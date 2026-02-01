Budget 2026: टेक्सटाइल, खादी, हैंडलूम एक्टिविटीज़ पर सरकार का बड़ा दांव, जानें वित्तमंत्री ने कहा क्या? 

Budget 2026: बजट में भारत के टेक्सटाइल सेक्टर और छोटे बिज़नेस को मज़बूत करने पर ज़ोर दिया गया है. निर्मला सीतारमण ने वैल्यू एडिशन, रोज़गार और ग्लोबल कॉम्पिटिशन के लिए कई उपायों की घोषणा की है.

Budget 2026: पोस्ट बजट ये कयास लग रहे थे कि, जब देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना नवां बजट संसद में पेश करेंगी, तो कुछ बड़ी घोषणाएं होंगी, जिससे छोटे उद्योगों में नई ऊर्जा का संचार होगा. अब जबकि वित्त मंत्री ने बजट 2026 पेश कर दिया है, यदि उसे देखें और उसका अवलोकन करें तो मिलता है कि बजट में भारत के टेक्सटाइल सेक्टर और छोटे बिज़नेस को मज़बूत करने पर ज़ोर दिया गया है. निर्मला सीतारमण ने वैल्यू एडिशन, रोज़गार और ग्लोबल कॉम्पिटिशन के लिए कई उपायों की घोषणा की है.

मेगा टेक्सटाइल पार्क और इंटीग्रेटेड प्रोग्राम

वित्त मंत्री ने टेक्निकल टेक्सटाइल में वैल्यू एडिशन पर खास ध्यान देते हुए बजट 2026 में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है. उम्मीद जताई जा रही है कि इन पार्कों से स्केल में सुधार होगा, लागत कम होगी और निवेश आकर्षित होगा.

इसके साथ ही, बजट में पांच सब-पार्ट वाला एक इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल प्रोग्राम प्रस्तावित किया गया, जिसमें एफिशिएंसी और कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाने के लिए मौजूदा कई योजनाओं को एक साथ लाया गया है.

बजट 2026 में खादी, हैंडलूम और नेचुरल फाइबर पर रहा सरकार का फोकस

पारंपरिक क्षेत्रों या ये कहें कि काम प्रभावी सेक्टर्स को सपोर्ट करने के लिए, भारत की वित्तमंत्री सीतारमण ने गांव लेवल पर खादी और हैंडलूम एक्टिविटीज़ को मज़बूत करने के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल का ऐलान किया है.

बजट में नेचुरल फाइबर स्कीम, टेक्सटाइल विस्तार और रोज़गार योजना, और एक नेशनल हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट प्रोग्राम का भी प्रस्ताव दिया गया, जिसका मकसद भारत की समृद्ध टेक्सटाइल विरासत को बचाते हुए लोगों की आजीविका और रोजगार को बढ़ावा देना और उसका विस्तार करना शामिल है.

पुनर्जीवित होंगे क्लस्टर्स, MSMEs को किया जाएगा सपोर्ट

बताते चलें कि बजट 2026 में देश भर में 200 पुराने इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स को फिर से ज़िंदा करने की एक योजना का प्रस्ताव दिया गया है, जिससे पुराने मैन्युफैक्चरिंग हब को मॉडर्न बनने और प्रतिस्पर्धी बने रहने में मदद मिलेगी.

छोटे व्यवसायों को और सपोर्ट और MSMEs को बढ़ावा देने के लिए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने FY27 में आत्मनिर्भर भारत फंड में 4,000 करोड़ रुपये के टॉप-अप की घोषणा की.

एक्सपर्ट्स मानते हैं कि, यदि सरकार ने इसे अमली जामा पहना दिया, तो इससे न केवल MSMEs को बल मिलेगा. बल्कि इससे भारत में युवा स्वरोजगार की तरफ आकर्षित होंगे. साथ ही माना यह भी जा रहा है कि इस प्रस्ताव के लागू होने के बाद भारी मात्रा में निवेश भारत में आएगा.

छोटे उद्योगों में नई ऊर्जा का संचार करने के लिए की गयी घोषणाओं के बाद स्थिति क्या रहती है? इसका फैसला तो वक़्त करेगा. लेकिन जिस तरह का भाषण देश की वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया है वो स्वतः इसकी पुष्टि कर देता है कि कहीं न कहीं छोटे उद्योगों के अच्छे दिनों की शुरुआत हो गई है.