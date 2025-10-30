दिवाली पर रियल एस्टेट सेक्टर में आई रौनक, लग्ज़री घरों की बिक्री में 25% तक का उछाल

दिवाली पर एनसीआर में रियल एस्टेट सेक्टर रौनक देखने को मिली. लग्ज़री घरों की बिक्री में 25% तक का उछाल देखा गया है. रेडी-टू-मूव और ब्रांडेड प्रॉपर्टीज़ की सबसे ज्यादा मांग बढ़ी है. क्या कहती है क्रेडीआई की रिपोर्ट चलिए देखें.

त्योहारों का मौसम दिल्ली-एनसीआर के रियल एस्टेट बाजार के लिए वरदान साबित हुआ है और बिल्डर्स के चेहरों पर मुस्कान आ गई है. दशहरा से लेकर दिवाली तक मकानों की बिक्री में 20 से 25 प्रतिशत तक की छलांग दर्ज की गई है. रियल्टी कंसल्टेंसी एनारॉक रिसर्च की रिपोर्ट बताती है कि फेस्टिव क्वार्टर (अक्टूबर-दिसंबर 2025) के दौरान देश के सात बड़े शहरों में कुल एक लाख से अधिक हाउसिंग यूनिट्स बिकने की उम्मीद है, जिनमें सबसे ज्यादा योगदान एनसीआर और मुंबई रीजन का है.

2024 की तुलना में इस साल एनसीआर के कई इलाकों में औसतन 15 से 20 प्रतिशत अधिक बुकिंग्स दर्ज की गई हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि यह आंकड़ा खरीदारों के बढ़ते भरोसे और बदलती प्राथमिकताओं को दर्शाता है. अब खरीदार रेडी-टू-मूव, लग्ज़री और ब्रांडेड डेवलपर्स की प्रॉपर्टीज़ को प्राथमिकता दे रहे हैं.

बड़े डेवलपर्स का दबदबा

एनारॉक के चेयरमैन अनुज पुरी ने कहा, सूचीबद्ध डेवलपर्स ने इस बार छोटे खिलाड़ियों की तुलना में कहीं बेहतर प्रदर्शन किया है. बिक्री और बुकिंग दोनों में साल-दर-साल 10 से 25 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है.पुरी का मानना है कि ब्रांडेड डेवलपर्स की विश्वसनीयता और बेहतर डिलीवरी रिकॉर्ड ने ग्राहकों को आकर्षित किया है.

अब सीजनल मार्केट नहीं रहा एनसीआर

विशेषज्ञों का कहना है कि अब एनसीआर का रियल एस्टेट बाजार केवल त्योहारों पर निर्भर नहीं रहा. लगातार बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर एक्सप्रेसवे और दिल्ली-मेरठ रैपिड रेल कॉरिडोर ने इस क्षेत्र में आवासीय मांग को स्थायी बढ़ावा दिया है.

क्रेडाई के आंकड़ों के मुताबिक, इस दिवाली सीजन में नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में लगभग 8,500 से अधिक यूनिट्स की बिक्री हुई है, जिनकी औसत टिकट साइज ₹70 लाख से ₹1.5 करोड़ के बीच रही.

खरीदारों का भरोसा लौटा

विश्लेषकों के अनुसार यह उछाल केवल त्योहारों की वजह से नहीं, बल्कि मजबूत आर्थिक संकेतों और स्थिर ब्याज दरों पर भी आधारित है. अब खरीदार रियल एस्टेट को सुरक्षित और लंबी अवधि के निवेश के रूप में देख रहे हैं.

क्रेडाई वेस्टर्न यूपी के अध्यक्ष दिनेश गुप्ता ने कहा, धनतेरस और दिवाली के दौरान घर खरीदने की परंपरा इस बार रिकॉर्ड स्तर पर दिखी. सिर्फ नोएडा और ग्रेटर नोएडा में करीब 30 प्रतिशत तक जंप दर्ज किया गया है. खरीदार अब सिर्फ लोकेशन नहीं, बल्कि डेवलपर की विश्वसनीयता और प्रोजेक्ट की सुविधाओं पर भी ध्यान दे रहे हैं. कई ग्राहकों ने इस साल त्योहारों पर ही अपने ‘ड्रीम होम’ की चाबी ली है.”

डेवलपर्स का उत्साह चरम पर

निराला वर्ल्ड के सीएमडी सुरेश गर्ग ने कहा,“त्योहारों का यह सीजन डेवलपर्स के लिए उम्मीद से बेहतर रहा. हमारे प्रोजेक्ट्स में इस साल भी पिछले वर्ष जैसी ही मजबूत सेल दर्ज की गई है. खरीदारों में जो भरोसा दिख रहा है, वह सेक्टर के लिए बेहद पॉजिटिव संकेत है.”

लग्ज़री सेगमेंट बना मार्केट लीडर

केडब्ल्यू ग्रुप के डायरेक्टर पंकज कुमार जैन ने बताया, इस बार एनसीआर में लग्ज़री सेगमेंट ने बाजार को आगे बढ़ाया है. ₹1.5 करोड़ से ₹3 करोड़ तक के घरों की मांग में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है. आज का खरीदार सिर्फ कीमत नहीं, बल्कि ब्रांड वैल्यू, लोकेशन और लाइफस्टाइल को प्राथमिकता दे रहा है. यही बदलाव सेक्टर के लिए नई दिशा तय कर रहा है.”

एग्जॉटिका हाउसिंग के सीएमडी दिनेश जैन ने बताया, नोएडा और ग्रेटर नोएडा का इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले कुछ सालों में काफी बेहतर हुआ है. चौड़ी सड़कों, मेट्रो कनेक्टिविटी और नए एक्सप्रेसवेज़ ने बाजार को नई ऊर्जा दी है. इस दिवाली खरीदारों का भरोसा साफ नजर आया, क्योंकि बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के चलते निवेश और सेल्फ-यूज दोनों की मांग बढ़ी है. हमारे ‘एग्जॉटिका 132’ प्रोजेक्ट में भी अच्छी बिक्री दर्ज हुई है. हमने इसमें AI ऑपरेटेड पार्किंग, सिक्योरिटी सिस्टम्स और लिफ्ट्स जैसी सुविधाएं दी हैं, जिन्हें लोग खूब पसंद कर रहे हैं.”

आरजी ग्रुप ने दर्ज की मजबूत ग्रोथ

आरजी ग्रुप के डायरेक्टर हिमांशु गर्ग के अनुसार, “फेस्टिव सीजन हमेशा से रियल एस्टेट सेक्टर के लिए पॉजिटिव रहा है. इस बार भी वही जोश देखने को मिला. लोगों में घर खरीदने की इच्छा पहले से ज्यादा मजबूत दिखी, खासकर नोएडा और ग्रेटर नोएडा जैसे क्षेत्रों में. धनतेरस से दिवाली तक हमारे प्रोजेक्ट्स आरजी मिराज और आरजी प्लेड्स में फुटफॉल और बुकिंग्स में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है. खरीदार अब निवेश के बजाय अपने सपनों का घर खरीदने को प्राथमिकता दे रहे हैं.”

मिला शानदार रिस्पॉन्स

डिलिजेंट ग्रुप के सीओओ ले. क. अश्वनी नागपाल (रि.) ने बताया, त्योहारी सीजन एनसीआर रियल एस्टेट के लिए बहुत अच्छे संकेत लेकर आया है. होम लोन की दरें स्थिर हैं और कई डेवलपर्स आकर्षक पेमेंट स्कीम्स दे रहे हैं, जिससे घर खरीदना आसान हुआ है. हमने एक स्टक प्रोजेक्ट को रिवाइव किया है और एक टावर की ओसी भी अप्लाई कर दी है, जिससे खरीदारों का भरोसा बढ़ा है. इस साल हमारे प्रोजेक्ट्स को SWAMIH फंड से अप्रूवल मिलने के बाद पूछताछ और बिक्री दोनों में पिछले साल के मुकाबले बढ़ोतरी हुई है.”

रेनॉक्स ग्रुप के चेयरमैन शैलेन्द्र शर्मा ने कहा, “इस फेस्टिवल सीजन में घर खरीदारों से शानदार प्रतिक्रिया मिली है. आज ग्रेटर नोएडा वेस्ट खरीदारों की पहली पसंद बन गया है क्योंकि यहां बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी है. हमारे प्रोजेक्ट की एक प्रमुख विशेषता यह है कि यह लो-डेन्सिटी एरिया में स्थित है, जो आज के समय में बेहद दुर्लभ है. नॉलेज पार्क-5 के पास सेक्टर 10 में स्थित हमारे वर्ल्ड-क्लास हाउसिंग प्रोजेक्ट को उम्मीद से ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला है.”

आशीष भूटानी, सीईओ, भूटानी ग्रुप ने कहा, “नोएडा का व्यावसायिक परिदृश्य तेज़ी से विकसित हो रहा है और भारत के सबसे तेज़ी से बढ़ते व्यावसायिक और खुदरा केंद्रों में से एक के रूप में उभर रहा है. मज़बूत बुनियादी ढाँचे, एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी और नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे व बेव्यू भूटानी फिल्मसिटी जैसे उभरते स्थलों के साथ, यह क्षेत्र कार्यालय, खुदरा और मनोरंजन क्षेत्रों में बड़े निवेश आकर्षित कर रहा है. आज के उपभोक्ता ऐसी जगहों की तलाश में हैं जहाँ खरीदारी, भोजन, मनोरंजन और काम का एक अनूठा संगम हो — सब एक ही जगह पर. इस बदलाव को दर्शाते हुए, नोएडा के नए ज़माने के मॉल और मिश्रित उपयोग वाले स्थान शहरी जीवन को नई परिभाषा दे रहे हैं, जिससे यह शहर व्यवसाय और मनोरंजन के लिए एक जीवंत, सर्व-समावेशी गंतव्य बन रहा है.

त्योहारों के इस मौसम ने साबित कर दिया है कि रियल एस्टेट में भरोसा लौट आया है. खरीदार अब केवल निवेशक नहीं, बल्कि अपने ‘ड्रीम होम’ को साकार करने वाले उपभोक्ता बन चुके हैं और इस बदलाव का सबसे बड़ा गवाह है एनसीआर का तेजी से बढ़ता लग्ज़री हाउसिंग मार्केट.

