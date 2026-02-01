FacebookTwitterYoutubeInstagram
Budget 2026: क्या Old Tax Regime बनेगी इतिहास? वित्त मंत्री दे सकती हैं सवाल का जवाब

वित्त सचिव के बिना तैयार हुआ Budget 2026, जानें क्यों अहम है यह पद और कितनी मिलती है सैलरी

बजट पेश करने से पहले राष्ट्रपति से मिलीं निर्मला सीतारमण, द्रौपदी मुर्मू ने दही-चीनी खिलाकर दी शुभकामनाएं, देखें Video

Budget 2026: हर बार की तरह इस बार भी खास है निर्मला सीतारमण की साड़ी का रंग, जानें बैंगनी कलर से बजट का कनेक्शन

Nirmala Sitharaman Saree Look: निर्मला सीतारमण के 9 बजट के नौ लुक, साड़ियों का कलेक्शन ललचा देगा आपका मन

कितनी पढ़ी-लिखी हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण? इस विषय में ली है तीन डिग्रियां

Homeबिजनेस

बिजनेस

Budget 2026: क्या Old Tax Regime बनेगी इतिहास? वित्त मंत्री दे सकती हैं सवाल का जवाब

Budget 2026: गत वर्षों में, टैक्स फाइलिंग को आसान बनाने पर फोकस किया गया है, जिसमें ज़्यादातर इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स के लिए कम डिडक्शन, कम छूट और आसान कंप्लायंस शामिल हैं. ऐसे में बजट 2026 में न्यू और ओल्ड टैक्स रिजीम लोगों के बीच चर्चा का विषय है.

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Feb 01, 2026, 11:31 AM IST

Budget 2026: क्या Old Tax Regime बनेगी इतिहास? वित्त मंत्री दे सकती हैं सवाल का जवाब
Budget 2026: लगातार नौवीं बार देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में यूनियन बजट पेशकर रही हैं. ऐसे में जो एक बड़ा सवाल देश की जनता के सामने है, वो ये कि बजट 2026 में पुराने इनकम टैक्स सिस्टम का भविष्य क्या होगा? 2026 के इस बजट में ये रहेगा या फिर ये इतिहास बन जाएगा? ध्यान रहे कि अभी तक सरकार ने कोई बदलाव की कोई घोषणा नहीं की है, लेकिन हाल के ट्रेंड्स नए इनकम टैक्स सिस्टम की ओर धीरे-धीरे बदलाव का संकेत देते हैं.

बताते चलें कि पिछले कुछ सालों में, फोकस साफ तौर पर टैक्स फाइलिंग को आसान बनाने पर रहा है, जिसमें ज़्यादातर इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स के लिए कम कटौती, कम छूट और आसान कंप्लायंस शामिल हैं.

नया इनकम टैक्स सिस्टम कई छूटों और कटौतियों को हटाकर जटिलता को कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, जिनके लिए अक्सर डिटेल में प्लानिंग और कागजी कार्रवाई की ज़रूरत होती थी. यह तरीका टैक्स सिस्टम को आसान बनाने के सरकार के बड़े लक्ष्य के साथ मेल खाता है.

तमाम एक्सपर्ट्स हैं जिनका मानना है कि भविष्य में होने वाले किसी भी बदलाव से नए सिस्टम को मज़बूत किया जाएगा, न कि उसे बदला जाएगा.

ज्ञात हो कि इनकम-टैक्स एक्ट के तहत नया सिस्टम सरकार के टैक्स सिस्टम को आसान बनाने पर फोकस के साथ जुड़ा हुआ है, जिसमें कई तरह के डिडक्शन और छूट खत्म किए गए हैं.

यदि इसमें कोई बदलाव होता भी है, तो उम्मीद है कि वह नए सिस्टम के दायरे में ही रहेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सपेयर्स इस नए सिस्टम को अपना सकें.

नए सिस्टम को बढ़ती पसंद के बावजूद, एक्सपर्ट्स का मानना ​​है कि पुराने टैक्स सिस्टम को तुरंत खत्म नहीं किया जाएगा. कई टैक्सपेयर्स अभी भी डिडक्शन, छूट और कैरी-फॉरवर्ड लॉस से फायदा उठा रहे हैं जो सिर्फ़ पुराने सिस्टम में ही मिलते हैं.

नए सिस्टम पर फोकस के बावजूद, उम्मीद नहीं है कि पुराने सिस्टम को तुरंत बंद किया जाएगा. कहा जा रहा है कि जो टैक्सपेयर्स पुरानी व्यवस्था से फायदा उठा रहे हैं, खासकर वे जिनके पास कैरी-फॉरवर्ड लॉस या खास डिडक्शन हैं, उन्हें तब तक रहने दिया जाएगा जब तक वे फायदे धीरे-धीरे खत्म नहीं हो जाते.

वहीं कुछ एक्सपर्ट्स ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि,' बजट 2026 यह साफ करता है कि पुरानी इनकम टैक्स व्यवस्था धीरे-धीरे खत्म हो रही है.' सरकार धीरे-धीरे कई छूटों और डिडक्शन में कटौती कर रही है, जिससे ज़्यादातर टैक्सपेयर्स के लिए कंप्लायंस आसान हो रहा है.  यह बदलाव टैक्सपेयर्स के व्यवहार में पहले से ही दिख रहा है.

हाल के सालों में लगभग 72% टैक्सपेयर्स ने नई टैक्स व्यवस्था को चुना है, जो दिखाता है कि वे इस आसान स्ट्रक्चर के साथ ज़्यादा सहज हो रहे हैं.

समय के साथ, नए सिस्टम द्वारा दी जाने वाली फाइलिंग में आसानी और पारदर्शिता, पुराने सिस्टम के तहत जटिल टैक्स प्लानिंग के फायदों पर भारी पड़ने की संभावना है.

अभी के लिए, सरकार की रणनीति अनिवार्य बदलाव लागू करने के बजाय नए टैक्स फ्रेमवर्क को स्वेच्छा से अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने पर केंद्रित दिखती है. एक्सपर्ट्स का सुझाव है कि टैक्सपेयर्स को अपनी इनकम, डिडक्शन और फाइनेंशियल प्लान के आधार पर दोनों सिस्टम की सावधानी से तुलना करनी चाहिए.

जबकि पुराना सिस्टम अभी भी कुछ लोगों के लिए बेहतर काम करता है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके डिडक्शन ज़्यादा हैं, लंबी अवधि की पॉलिसी की दिशा सादगी के पक्ष में बनी हुई है.

कुल मिलाकर नए टैक्स सिस्टम की ओर बदलाव तेज़ी से हो रहा है, उम्मीद है कि पुराना सिस्टम कुछ समय तक बना रहेगा ताकि खास टैक्सपेयर्स की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके, जिससे बदलाव अचानक होने के बजाय धीरे-धीरे होगा.

