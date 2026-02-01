Budget 2026: सस्ती होंगी शुगर-कैंसर की दवाएं, जानें बजट में आम आदमी की सेहत का सरकार ने कितना रखा ध्यान

Health Budget 2026: केंद्रीय बजट 2026 में सरकार ने अपने खर्च की पूरी तस्वीर सामने रख दी है. इस बजट में सरकार ने आपकी सेहत से जुड़े कई अहम पहलुओं को भी जगह दी है. बजट में मानसिक स्वास्थ्य, आयुर्वेद, योग और मेडिकल टूरिज्म से लेकर नए AIIMS और सस्ते इलाज तक पर भी खास ध्यान दिया गया है...

Health Sector Budget 2026: केंद्रीय बजट 2026 में सरकार ने अपने खर्च की पूरी तस्वीर सामने रख दी है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज रविवार 1 फरवरी को लोकसभा में अपना 9वां बजट पेश किया, बजट भाषण में उन्होंने कई महत्वपूर्ण ऐलान किए हैं. इस बार खासतौर से फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थकेयर और एजुकेशन पर रहा. बता दें कि इस बजट में सरकार ने आपकी सेहत से जुड़े कई अहम पहलुओं को भी जगह दी है. बजट में मानसिक स्वास्थ्य (Mental Health), आयुर्वेद (Ayurveda), योग (Yoga) और मेडिकल टूरिज्म (Medical Tourism) से लेकर नए AIIMS और सस्ते इलाज तक पर खास फोकस रहा है. आइए जानें बजट 2026 में हेल्थ सेक्टर के लिए सरकार क्या कर रही है और इसपर एक्सपर्ट्स की क्या राय है...

कैंसर और दुर्लभ बीमारियों के इलाज में बड़ी राहत

कैंसर का इलाज सस्ता बनाने के लिए सरकार ने 17 जरूरी दवाओं पर लगने वाला कस्टम ड्यूटी पूरी तरह हटा दिया है, इसका सीधा फायदा यह होगा कि इन दवाओं की कीमत कम हो जाएगी और मरीजों को इलाज का खर्च कम हो जाएगा. इसके अलावा सरकार ने 7 और दुर्लभ बीमारियों को उस सूची में शामिल करने का प्रस्ताव दिया है, जिनके इलाज के लिए विदेश से मंगाई जाने वाली दवाओं और खास मेडिकल फूड पर कोई आयात शुल्क नहीं लगेगा. ऐसे में इससे गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों और उनके परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी.

यह भी पढ़ें: Sports Budget 2026: निर्मला सितारमण ने स्पोर्ट्स सेक्टर को दिया बड़ा तोहफा, लॉन्च होगा 'खेलो इंडिया मिशन'; जानें क्या है खासियत

सस्ती होंगी दवाएं

भारत में कैंसर और डायबिटीज के मामलों में लगातार वृद्धि एक गंभीर स्वास्थ्य चिंता का विषय बनता जा रहा है, इनका इलाज भी काफी महंगा है. कैंसर का इलाज सस्ता बनाने के लिए सरकार ने 17 जरूरी दवाओं पर लगने वाला कस्टम ड्यूटी पूरी तरह से हटाने का ऐलान किया है, साथ ही घरेलू स्तर पर दवाओं के उत्पादन को बढ़ावा देने का फैसला किया है. ऐसे में जब ये दवाएं भारत में ही बनेंगी, तो इनकी विनिर्माण लागत कम हो जाएगी और इसका सीधा फायदा मरीजों को मिलेगा, महंगी जीवन रक्षक दवाएं बेहद कम कीमत पर उपलब्ध होंगी.

बजट में मेंटल हेल्थ को प्राथमिकता

बजट में सरकार ने मेंटल हेल्थ को प्राथमिकता दी है, इसके लिए सरकार ने नेशनल मेंटल हेल्थ इंस्टिट्यूट और NIMHANS 2 की स्थापना का एलान किया है, जो कंटेंट क्रिएटर्स और डिजिटल प्रोफेशनल्स से जुड़ी मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों पर काम करेगा. नेहा किर्पाल, फाउंडिंग कोहोर्ट मेंबर, इंडिया मेंटल हेल्थ एलायंस (IMHA) इसपर कहती हैं कि 'देशभर में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की क्षमता बढ़ाने पर बजट का फोकस लंबे समय से जरूरी था, मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े प्रोफेशनल्स की ट्रेनिंग बढ़ाने, मौजूदा संस्थानों को बेहतर बनाने, तेजपुर और रांची में नए मानसिक स्वास्थ्य संस्थान खोलने और उत्तर भारत में दूसरा NIMHANS बनाने की घोषणा एक सकारात्मक कदम है'.

नेहा किर्पाल के मुताबिक 'इससे मरीजों और प्रशिक्षित डॉक्टरों व काउंसलर्स के बीच की बड़ी कमी को दूर करने में मदद मिलेगी, सरकार और सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर किए जा रहे ये प्रयास मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में मददगार होंगे. मानसिक स्वास्थ्य को देश के विकास का अहम हिस्सा बनाना जरूरी है और यही हमारी संस्था का मकसद है'.

1.5 लाख केयरगिवर्स को योग-आयुर्वेद की ट्रेनिंग

बजट में 1.5 लाख केयरगिवर्स को योग और आयुर्वेद की ट्रेनिंग देने का भी ऐलान किया गया है, इससे भारत और विदेशों में पारंपरिक और बीमारी से बचाव वाली हेल्थकेयर सेवाओं की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी. साथ ही, लोगों के लिए रोजगार के नए और बड़े अवसर भी पैदा होंगे. राजित मेहता, एसोसिएशन फॉर सीनियर लिविंग इंडिया; अंतरा सीनियर केयर के मुताबिक, 'बजट 2026–27 में बुजुर्गों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कई अच्छे फैसले लिए गए हैं. 1.5 लाख बुजुर्ग देखभाल करने वाले केयरगिवर्स तैयार करने की घोषणा, इस सेक्टर में कर्मचारियों की कमी को कम करेगी. सरकार का मेडिकल हब और खास हेल्थकेयर सुविधाओं पर जोर यह दिखाता है कि अब गंभीर और लंबे इलाज वाली बीमारियों पर भी ध्यान दिया जा रहा है.

राजित मेहता के मुताबिक कैंसर, डायबिटीज जैसी बीमारियों में अस्पताल के बाद भी देखभाल की जरूरत होती है, जो बुजुर्गों के लिए बहुत जरूरी है. मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की घोषणाएं बुजुर्गों के लिए खास फायदेमंद होंगी, क्योंकि इससे उम्र से जुड़ी मानसिक परेशानियों के इलाज के लिए ज्यादा प्रशिक्षित लोग उपलब्ध होंगे. कुल मिलाकर, यह बजट बुजुर्गों के बेहतर और सुरक्षित जीवन की दिशा में एक अहम कदम है.'

यह भी पढ़ें: विदेश में रहने वाले भारतीयों की बल्ले-बल्ले... अब 5 नहीं 10 प्रतिशत कर सकेंगे निवेश...

हेल्थकेयर के लिए 1,04,599 करोड़ रुपये का बजट

वित्त वर्ष 2026-27 के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र को 1,04,599 करोड़ रुपये का बजट मिला है, बता दें कि पिछले साल के मुकाबले बड़ा इजाफा है. 2025-26 में हेल्थ मिनिस्ट्री को 98,311 करोड़ ही मिले थे. इसके अलावा पिछले दस सालों की बजट पर नजर डालें, तो 2015 में हेल्थ बजट सिर्फ 34,286 करोड़ रुपये था और यह अब लगभग 191% बढ़ चुका है. वहीं पिछले 12 सालों में स्वास्थ्य बजट में कुल मिलाकर 176% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है. इससे यह साफ है कि सरकार ने हेल्थ सेक्टर को धीरे-धीरे मजबूत करने की ठोस रणनीति अपनाई है.



अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से