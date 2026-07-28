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बुल या बियर-मंगलवार को कौन मारेगा बाजी? एक्सपर्ट ने पकड़ी निफ्टी और सेन्सेक्स की नब्ज-जानिए किस करवट बैठेगा आज आपका पोर्टफोलियो 

Tuesday Stock Market Outlook: 28 जुलाई को भारतीय शेयर बाजार में घरेलू और वैश्विक संकेतों के कारण बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है. मार्केट एक्सपर्ट देवकृष्ण पांडेय के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो रहे बदलावों और कॉरपोरेट नतीजों का असर सीधा खुदरा निवेशकों की जेब और उनके निवेश पोर्टफोलियो पर पड़ेगा.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Jul 28, 2026, 06:31 AM IST

बुल या बियर-मंगलवार को कौन मारेगा बाजी? एक्सपर्ट ने पकड़ी निफ्टी और सेन्सेक्स की नब्ज-जानिए किस करवट बैठेगा आज आपका पोर्टफोलियो 

28 जुलाई का बाजार रुझान: क्या वैश्विक संकेत बिगाड़ेंगे खेल? (फोटो एआई)

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  • बाजार में क्या आज दिखेगा जबरदस्त उतार-चढ़ाव?
  • वैश्विक संकेतों का बाजार पर क्या होगा असर?
  • खुदरा निवेशकों के लिए क्या सावधानी जरूरी होगी?
  • आज बाजार में कमाई और जोखिम दोनों का मौका.

Retail investors stock market strategy: 28 जुलाई को जब दलाल स्ट्रीट के दरवाजे खुलेंगे, तो क्या आपकी मेहनत की कमाई पर बड़ा खतरा मंडराने वाला है या फिर यह दिन आपको शानदार फाएदा देकर जाएगा? शेयर बाजार के हर छोटे-बड़े कदम पर नजर रखने वाले आम निवेसकों के मन में इस समय यही एक सबसे बड़ा सवाल तैर रहा है. अंतरराष्ट्रीय बाजारों की उथल-पुथल और घरेलू कंपनियों के तिमाही नतीजों के बीच मार्केट का मूड किस तरफ मुड़ेगा, इसे लेकर हलचल तेज हो चुकी है.

घरेलू बाजार का मिजाज और वैश्विक हलचल कैसी रहेगी?

शेयर बाजार के जाने-माने मार्केट एक्सपर्ट देवकृष्ण पांडेय का मानना है कि 28 जुलाई का दिन भारतीय बाजार के लिए बेहद संवेदनशील रहने वाला है. अमेरिकी केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीतियों, कच्चे तेल की कीमतों में आ रहे बदलाव और विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली या खरीदारी का सीधा असर घरेलू सेंटीमेंट्स पर दिखेगा. वैश्विक बाजार में होने वाली कोई भी छोटी सी घटना भारतीय निवेसकों के पोर्टफोलियो को सीधे प्रभाबित कर सकती है.

कमाई का मौका या नुकसान का डर?

देवकृष्ण पांडेय के अनुसार, इस दिन चुनिंदा सेक्टर्स में तेजी का रुझान बन सकता है, जबकि कुछ हैवीवेट शेयरों में भारी बिकवाली का दबाव देखने को मिल सकता है. आईटी, बैंकिंग और ऑटो सेक्टर्स में हलचल सबसे ज्यादा रहने का अनुमान है. अगर आप अल्पकालिक ट्रेडिंग करते हैं, तो बाजार खुलने के शुरुआती एक घंटे में अत्यधिक सतर्कता बरतनी होगी. जल्दबाजी में लिया गया कोई भी फैसला आपके गाढ़े पसीने की कमाई को नुकसान में डाल सकता है.

आम निवेशकों के लिए क्या है सबक?

बाजार में उतार-चढ़ाव देखकर घबराने के बजाय समझदारी से कदम उठाना ही असली बुद्धिमानी है. एक्सपर्ट देवकृष्ण पांडेय सलाह देते हैं कि खुदरा निवेशकों को किसी भी बहकावे में आकर एकमुश्त नीवेश करने से बचना चाहिए. पोर्टफोलियो में विविधता बनाए रखना और स्टॉप लॉस का कड़ाई से पालन करना इस अस्थिर माहौल में आपकी पूंजी को सुरक्षित रख सकता है. लंबी अवधि के लिए मजबूत फंडामेंटल वाले स्टॉक्स में धीरे-धीरे पैसा लगाना ही समझदारी भरा कदम होगा.

क्या है बाजार का अंतिम निचोड़?

कुल मिलाकर 28 जुलाई को बाजार में दोहरा रुझान देखने को मिल सकता है. जहां एक तरफ वैश्विक दबाव नीचे की ओर खींचने की कोशिश करेगा, वहीं दूसरी ओर मजबूत घरेलू आर्थिक आंकड़े बाजार को सहारा देने का काम करेंगे. इस खींचतान में वही निवेशक आगे रहेंगे जो पूरी रणनीति, धैर्य और सावाधान नजरिए के साथ ट्रेडिंग करेंगे.

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