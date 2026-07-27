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क्या 2047 तक विकसित भारत बन पाएगा? इकोनॉमी में बट्टा लगा सकते हैं ये 5 कारण-जानिए क्या कहती है WTO की रिपोर्ट

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क्या 2047 तक विकसित भारत बन पाएगा? इकोनॉमी में बट्टा लगा सकते हैं ये 5 कारण-जानिए क्या कहती है WTO की रिपोर्ट

Can India become a developed nation? डब्ल्यूटीओ की रिपोर्ट के अनुसार भारत को 2047 तक विकसित देश बनने के लिए सालाना 8% की विकास दर हासिल करनी होगी. लेकिन भारत के यहां तक पहुंचने के सफर में कई बड़े रोड़े हैं, जिनका असर सीधे आम लोगों से जुड़ा है.

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ऋतु सिंह

Updated : Jul 27, 2026, 08:55 AM IST

क्या 2047 तक विकसित भारत बन पाएगा? इकोनॉमी में बट्टा लगा सकते हैं ये 5 कारण-जानिए क्या कहती है WTO की रिपोर्ट

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  • विकसित भारत का 2047 लक्ष्य क्या होगा पूरा?
  • सालाना कितने फीसदी जीडीपी की होगी जरूरत?
  • उच्च टैरिफ के अलावा कई और रोड़े राह में होंगे
  • डिजिटल अर्थव्यवस्था में तेज उछाल क्या फायदेमंद होगी?

क्या आपने कभी सोचा है कि देश को विकसित बनाने का सपना आपकी रोजाना की जिंदगी और रसोई के बजट को कैसे प्रभावित करता है. भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और दुनिया की सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है. लेकिन क्या यह रफ्तार आपको और मुझे एक बेहतर भविष्य देने के लिए काफी है. विश्व व्यापार संगठन यानी डब्ल्यूटीओ की नई समीक्षा रिपोर्ट कुछ ऐसे कड़वे सच सामने लाती है, जो बताते हैं कि 2047 तक विकसित भारत बनने की राह में अभी कई बड़े कांटे बाकी हैं.

विकास की रफ्तार और 8 प्रतिशत का जादुई आंकड़ा

डब्ल्यूटीओ के अनुसार भारत को अगर साल 2047 तक पूरी तरह विकसित राष्ट्र की कतार में खड़ा होना है, तो उसे अपनी अर्थव्यवस्था को हर साल लगभग 8% की दर से बढ़ाना होगा. कोरोना महामारी के बाद देश की औसत विकास दर 7.3% रही है, लेकिन आने वाले सालों में यह थोड़ी धीमी हो सकती है. आईएमएफ के मुताबिक 2026 में भारत की वृद्धि दर 6.3% रहने का अनुमान है. ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या हम उस 8% के जादुई आंकड़े को छू पाएंगे. विकास दर धीमी होने का सीधा मतलब है कि नए रोजगार के अवसरों की रफ्तार भी थोड़ी सुस्त हो सकती है.

महंगे सामान और उच्च टैरिफ की असली कहानी क्या है?

डब्ल्यूटीओ की रिपोर्ट में जिस सबसे बड़ी समस्या का जिक्र किया गया है, वह है भारत का उच्च टैरिफ ढांचा और व्यापारिक प्रतिबंध. देश में कृषि उत्पादों पर औसतन 38.6% और गैर-कृषि सामानों पर 12.4% का टैरिफ लगता है. इसके अलावा आयात-निर्यात पर कड़े नियम और एंटी-डंपिंग उपाय लागू हैं. इसका सीधा असर यह होता है कि विदेशी सामान और कच्चा माल महंगा हो जाता है. जब कंपनियों के लिए निर्माण की लागत बढ़ती है, तो अंततः दुकान पर रखे सामान की कीमत आपकी जेब पर ही भारी पड़ती है.

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डिजिटल क्रांति और आम आदमी का बदलता जीवन

इस पूरी रिपोर्ट में एक सबसे चमकदार पहलू हमारी डिजिटल अर्थव्यवस्था है. यूपीआई, जैम ट्रिनिटी और इंडिया स्टैक ने देश की तस्वीर पूरी तरह बदल दी है. डिजिटल अर्थव्यवस्था देश की सामान्य विकास दर से दोगुनी रफ्तार से आगे बढ़ रही है. 2021 में जहां महीने के 4 अरब यूपीआई लेन-देन होते थे, वहीं अब यह आंकड़ा 18 अरब के पार पहुंच चुका है. सब्जी वाले को पेमेंट करने से लेकर घर बैठे बैंकिंग तक, इस बदलाव ने आम आदमी के समय और पैसे दोनों की बचत की है.

मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के सामने खड़ी ऊंची दीवारें

भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता और चौथा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्माता बन चुका है. जेनेरिक दवाइयों के मामले में भी हमारी 20% वैश्विक हिस्सेदारी है. लेकिन जमीन मिलने में देरी, महंगी पूंजी, इनपुट लागत और कारोबारी अड़चनों की वजह से छोटे और मध्यम उद्योग पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रहे हैं. अगर इन संरचनात्मक कमियों को दूर नहीं किया गया, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वैसी बड़ी नौकरियां नहीं बन पाएंगी जिनकी उम्मीद युवा वर्ग कर रहा है.

विकसित भारत का सपना और जमीनी हकीकत

भारत ने यूएई, मॉरीशस और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ व्यापार समझौते करके अपने दरवाजे खोले हैं और एफडीआई के नियमों को आसान बनाया है. लेकिन जब तक घरेलू स्तर पर व्यापारिक लागत कम नहीं होगी और बुनियादी ढांचा मजबूत नहीं होगा, तब तक आम जनता को इसका पूरा फायदा नहीं मिल पाएगा. भारत को आत्मनिर्भर बनने के साथ-साथ वैश्विक बाजार के साथ अपने तालमेल को और बेहतर करना होगा, तभी 2047 का सपना हर भारतीय के घर में समृद्धि ला पाएगा.

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