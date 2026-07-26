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अगस्त से 'वन केवाईसी' का नया दौर: 5 पॉइंट्स में जानें कैसे खत्म होगी बार-बार डॉक्युमेंट्स देने की सिरदर्दी

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अगस्त से 'वन केवाईसी' का नया दौर: 5 पॉइंट्स में जानें कैसे खत्म होगी बार-बार डॉक्युमेंट्स देने की सिरदर्दी

Single KYC for banks and insurance: अगस्त से आने वाले सीकेवाईसी 2.0 सिस्टम के जरिए बैंक और बीमा सेवाओं में बार-बार दस्तावेज देने की झंझट खत्म हो जाएगी. एक बार की पहचान और ओटीपी सहमति से ग्राहक आसानी से नए वित्तीय उत्पाद ले सकेंगे, जिससे समय और सुरक्षा दोनों बेहतर होंगे.

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ऋतु सिंह

Updated : Jul 26, 2026, 10:05 AM IST

अगस्त से 'वन केवाईसी' का नया दौर: 5 पॉइंट्स में जानें कैसे खत्म होगी बार-बार डॉक्युमेंट्स देने की सिरदर्दी

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  • अगस्त से शुरू होगी नई केंद्रीय केवाईसी व्यवस्था
  • बार-बार दस्तावेज जमा करने से मिलेगी राहत
  • ओटीपी सहमति के बिना नहीं देखा जा सकेगा डेटा
  • फ्रॉड रोकने के लिए मजबूत होगी डिजिटल मॉनिटरिंग
  • म्यूचुअल फंड और बीमा सेवाएं बनेंगी बेहद आसान

क्या आप भी बैंक में खाता खुलवाने, बीमा लेने या म्यूचुअल फंड में निवेश करने के नाम से ही घबरा जाते हैं? बार-बार वही फॉर्म भरना, केवाईसी के लिए आधार-पैन की कॉपी देना और हफ्तों इंतजार करना वाकई किसी परीक्षा से कम नहीं लगता. लेकिन अब आपकी इस परेशानी का हमेशा के लिए हल निकलने वाला है. इस अगस्त से वित्तीय दुनिया में कुछ ऐसा बदलने जा रहा है, जिससे आपका हर वित्तीय काम चुटकियों में हो जाएगा. यह खबर सिर्फ बैंकिंग नियमों में बदलाव की नहीं है, बल्कि सीधे तौर पर आपके कीमती समय और भागदौड़ को बचाने से जुड़ी है. चलिए सीए मनोज अग्रवाल से समझते हैं कि कैसे वन केवाईसी के आते ही बदल जाएगा कामकाज का तरीका.

अगस्त में लॉन्च होगा वन केवाईसी का नया दौर

भारतीय रिजर्व बैंक और वित्तीय नियामक अब एक ऐसी व्यवस्था पर मुहर लगाने जा रहे हैं जिसे सीकेवाईसी 2.0 कहा जा रहा है. इस नए सिस्टम के तहत बैंकों और बीमा कंपनियों को अगस्त महीने से एक साझा ग्राहक पहचान प्रणाली शुरू करनी होगी. हालांकि म्यूचुअल फंड और ब्रोकरेज फर्म इस व्यवस्था से थोड़ा बाद में जुड़ेंगी, लेकिन शुरुआती दौर में बैंक और बीमा सेक्टर के लिए यह अनिवार्य होगा. इसके आने के बाद आपको हर वित्तीय संस्थान में नए सिरे से दस्तावेज जमा करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी.

क्या है यह नया सिस्टम और कैसे बदलेगी आपकी जिंदगी

अभी तक की सबसे बड़ी समस्या यह थी कि हर बार नया बैंक खाता या बीमा पॉलिसी लेते समय पूरी प्रक्रिया दोबारा करनी पड़ती थी. इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि केंद्रीय रजिस्ट्री में मौजूद डेटा की गुणवत्ता खराब थी, उसमें कई तरह की जानकारियां गायब होती थीं या गलतियां होती थीं. इस वजह से वित्तीय संस्थानों को उस डेटा पर पूरा भरोसा नहीं होता था और वे निवेशकों को फिर से वही कागजी कार्रवाई करने के लिए मजबूर करते थे. अब इस नए सिस्टम में रिकॉर्ड के साथ एक कॉन्फिडेंस स्कोर होगा जो बताएगा कि डेटा कितना सटीक है और उसे किसने वेरिफाई किया है. जब आप नया खाता खोलेंगे तो वित्तीय संस्थान सिर्फ एक वन-टाइम पासवर्ड यानी ओटीपी के जरिए आपकी सहमति लेकर इस सुरक्षित डेटा तक पहुंच बना सकेंगे.

5 बिंदुओं में समझें 'वन केवाईसी' कैसे बदलेगा कामकाज  

1. बार-बार डॉक्युमेंट्स देने के झंझट से आजादी

अब तक नया बैंक खाता खोलने, डिमैट अकाउंट बनाने, म्यूचुअल फंड में निवेश करने या हेल्थ-लाइफ इंश्योरेंस खरीदने के लिए हर संस्था में अलग-अलग केवाईसी दस्तावेज (आधार, पैन आदि) देने पड़ते थे. अगस्त से 'वन केवाईसी' व्यवस्था चालू होने के बाद एक जगह किया गया सत्यापन ही पूरे वित्तीय बाजार में मान्य हो जाएगा.  

2. एक बार केवाईसी कराया, हर जगह चलेगा (वन-टाइम प्रोसेस)

सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड्स रजिस्ट्री (CKYCR) के नए अवतार CKYC 2.0 के तहत ग्राहकों का डेटा एक केंद्रीय सुरक्षित डेटाबेस में स्टोर होगा. जब भी आप किसी नई कंपनी या बैंक की सेवा लेंगे, वे केंद्रीय डेटाबेस से आपका पहले से सत्यापित रिकॉर्ड हासिल कर लेंगे.  

3. ग्राहकों की सहमति (OTP) के बिना नहीं निकलेगा डेटा

डेटा सुरक्षा और गोपनीयता का पूरा ध्यान रखा गया है. कोई भी वित्तीय संस्थान आपके डेटा को आपकी मर्जी के बिना एक्सेस नहीं कर पाएगा. जब आप किसी सेवा के लिए आवेदन करेंगे, तो आपके मोबाइल पर आए वन-टाइम पासवर्ड (OTP) सत्यापन के बाद ही संस्थान को आपकी केवाईसी जानकारी साझा की जाएगी.  

4. रियल-टाइम अपडेट और डेटा स्कोरिंग (CKYC 2.0)

पुराने केवाईसी डेटाबेस में डेटा की गुणवत्ता और दोहराव (duplication) जैसी समस्याएं थीं, जिससे बैंक अक्सर पुरानी रिपोर्ट खारिज कर देते थे. नई प्रणाली में 'कॉन्फिडेंस स्कोर' और रियल-टाइम अपडेट की सुविधा होगी. अगर आप अपना पता या मोबाइल नंबर अपडेट करते हैं, तो वह सिस्टम से जुड़े सभी संस्थानों के लिए खुद-ब-खुद अपडेट हो जाएगा.  

5. समय की बचत और वित्तीय सेवाओं में आसानी

इस व्यवस्था से सबसे बड़ा फायदा आम उपभोक्ता को होगा. लोन अप्रूवल, शेयर ट्रेडिंग अकाउंट खोलना या पॉलिसी खरीदना महज कुछ मिनटों का काम रह जाएगा. कागजी फॉर्म भरने और भौतिक रूप से दस्तावेज सत्यापन कराने के चक्कर खत्म होने से ग्राहकों का समय बचेगा और वित्तीय सेवाओं तक पहुँच बहुत आसान हो जाएगी.

आम आदमी की जेब और वक्त पर इसका सीधा असर

मध्यम वर्गीय परिवार और नौकरीपेशा लोग अक्सर अपने व्यस्त दिन से समय निकालकर बैंक या दफ्तर के चक्कर काटने में परेशान रहते हैं. इस नए बदलाव का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि आपका पैसा और समय दोनों बचेगा. भारत में आज भी बैंक खातों की संख्या अच्छी खासी है, लेकिन म्यूचुअल फंड, बीमा और पेंशन जैसी जगहों पर निवेश का दायरा अपेक्षा से काफी कम है. इसकी एक बड़ी वजह यह जटिल प्रक्रिया ही रही है. जब वित्तीय उत्पाद खरीदना उतना ही आसान हो जाएगा जितना ऑनलाइन शॉपिंग करना, तो आम लोग भी बिना झिझक के अपने भविष्य के लिए निवेश और बीमा के फैसले तेजी से ले पाएंगे.

सुरक्षा और फ्रॉड से बचाव का नया सुरक्षा चक्र

डिजिटल दुनिया में ठगी और फ्रॉड का डर हर किसी के मन में रहता है. बहुत से लोग इसलिए भी नए वित्तीय उत्पादों से दूरी बनाकर रखते हैं क्योंकि उन्हें अपने डेटा की सुरक्षा की चिंता सताती है. इस नई व्यवस्था में सुरक्षा को सबसे ऊपर रखा गया है. यह केंद्रीय ढांचा केवल आपकी सहमति से ही काम करेगा. जब तक आप अपनी रजामंदी नहीं देंगे, कोई भी कंपनी आपके पुराने रिकॉर्ड तक नहीं पहुंच सकती. इसके अलावा, मजबूत मॉनिटरिंग होने की वजह से फर्जीवाड़े पर लगाम कसना भी आसान हो जाएगा, जिससे निवेशकों का भरोसा इस पूरी प्रणाली पर और अधिक मजबूत होगा.

भविष्य की ओर बढ़ता वित्तीय तंत्र और नया नजरिया

यह पूरा बदलाव सिर्फ कागजी कार्रवाई को आसान बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश के हर नागरिक को मुख्यधारा की वित्तीय योजनाओं से जोड़ने का एक बड़ा कदम है. सिंगापुर और कई यूरोपीय देशों की तर्ज पर भारत ने भी एक ऐसा डिजिटल पहचान ढांचा तैयार करने में लंबा समय बिताया है जो भविष्य की जरूरतों को पूरा कर सके. जब एक ही वेरिफिकेशन प्रोसेस से आपको कई तरह के वित्तीय उत्पाद मिलने लगेंगे, तो देश का हर छोटा-बड़ा निवेशक बिना किसी रुकावट के अपने वित्तीय लक्ष्यों को पूरा कर सकेगा. यह एक ऐसा बदलाव है जो आने वाले समय में हमारी पूरी जीवनशैली और पैसों के प्रबंधन के तरीके को बदलकर रख देगा.

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