Post Budget 2026: 'सबका साथ..सबका विकास..' बजट के बाद CM Rekha Gupta ने बताए आम जनता के लिए क्या रहा खास?

बिजनेस
Post Budget 2026 CM Rekha Gupta Reaction: बजट 2026 के बाद CM रेखा गुप्ता ने इसे ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह 'सबका साथ, सबका विकास' को समर्पित है. सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि इस बार भारत का बजट युवा शक्ति से प्रेरित और तीन कर्तव्यों पर आधारित है.
CM Rekha Gupta Reaction on Budget 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में केंद्रीय बजट 2026 पेश किए जाने के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक विशेष प्रेस वार्ता को संबोधित किया. मुख्यमंत्री ने बजट की सराहना करते हुए इसे मध्यम वर्ग, युवाओं और महिलाओं के लिए एक 'संजीवनी' करार दिया. उन्होंने विस्तार से बताया कि कैसे यह बजट दिल्ली की जनता के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा.
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने इस बजट में समाज के हर वर्ग का ध्यान रखा है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन की तारीफ करते हुए कहा कि बजट में "सबका साथ, सबका विकास, और सबका विश्वास" की झलक साफ दिखाई देती है. विशेष रूप से मध्यम वर्ग को टैक्स स्लैब में मिली राहत दिल्ली के करोड़ों नौकरीपेशा लोगों के लिए बड़ी सौगात है.
#ViksitBharatBudget युवा शक्ति से प्रेरित और तीन कर्तव्यों पर आधारित बजट है।— Rekha Gupta (@gupta_rekha) February 1, 2026
पहला, आर्थिक वृद्धि को गति देना। निवेश, उद्योग और रोजगार सृजन को मजबूत आधार देकर विकास को स्थायी और व्यापक बनाने पर जोर है।
दूसरा, जनता की उम्मीदों को पूरा करना। आम नागरिक के जीवन को सरल, सुरक्षित और… pic.twitter.com/Ov1QwASbpW
यह बजट केवल आज की जरूरतों का समाधान नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर, सशक्त और विकसित भारत की मजबूत नींव है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से