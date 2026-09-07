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बिजनेस

Business Idea: नौकरी में हैं परेशान तो सिर्फ 50 हजार रुपये लगाकर घर से शुरू करें ये 5 बिजनेस, बैठे-बैठे होगी मोटी कमाई

अगर आप नौकरी से परेशान हो गये हैं और अपना कुछ करना चाहते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा पैसा नहीं है तो मात्र 50 हजार रुपये लगाकर घर बैठे ये काम शुरू कर सकते हैं. इनसे जल्द ही आपका बिजनेस एक दिन स्टैब्लिश हो जाएगा.

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Nitin Sharma

Updated : Sep 07, 2026, 03:14 PM IST

Business Idea: नौकरी में हैं परेशान तो सिर्फ 50 हजार रुपये लगाकर घर से शुरू करें ये 5 बिजनेस, बैठे-बैठे होगी मोटी कमाई

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क्या आप भी हर महीने की सैलरी के भरोसे रहते हैं और महीने के अंत में जेब खाली हो जाती है? या फिर नौकरी से परेशान हैं और गांव और छोटे शहर में रहकर कमाई का कोई टिकाऊ जरिया तलाश रहे हैं तो आज के डिजिटल और बदलते दौर में आत्मनिर्भर बनने के लिए लाखों का बजट नहीं, बल्कि  एक अच्छा आ​इडिया चाहिए. आज हम आपको ऐसे 5 ​आइडिया देने जा रहे हैं, जिनमें आप मात्र 50 हजार रुपये खर्च कर खुद का घर बैठे बड़ज्ञ बिजनेस खड़ा कर सकते हैं.  इसमें न सिर्फ आपको पूरी आजारी मिलेगी, बल्कि आपकी कमाई सैलरी से भी ज्यादा होगी. आइए जानते हैं कौन कौन से हैं ​5 बिजनेस...

होम-बेस्ड क्लाउड किचन और टिफिन सर्विस

मेट्रो शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक, कामकाजी लोगों और पढ़ाई करने वाले छात्रों को सबसे ज्यादा कमी घर के अच्छे खाने की खलती है. ऐसे में आपके किचन में इस्तेमाल होने वाले बर्तन और बर्तन के सेट ही आपकी पहली पूंजी हैं. मात्र 50,000 रुपये में आप घर बैठे क्लाउड किचन और टिफिन सर्विस शुरू कर सकते हैं. इसमें आपको खर्च ऐड करने में करना है. अगर आपको हर दिन 40 से 50 टिफिन की सप्लाई मिल जाती है तो आपकी शुद्ध कमाई 30 से 40 हजार रुपये आसानी से हो सकती है. 

रीसेलिंग और लोकल ड्रॉपशिपिंग

बिना किसी सामान का स्टॉक रखे या बड़ा गोदाम किराए पर लिए बिना व्यापार करने का यह सबसे मॉडर्न तरीका है. आप सोशल मीडिय प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या ई-कॉमर्स साइट मीशो जैसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए सूरत, जयपुर या दिल्ली के बड़े थोक विक्रेताओं के कपड़े, जूते या ज्वेलरी के फोटो अपने नेटवर्क में शेयर करें. ग्राहक से ऑर्डर मिलने पर सीधे थोक व्यापारी से सामान डिलीवर करवाएं और अपना मार्जिन बीच में रख लें. शुरुआत में अपने प्रमोशन पर पैसे खर्च करने होंगे. इसके अलावा आपको एक फोन और लैपटॉप की जरूरत होगी. इससे घर बैठे आपकी कमाई 20 से 50 हजार की हो सकती है. 

घर से मोमबत्ती, धूपबत्ती और कॉटन विक्स मेकिंग

भारत में धार्मिक अनुष्ठानों, त्योहारों और रोजमर्रा की पूजा-पाठ के कारण कॉटन विक्स यानी रूई की बत्ती और सुगंधित मोमबत्तियों की मांग पूरे 365 दिन बनी रहती है. ऐसे में आप कॉटन विक्स बनाने की छोटी सेमी-ऑटोमैटिक मशीन 15,000 से 25,000 रुपये में मिल जाती है. बाकी रकम से कच्चा माल (रूई या मोम) और पैकिंग पाउच खरीदे जा सकते हैं. इन्हें आप आसपास के किराना स्टोर, मंदिर के पास और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेचकर अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं. इस काम में 40 से 50 प्रतिशत तक का मार्जिन होता है. 

लोकल होम ट्यूशन और स्किल कोचिंग सेंटर

अगर आपके पास किसी विषय की अच्छी जानकारी है या आप डिजिटल मार्केटिंग, कंप्यूटर बेसिक जैसी चीजें जानते हैं तो कोचिंग सेंटर खोल सकते हैं. इसे आप घर के एक छोटे से कमरे से शुरू कर सकते हैं. आपको इसके लिए वाइटबोर्ड, कुछ कुर्सियां, लाइटिंग और एक छोटा साउंड सेटअप तैयार करना होगा. इससे आपकी आसानी से 20 से 25 हजार रुपये महीने की कमाई हो जाएगी. 

ब्यूटी एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन या होम सैलून

आज कल महिलाएं और युवा पुरुष अब पर्सनल ग्रूमिंग पर ज्यादा खर्च कर रहे हैं. इसके लिए बेसिक ब्यूटी किट, हेयर स्टाइलिंग टूल्स और प्रोफेशनल ग्रूमिंग किट खरीदकर घर पर ब्यूटी पार्लर या डोर-टू-डोर ग्रूमिंग सर्विस शुरू की जा सकते हैं. वहीं शादी-विवाह के सीजन में इस काम की मांग दोगुनी हो जाती है, सिर्फ 50 हजार के निवेश से शुरू हुआ. यह काम आपको कुछ ही महीनों में आपकी पूरी लागत वापस दिला देता है. आपका काम जम गया तो कमाई भी उतनी ही अच्छी होती है. 

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