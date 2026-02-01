Budget 2026: स्मोकिंग-गुटखे की तलब अब बिगाड़ेगी आपके जेब का बजट, जानें कितना लगेगा चूना

Budget 2026 : सिगरेट और तंबाकू प्रोडक्ट्स पर अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी और पान मसाले पर हेल्थ सेस 1 फरवरी से लागू होगा. बताया जा रहा है कि यह एक्स्ट्रा ड्यूटी सबसे ज़्यादा 40% गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) रेट के ऊपर लगाई गई है.

सिगरेट और तंबाकू प्रोडक्ट्स पर एक एक्स्ट्रा एक्साइज ड्यूटी, और पान मसाले पर हेल्थ सेस, 1 फरवरी से लागू होगा. बता दें कि यह एक्स्ट्रा ड्यूटी सबसे ज़्यादा 40% गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) रेट के ऊपर लगाई गई है. नए सेस और एक्साइज लेवी इन 'सिन गुड्स' पर मौजूदा 28% GST प्लस कंपनसेशन सेस की जगह लेंगे, जो 1 जुलाई 2017 को GST लागू होने के बाद से लागू थे.

क्या रहेंगी सिगरेट की नई कीमतें

1 फरवरी से, सेंट्रल एक्साइज एक्ट में सिगरेट की लंबाई के आधार पर प्रति स्टिक ₹2.05 से ₹8.50 तक एक्साइज ड्यूटी लगाने के लिए बदलाव किया गया है.

नए टैक्स स्ट्रक्चर के तहत, छोटी नॉन-फ़िल्टर सिगरेट (65 mm तक) पर प्रति स्टिक लगभग ₹2.05 की अतिरिक्त ड्यूटी लगेगी, जबकि उसी लंबाई की छोटी फ़िल्टर सिगरेट पर लगभग ₹2.10 प्रति स्टिक चार्ज लगेगा.

मीडियम साइज़ की सिगरेट (65-70 mm) पर लगभग ₹3.6-4 प्रति स्टिक की एक्स्ट्रा ड्यूटी लगेगी, और लंबी, प्रीमियम सिगरेट (70-75 mm) पर लगभग ₹5.4 प्रति स्टिक की दर से यह बढ़ोतरी होगी.

बता दें कि ₹8.50 प्रति स्टिक की सबसे ज़्यादा ड्यूटी सिर्फ़ सिगरेट के असामान्य या नॉन-स्टैंडर्ड डिज़ाइन पर लागू होती है, और ज़्यादातर पॉपुलर सिगरेट ब्रांड इस स्लैब में नहीं आते हैं.

जानें पान मसाला / गुटखा की लेटेस्ट दरें

ज्ञात हो कि हेल्थ एंड नेशनल सिक्योरिटी सेस एक्ट पान मसाला यूनिट्स की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता पर सेस लगाता है. 40% GST को ध्यान में रखते हुए, पान मसाला पर कुल टैक्स मौजूदा 88% के लेवल पर ही रहेगा.

चबाने वाले तंबाकू, और जरदा-खुशबू वाले तंबाकू, गुटखा पर क्रमशः 82% और 91% एक्साइज ड्यूटी लगेगी.

क्या रहेंगे नए नियम? क्या होगा 'नया MRP-आधारित वैल्यूएशन मैकेनिज्म'

1 फरवरी से तंबाकू प्रोडक्ट्स (चबाने वाला तंबाकू, फिल्टर खैनी, जरदा-खुशबू वाला तंबाकू, गुटखा) के लिए एक नया MRP-आधारित वैल्यूएशन मैकेनिज्म लागू किया जाएगा, जिसके तहत GST पैकेज पर बताई गई रिटेल बिक्री को कीमत के आधार पर तय किया जाएगा.

बताया जा रहा है कि पान मसाला बनाने वालों को 1 फरवरी से हेल्थ और नेशनल सिक्योरिटी सेस कानून के तहत नए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होगा.

ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनियों को सभी पैकिंग मशीनों को कवर करने वाला एक फंक्शनल CCTV सिस्टम लगाना होगा और फुटेज को कम से कम 24 महीनों तक सुरक्षित रखना होगा.

उन्हें एक्साइज अधिकारियों को मशीनों की संख्या और उनकी कैपेसिटी के बारे में भी बताना होगा, और अगर कोई मशीन लगातार कम से कम 15 दिनों तक काम नहीं करती है, तो वे एक्साइज ड्यूटी में छूट का दावा कर सकते हैं.

तंबाकू प्रोडक्ट्स पर एक्साइज ड्यूटी से मिलने वाला पैसा फाइनेंस कमीशन की सिफारिशों के अनुसार राज्यों के बीच बांटा जाएगा. केंद्र सरकार का टैक्स रेवेन्यू डिविजिबल पूल का हिस्सा होता है, और इसका 41% राज्यों के बीच बांटा जाता है.

इसके अलावा, पान मसाला बनाने वाली यूनिट्स की प्रोडक्शन कैपेसिटी पर लगाए गए सेस से मिलने वाले पैसे को हेल्थ अवेयरनेस या दूसरी हेल्थ से जुड़ी योजनाओं/गतिविधियों के ज़रिए राज्यों के साथ शेयर किया जाएगा.

गौरतलब है कि पान मसाला पर इस तरह का सेस लगाने और तंबाकू पर एक्साइज ड्यूटी लगाने को दिसंबर में संसद ने मंज़ूरी दी थी. केंद्र और राज्यों के वित्त मंत्रियों वाली GST काउंसिल ने सितंबर 2025 में यह तय किया था कि लोन चुकाने के बाद जब कंपनसेशन सेस सिस्टम खत्म हो जाएगा, तो ऐसे प्रोडक्ट्स पर GST के अलावा सेस और एक्साइज ड्यूटी लगाने का क्या तरीका होगा.

GST काउंसिल ने फैसला किया था कि COVID के दौरान GST रेवेन्यू के नुकसान की भरपाई के लिए राज्यों को दिए गए लोन के चुकाने के बाद कंपनसेशन सेस खत्म हो जाएगा. ₹2.69 लाख करोड़ का लोन 31 जनवरी 2026 तक चुका दिया जाएगा.

1 जुलाई 2017 को GST लागू होने के समय, राज्यों को GST लागू होने की वजह से होने वाले रेवेन्यू नुकसान की भरपाई के लिए 30 जून 2022 तक पांच साल के लिए एक कंपनसेशन सेस सिस्टम शुरू किया गया था.