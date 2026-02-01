FacebookTwitterYoutubeInstagram
Budget 2026: 1 अप्रैल से लागू होंगे नए इनकम टैक्स एक्ट, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने छोटे टैक्सपेयर्स को दी बड़ी राहत 

Sports Budget 2026: निर्मला सितारमण ने स्पोर्ट्स सेक्टर को दिया बड़ा तोहफा, लॉन्च होगा 'खेलो इंडिया मिशन'; जानें क्या है खासियत

Budget 2026: सस्ती होंगी शुगर-कैंसर की दवाएं, जानें बजट में आम आदमी की सेहत का सरकार ने कितना रखा ध्यान

बिजनेस

बिजनेस

Budget 2026 में दिल्ली को क्या मिलेगा? जानने के लिए CM Rekha Gupta भी कार्यकर्ता साथियों के साथ देख रही थीं बजट, वीडियो वायरल

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बजट देखते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है. बजट 2026 में दिल्ली के लिए यमुना सफाई, मेट्रो विस्तार और 'महिला समृद्धि योजना' जैसे बड़े ऐलान किए गए हैं.

Pragya Bharti

Updated : Feb 01, 2026, 01:22 PM IST

Budget 2026 में दिल्ली को क्या मिलेगा? जानने के लिए CM Rekha Gupta भी कार्यकर्ता साथियों के साथ देख रही थीं बजट, वीडियो वायरल
Budget 2026: 1 फरवरी 2026 को जब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में देश का बजट पेश कर रही थीं, तब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी पूरी उत्सुकता के साथ टीवी पर नजरें गड़ाए बैठी थीं. सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह बजट की घोषणाओं को बारीकी से नोट करती दिख रही हैं. मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया है कि यह बजट 'विकसित दिल्ली' के सपने को साकार करेगा.

वायरल वीडियो और मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया

वायरल वीडियो में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपने आवास पर बजट भाषण सुनती नजर आ रही हैं. उन्होंने ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह बजट दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर और आम आदमी की सुविधाओं को नई ऊंचाई पर ले जाएगा. विशेष रूप से यमुना की सफाई और मेट्रो के विस्तार को लेकर उन्होंने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया.

बजट 2026 में 'महिला समृद्धि योजना' पर फोकस

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विशेष रूप से महिलाओं के लिए की गई घोषणाओं की सराहना की. दिल्ली सरकार की 'महिला समृद्धि योजना' के साथ तालमेल बिठाते हुए केंद्र ने भी महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरों के नेटवर्क और पिंक बूथों के विस्तार के लिए वित्तीय सहायता देने का वादा किया है.

