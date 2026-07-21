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दिल्ली-देहरादून हाईवे अचानक क्यों बना रियल एस्टेट हॉटस्पॉट? जानिए क्यों बढ़ने लगे यहां प्रॉपर्टीज के रेट 

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दिल्ली-देहरादून हाईवे अचानक क्यों बना रियल एस्टेट हॉटस्पॉट? जानिए क्यों बढ़ने लगे यहां प्रॉपर्टीज के रेट 

दिल्ली-देहरादून हाईवे पर प्रापर्टी बाजार तेजी से पैर पसार रहा है. एमडीए और रियर एप्रूव्ड न्यूमैक्स टाउनशिप के दूसरे फेज की घोषणा हो चुकी है, जो 100 एकड़ में फैली होगी. बेहतर कनेक्टिविटी और आधुनिक सुविधाओं से लैस इस प्रोजेक्ट से आम लोगों को कम कीमत में आशियाना मिलने की उम्मीद है.

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डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Jul 21, 2026, 08:47 PM IST

दिल्ली-देहरादून हाईवे अचानक क्यों बना रियल एस्टेट हॉटस्पॉट? जानिए क्यों बढ़ने लगे यहां प्रॉपर्टीज के रेट 

दिल्ली-देहरादून हाईवे पर रियल एस्टेट (फोटो एआई)

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क्या आपने कभी सोचा है कि जिस रास्ते से आप सिर्फ सफर करते हैं, कल वही रास्ता आपकी किस्मत और लाइफस्टाइल बदल सकता है? आज के समय में जब दिल्ली जैसे शहरों में अपना घर खरीदना किसी सपने जैसा हो गया है, तब उत्तर प्रदेश का एक दूसरा कोना चुपचाप देश के सबसे बड़े रियल एस्टेट हॉटस्पॉट में बदल रहा है. यह बदलाव सिर्फ कंक्रीट और ईंटों का खेल नहीं है, बल्कि उन आम परिवारों के लिए एक सुनहरा मौका है जो कम कीमत में एक बेहतर और लग्‍जरी लाइफ जीना चाहते हैं. दिल्ली-देहरादून हाईवे पर आने वाला नया बदलाव अब आपका घर खरीदने का नजरिया हमेशा के लिए बदलने वाला है.

क्यों बदल रहा है मेरठ और मुजफ्फरनगर का नक्शा?

पिछले कुछ सालों में दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे और रैपिड रेल (नमो भारत) के आने से इस पूरे इलाके की तस्वीर ही बदल गई है. एनारॉक की ताजा रिसर्च बताती है कि एनसीआर में बड़े नेशनल डेवलपर्स की हिस्सेदारी 2022 के महज 3 प्रतिशत से बढ़कर 2025 के अंत तक 13 प्रतिशत से भी ज्यादा हो चुकी है. इसका सीधा मतलब यह है कि बड़े बिल्डर्स अब उन इलाकों का रुख कर रहे हैं जहां आम आदमी आसानी से पहुंच सके और उसे बेहतरीन सुविधाएं मिल सकें. दिल्ली से सटा यह पूरा कॉरिडोर अब सिर्फ एक ट्रांजिट रूट नहीं रहा, बल्कि नौकरीपेशा और मिडिल क्लास परिवारों के लिए आशियाना बसाने की पहली पसंद बनता जा रहा है.

दिल्ली-देहरादून हाईवे अचानक क्यों बना रियल एस्टेट हॉटस्पॉट? 

दिल्ली-देहरादून हाईवे का रियल एस्टेट हॉटस्पॉट बनना मुख्य रूप से कनेक्टिविटी में क्रांतिकारी सुधार का परिणाम है. एक्सप्रेसवे के निर्माण से दिल्ली और देहरादून के बीच की यात्रा का समय घटकर मात्र ढाई से तीन घंटे रह गया है. इस बेहतर सुगमता के कारण दिल्ली-एनसीआर के निवेशकों और खरीदारों में गाजियाबाद, बागपत, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर जैसे क्षेत्रों में जमीन, विला और फार्महाउस खरीदने की होड़ मच गई है. इसके अलावा, क्षेत्र में तेजी से विकसित हो रहा बुनियादी ढांचा, कम लागत में बड़े भूखंडों की उपलब्धता और भविष्य के उच्च रिटर्न की उम्मीद ने यहाँ प्रॉपर्टी की कीमतों में भारी उछाल ला दिया है.

पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट

इसी बढ़ती मांग को देखते हुए मुजफ्फरनगर में दिल्ली-देहरादून हाईवे पर एक बहुत बड़ा कदम उठाया जा रहा है. एमडीए और रियर एप्रूव्ड न्यूमैक्स टाउनशिप के पहले फेज की बंपर सफलता के बाद अब कंपनी ने इसके दूसरे फेज का ऐलान कर दिया है. लगभग 100 एकड़ में फैलने वाला यह प्रोजेक्ट पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में से एक माना जा रहा है. कंपनी के एमडी सुनील गोयल का कहना है कि इसे परिवारों की हर छोटी-बड़ी जरूरत को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. आने वाले 30 अगस्त को इस मेगा प्रोजेक्ट के दूसरे फेज की लॉन्चिंग होने जा रही है, जो इस इलाके के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगी.

शहर जैसी तमाम आधुनिक सुविधाएं

जब कोई आम इंसान नया घर खरीदता है, तो उसकी सबसे बड़ी चिंता बच्चों की पढ़ाई, सुरक्षा और रोजमर्रा की सुविधाओं की होती है. कंपनी के डायरेक्टर चैतन्य गोयल और संजय अग्रवाल के मुताबिक, यह प्रोजेक्ट देहरादून से गाजियाबाद के बीच बनने वाली सबसे शानदार टाउनशिप्स में से एक है. यहां लोगों को भागदौड़ भरी जिंदगी से राहत देने के लिए एक ही जगह पर शॉपिंग मॉल, होटल, स्कूल, बड़े-बड़े पार्क और पूरी तरह सुरक्षित आवासीय माहौल मिलने वाला है. यानी अब आपको अपनी हर जरूरत के लिए शहर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, बल्कि सारी लग्‍जरी आपके घर के दरवाजे पर ही मौजूद होगी.

आपकी जेब पर क्या होगा इसका सीधा असर?

मध्यम वर्ग के लिए यह प्रोजेक्ट किसी वरदान से कम नहीं है. दिल्ली और नोएडा के मुकाबले इन इलाकों में प्रापर्टी की कीमतें अभी भी आम आदमी की पहुंच के भीतर हैं. जिन लोगों के पास महानगरों में घर खरीदने का बजट नहीं है, वे यहां निवेश करके भविष्य में बंपर रिटर्न पा सकते हैं. इसके अलावा, बेहतर सड़कों और ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी की वजह से अब लोग महानगरों में नौकरी करते हुए भी इन शांत और प्रदूषण मुक्त जगहों पर रहना पसंद कर रहे हैं. यह ट्रेंड न केवल आपके रहने का स्तर सुधारेगा, बल्कि आपकी गाढ़ी कमाई को सही जगह निवेश करने का एक बेहतरीन मौका भी देगा.

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