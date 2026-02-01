Post Budget 2026: 'सबका साथ..सबका विकास..' बजट के बाद CM Rekha Gupta ने बताए आम जनता के लिए क्या रहा खास?

Post Budget 2026 CM Rekha Gupta Reaction: बजट 2026 के बाद CM रेखा गुप्ता ने इसे ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह 'सबका साथ, सबका विकास' को समर्पित है. सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि इस बार भारत का बजट युवा शक्ति से प्रेरित और तीन कर्तव्यों पर आधारित है.

CM Rekha Gupta Reaction on Budget 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में केंद्रीय बजट 2026 पेश किए जाने के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक विशेष प्रेस वार्ता को संबोधित किया. मुख्यमंत्री ने बजट की सराहना करते हुए इसे मध्यम वर्ग, युवाओं और महिलाओं के लिए एक 'संजीवनी' करार दिया. उन्होंने विस्तार से बताया कि कैसे यह बजट दिल्ली की जनता के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा.

'सबका साथ-सबका विकास' ही है समावेशी विकास का मंत्र

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने इस बजट में समाज के हर वर्ग का ध्यान रखा है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन की तारीफ करते हुए कहा कि बजट में "सबका साथ, सबका विकास, और सबका विश्वास" की झलक साफ दिखाई देती है. विशेष रूप से मध्यम वर्ग को टैक्स स्लैब में मिली राहत दिल्ली के करोड़ों नौकरीपेशा लोगों के लिए बड़ी सौगात है.

यह बजट केवल आज की जरूरतों का समाधान नहीं..

#ViksitBharatBudget युवा शक्ति से प्रेरित और तीन कर्तव्यों पर आधारित बजट है।



पहला, आर्थिक वृद्धि को गति देना। निवेश, उद्योग और रोजगार सृजन को मजबूत आधार देकर विकास को स्थायी और व्यापक बनाने पर जोर है।



दूसरा, जनता की उम्मीदों को पूरा करना। आम नागरिक के जीवन को सरल, सुरक्षित और… pic.twitter.com/Ov1QwASbpW — Rekha Gupta (@gupta_rekha) February 1, 2026

पहला, आर्थिक वृद्धि को गति देना. निवेश, उद्योग और रोजगार सृजन को मजबूत आधार देकर विकास को स्थायी और व्यापक बनाने पर जोर है.

दूसरा, जनता की उम्मीदों को पूरा करना. आम नागरिक के जीवन को सरल, सुरक्षित और बेहतर बनाने के लिए सुविधाएं और अवसर बढ़ाए गए हैं.

तीसरा, सबका साथ, सबका विकास. यह सुनिश्चित किया गया है कि विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे.

यह बजट केवल आज की जरूरतों का समाधान नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर, सशक्त और विकसित भारत की मजबूत नींव है.

