोड़ निकालने और जियोपॉलिटिकल जोखिमों को खत्म करने के लिए सरकार अब भारी इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट के लिए एक नई प्रॉडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी पीएलआई (PLI) स्कीम लाने की योजना बना रही है. इस नीति का मुख्य मकसद देश के भीतर ही L&T, BHEL या Action Construction Equipment (ACE) जैसी देशी कंपनियों को टीबीएम के जटिल पुर्जे और पूरी मशीन बनाने के लिए प्रोत्साहन देना है.

इससे न केवल विदेशी आयात में भारी कमी आएगी, बल्कि पीएम गति शक्ति जैसी विशाल योजनाओं को एक नई मजबूती मिलेगी. भारत में टीबीएम मैन्युफैक्चरिंग शुरू होने से एडवांस्ड रोबोटिक्स, हाइड्रोलिक्स और जियो-टेक्निकल इंजीनियर्स के लिए हजारों हाई-पेइंग टेक्निकल जॉब्स पैदा होंगी. दुनिया के कई बड़े देश अब 'सप्लाई चेन डी-रिस्किंग' के तहत चीन से दूरी बना रहे हैं. ऐसे में भारत अपनी जरूरतें पूरी करने के साथ-साथ दक्षिण एशिया, अफ्रीका और मध्य पूर्व (Middle East) के देशों को कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करने वाला बड़ा ग्लोबल हब बनकर उभरेगा.

पीएलआई स्कीम क्या है?

पहले सरकारें उद्योग लगाने के लिए ज़मीन या टैक्स में शुरुआती छूट देती थीं, लेकिन यह गारंटी नहीं होती थी कि कंपनी वास्तव में उत्पादन (Production) करेगी या नहीं. PLI स्कीम में नियम बदल दिया गया: पहले बनाओ और बेचो, फिर इंसेंटिव ले जाओ.

इंसेंटिव की दर: सरकार कंपनियों को उनकी अतिरिक्त बिक्री (Incremental Sales) का 4% से 6% तक का वित्तीय लाभ (नकद प्रोत्साहन) सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर करती है.

समय सीमा: यह प्रोत्साहन आमतौर पर 5 वर्षों की अवधि के लिए दिया जाता है.

यह 'मेक इन इंडिया' का सपना कैसे पूरा करेगा?

PLI स्कीम 'मेक इन इंडिया' अभियान का सबसे बड़ा इंजन (Engine) साबित हो रही है. इसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:

(A) चीन और विदेशी निर्भरता पर लगाम

भारत जिन चीज़ों के लिए चीन या अन्य देशों पर निर्भर था (जैसे- टीबीएम मशीनें, मोबाइल कंपोनेंट्स, दवाइयाँ/API, सोलर पैनल), अब वे भारत में ही बनेंगी. इससे सप्लाई चैन में विदेशी रुकावट का खतरा खत्म हो जाता है.

(B) भारतीय सामान होगा सस्ता और प्रतिस्पर्धी

विदेशी कंपनियों से मुकाबला करने में भारतीय कंपनियों को लागत (Cost of Production) की समस्या आती थी. सरकार जब 4-6% का कैश इंसेंटिव देती है, तो भारतीय कंपनियों की उत्पादन लागत कम हो जाती है, जिससे वे ग्लोबल मार्केट में चीन के सामान से भी सस्ती और बेहतर चीजें बेच पाती हैं.

(C) ग्लोबल कंपनियों का भारत में आगमन

Apple (Foxconn), Samsung जैसी वैश्विक दिग्गजों ने PLI के लालच में भारत में अपनी बड़ी-बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगा ली हैं. इससे 'मेड इन इंडिया' का टैग पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो रहा है.

(D) MSME और स्पेयर पार्ट्स (Supply Chain) को बढ़ावा

जब कोई बड़ी कंपनी टीबीएम या मोबाइल भारत में बनाती है, तो उसे कटरहैड, बियरिंग्स, छोटे-छोटे नट-बोल्ट और चिप्स की जरूरत होती है. इससे भारत के छोटे उद्योगों (MSMEs) को लाखों नए ऑर्डर मिलते हैं.

(E) बड़े पैमाने पर रोजगार

फैक्ट्रियाँ शुरू होने से न केवल हाई-टेक इंजीनियरों को नौकरियां मिलती हैं, बल्कि असेंबली लाइन पर काम करने वाले साधारण युवाओं और मजदूरों को भी लाखों की तादाद में रोज़गार मिलता है.

क्यों जरूरी है भारत का खुद का TBM?

आर्थिक बचत का आंकड़ा भी समझ लिजिए- विदेशी मुद्रा की बचत (Forex Savings): भारत हर साल भारी टनल बोरिंग मशीनों (TBM) और उनके स्पेयर पार्ट्स के आयात पर अरबों डॉलर की विदेशी मुद्रा खर्च करता है. रिपोर्ट में यह आंकड़ा जोड़ें कि मेक इन इंडिया टीबीएम से टनलिंग प्रोजेक्ट्स की कुल लागत में 20% से 30% तक की भारी गिरावट आएगी. इससे करदाताओं (Taxpayers) का पैसा बचेगा.

भारत का 'ग्लोबल एक्सपोर्ट हब' बनना - बात सिर्फ घरेलू जरूरत पूरी करने तक सीमित नहीं है. दक्षिण एशिया (जैसे नेपाल, भूटान, श्रीलंका) और अफ्रीका के कई देशों में टनलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है.

स्वदेशी टीबीएम बनने से भारत भविष्य में इन देशों को सस्ती और टिकाऊ मशीनें निर्यात (Export) कर चीन का वर्चस्व वैश्विक बाजार में भी तोड़ सकता है.

रणनीतिक और रक्षात्मक दृष्टिकोण से भी है इसके फायदे- एलएसी (LAC) और सीमावर्ती इलाके: अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख और उत्तराखंड में रणनीतिक सड़कों और रेलवे सुरंगों (जैसे सेला टनल) का काम तेजी से चल रहा है.सुरक्षा के लिहाज से चीन से मशीनें या पार्ट्स मंगाना न सिर्फ प्रोजेक्ट को धीमा करता है, बल्कि सुरक्षा जोखिम (Security Risk) भी पैदा करता है. स्वदेशी टीबीएम से भारत की बॉर्डर कनेक्टिविटी बेहद मजबूत होगी.

लोकल जॉब्स और स्किल डेवलपमेंट बढ़ेंगे- हाई-टेक नौकरियां: टीबीएम सिर्फ एक लोहे का ढांचा नहीं है; इसमें एडवांस्ड हाइड्रोलिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और एआई-आधारित सेंसर्स होते हैं. देश में निर्माण शुरू होने से न केवल आम मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स मिलेंगी, बल्कि भारत में भारी इंजीनियरिंग (Heavy Mechanical & Mechatronics Engineering) के क्षेत्र में नए एक्सपर्ट्स और रिसर्च स्कॉलर्स तैयार होंगे.

PLI स्कीम सिर्फ एक सरकारी सब्सिडी नहीं है, बल्कि यह भारत को उपभोक्ता देश से निकालकर उत्पादक देश बनाने की एक सोची-समझी रणनीति है. इससे 'मेक इन इंडिया' केवल एक नारा न रहकर, जमीन पर हकीकत बन रहा है.

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