8th Pay Commission: कितनी बढ़ जाएगी आपकी सैलरी? जानें कब से लागू होगा 8वां वेतन आयोग

Cabinet Approves 8th Pay Commission ToR: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए फायदे वाली खबर है. दरअसल, केंद्र सरकार ने मंगलवार, 28 अक्टूबर को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन से जुड़ी औपचारिक प्रक्रिया पूरी करते हुए उसके टर्म ऑफ रेफरेंस (ToR) को मंजूरी दे दी है. साथ ही पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.

इससे करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा. बता दें कि सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में बताया कि आयोग को अपनी सिफारिशें 18 महीनों के भीतर प्रस्तुत करनी होंगी.

पहले जान लें क्या होता है टर्म ऑफ रेफरेंस

(ToR) यानी टर्म ऑफ रेफरेंस किसी आयोग, समिति या संस्था को काम करने के लिए सरकार द्वारा दिए गए दिशा-निर्देश और दायरा होता है. आसान भाषा में टर्म ऑफ रेफरेंस यह तय करते हैं कि कोई आयोग किस विषय पर काम करेगा, कितने समय में रिपोर्ट देगा और कौन-कौन सी बातें ध्यान का इसमें ध्यान रखा जाएगा.

कब से लागू होगा नया वेतन मान?

टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी शर्तों को मंजूरी मिलने के बाद अब कमीशन बनेगा और वो अपनी सिफारिशें गठन की तारीख से 18 महीने के अंदर देगा. 1 जनवरी 2026 से नया वेतन मान लागू हो सकता है. हालांकि, पुराने ट्रेंड पर नजर डालें तो सिफारिशों को पूरी तरह इम्प्लीमेंट होने में 2028 तक का इंतजार करना पड़ सकता है.

इस स्थिति में कर्मचारियों को 17-18 महीने का एरियर एकमुश्त या किस्तों में मिलेगा. बताते चलें कि सरकार ने जनवरी 2025 में ही इस कमीशन के गठन का ऐलान किया था.

समझिए 8वें वेतन मान का सैलरी कैलकुलेशन क्या होगा

इस कंडीशन में बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी कितनी होगी, ये फिटमेंट फैक्टर और DA मर्जर पर निर्भर करता है. बता दें कि 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था और 8वें में 2.46 होने की उम्मीद है. हर वेतन आयोग में DA जीरो से शुरू होता है, क्योंकि नई बेसिक सैलरी पहले से ही महंगाई को ध्यान में रखकर बढ़ाई जाती है और फिर इसके बाद DA धीरे-धीरे बढ़ता है.

फिलहाल DA बेसिक पे का 55% है और DA के हटने से टोटल सैलरी (बेसिक + DA + HRA) में बढ़ोतरी थोड़ी कम दिख सकती है, क्योंकि इस कंडीशन में 55% DA का हिस्सा हट जाएगा.

उदाहरण के तौर पर

मान लीजिए आप लेवल 6 पर हैं और 7वें वेतन आयोग के हिसाब से आपकी मौजूदा सैलरी निम्नलिखित है...

₹35,400- बेसिक पे

₹19,470- DA (55%)

₹9,558 - HRA (मेट्रो, 27%)

₹64,428 - टोटल सैलरी

इस स्थिति में 8वें वेतन आयोग में अगर फिटमेंट 2.46 लागू होता है, तो आपकी नई सैलरी होगी

₹35,400 x 2.46 = ₹87,084 नई बेसिक पे

0% (रीसेट): DA

₹87,084 x 27% = ₹23,513 - HRA (27%)

₹87,084 + ₹23,513 = ₹1,10,597 - टोटल सैलरी

