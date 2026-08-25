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Business Idea: ग्रामीण महिलाएं घर बैठे-बैठे शुरू कर सकती हैं ये 4 बिजनेस, पढ़ाई-लिखाई आपका स्किल बनेगा बंपर कमाई का जरिया

आप गांव में रहती हैं और पढ़ाई लिखाई में भी हाथ तंग हैं तो घर बैठे ये बिजनेस शुरू कर मोटा कमाई ही नहीं, अपना ​बड़ा बिजनेस बना सकती हैं. 

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Nitin Sharma

Updated : Aug 25, 2026, 01:44 PM IST

Business Idea: ग्रामीण महिलाएं घर बैठे-बैठे शुरू कर सकती हैं ये 4 बिजनेस, पढ़ाई-लिखाई आपका स्किल बनेगा बंपर कमाई का जरिया

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अब सिर्फ शहरी नहीं, ग्रामीण महिलाएं भी न केवल नौकरी करके अपना घर चला रही हैं. वे नये नये एक्सपेरिमेंट कर अपना बिजनेस भी तैयार कर रही हैं. वहीं बहुत सी महिलाएं आत्मनिर्भर बनने और खुद का बिजनेस चलाने के लिए आइडिया पर विचार कर रही हैं. ऐसे में हम आपको 4 ऐसे बिजनेस बताने जा रहे हैं, जो न सिर्फ घर बैठे बैठे स्टार्ट हो सकते हैं. इन्हें कोई भी कम पैसे लगाकर शुरू कर सकता है. इतना ही नहीं इसके लिए महिलाओं का बहुत अधिक पढ़ा लिखा होना भी जरूरी नहीं है. बस आपको इन आइडिया पर बिजनेस शुरू करने के लिए थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है. आइए जानते हैं...

हाथों से बनाकर बेचें बैग, चटाई और टोकरियां

आज के समय में नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल मार्केट में भी हैंडीक्राफ्ट आइटम्स की भारी डिमांड रहती है. इन्हें एक बार सिखने के बाद हाथों से बनाना भी बेहद आता है. ऐसे में अगर आपको हाथों से जूट की चटाई, बैग और अलग अलग डिजाइन की टोकरियां बनानी आती हैं तो इसे बनाकर आप आसानी से बेच सकते हैं. इन्हें आप ई-कॉमर्स साइट और मेलों में स्टॉल लगाकर भी बेच सकते हैं. इससे आपकी अच्छी खासी कमाई हो जाएगी. साथ ही यह का आसानी से घर बैठे हो सकता है.

चिप्स और नमकीन का ​शुरू कर सकते हैं बिजनेस

देश में बढ़ती जनसंख्या के साथ ही नमकीन और चिप्स की खपत भी बढ़ती जा रही है. ऐसे में आप घर बैठे स्वादिष्ट और अलग अलग मसालों व टेस्ट के नमकीन, चिप्स व अन्य स्नैक्स तैयार कर मार्केट में उतार सकते हैं. इन्हें आप आसपास की दुकानों पर सेल कर सकते हैं. इससे न सिर्फ आपकी बिक्री होगी. आप अपना ब्रांड बनाकर एक बड़ा बिजनेस बना सकती हैं. 

शुरू कर सकती हैं ब्यूटी पार्लर का बिजनेस

अगर आपको मेकअप की शौकीन हैं और मेकअप करने की जानकारी हैं तो आप घर पर ही ब्यूटी पार्लर शुरू कर सकती हैं. इसमें न सिर्फ आप शादी विवाह, जन्मदिन और अन्य कार्यक्रमों में महिलाओं को मेकअप कर पैसे कमा सकती हैं, बल्कि आसपास की दूसरी महिला और लड़कियों को सीखाकर डबल कमाई कर सकती हैं. 

घर या खेत में उगा सकती हैं मशरूम

अगर आपको खेती करना पसंद हैं और जमीन नहीं है तो आम घर के अंदर ही मशरूम की खेती कर सकती हैं. इसे उगाना बेहद आसान है. साथ ही इसे एक छोटे से कमरे से उगाया जा सकता है. मशरूम की मार्केट में डिमांड भी बड़ी हाई है. ऐसे में इस फसल को बेहद कम समय में अच्छे से तैयार किया जा सकता है.

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