Budget 2026: जानें क्या है  Infrastructure Risk Guarantee Fund, किसे होगा फायदा?

Budget 2026: सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि पिछले दशक में सरकार ने पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर बेहतर बनाने के लिए कई पहल की हैं, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्टजैसी पहल शामिल हैं.

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट 2026 भाषण में कई ऐसी घोषणाएं की हैं, जिन्होंने संपूर्ण देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है. इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड भी एक ऐसी ही घोषणा साबित हो रहा है. बता दें कि सरकार की इस पहल का मकसद फाइनेंसिंग की दिक्कतों को कम करना और देश भर में रुके हुए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फिर से शुरू करना है.

संसद में बजट प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि, प्रस्तावित फंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को दिए जाने वाले लोन पर आंशिक क्रेडिट गारंटी देगा. वित्त मंत्री ने सरकार की तरफ से उम्मीद जताई कि इससे बैंक बड़े प्रोजेक्ट्स को लोन देने में ज़्यादा सहज महसूस करेंगे, खासकर जोखिम भरे कंस्ट्रक्शन फेज के दौरान.

ध्यान रहे कि यह घोषणा इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकारी खर्च में तेज़ी से बढ़ोतरी के साथ हुई है, जिसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर का लक्ष्य मौजूदा फाइनेंशियल ईयर के 11.2 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर FY27 के लिए 12.2 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है.

जानें कैसे काम करता है इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड

सीधे शब्दों में कहें तो अगर किसी प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्शन या शुरुआती ऑपरेशन के दौरान कोई दिक्कत आती है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड लेंडर्स के साथ रिस्क का कुछ हिस्सा शेयर करेगा.

इस रिस्क का कुछ हिस्सा लेकर, फंड का मकसद इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में लॉन्ग-टर्म क्रेडिट के फ्लो को बेहतर बनाना है.

PIB के अनुसार, 'इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन फेज के दौरान जोखिमों को लेकर प्राइवेट डेवलपर्स का भरोसा मज़बूत करने के लिए, वित्त मंत्री ने लेंडर्स को सोच-समझकर कैलिब्रेटेड पार्शियल क्रेडिट गारंटी देने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड बनाने का प्रस्ताव दिया है.'

सरकार उम्मीद जता रही है कि यह फंड प्राइवेट डेवलपर्स के बीच भरोसा मज़बूत करेगा, जिन्हें अक्सर देरी, लागत बढ़ने और लंबे समय तक प्रोजेक्ट चलने की वजह से फंड जुटाने में मुश्किल होती है.

अपने भाषण में निर्मला सीतारमण ने इस बात पर भी बल दिया कि इस बजट का मकसद शहरों की आर्थिक क्षमता को और बढ़ाना है, जिसके लिए उनके खास ग्रोथ ड्राइवर्स के आधार पर सिटी इकोनॉमिक रीजन्स (CER) की मैपिंग की जाएगी.

उन्होंने कहा कि, 'उनके प्लान्स को लागू करने के लिए एक चैलेंज मोड के ज़रिए, जिसमें रिफॉर्म-कम-रिजल्ट्स आधारित फाइनेंसिंग मैकेनिज्म होगा, हर CER के लिए पांच सालों में 5,000 करोड़ रुपये का आवंटन प्रस्तावित है.'

इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड के रूप में सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले का क्या असर होता है? इसका जवाब वक़्त देगा लेकिन माना यही जा रहा है कि सिर्फ इस घोषणा को करके सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में कार्यरत लोगों को बड़ी राहत दी है.