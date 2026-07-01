सुबह-सुबह आई बड़ी खबर: कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 183.50 रुपये की भारी कटौती, पर क्या आपकी जेब को होगा सीधा फायदा?

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LPG Commercial Cylinder Price Reduction: पश्चिम एशिया संकट के बीच कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 183.50 रुपये की बड़ी कटौती की गई है, जिससे दिल्ली में नई कीमत 2,930 रुपये हो गई है. हालांकि, घरेलू गैस उपभोक्ताओं को इस बार कोई राहत नहीं मिली है.
लगातार बढ़ती महंगाई के बीच आज सुबह-सुबह एक ऐसी खबर आई जिसने बाजार को थोड़ा सुकून जरूर दिया है. अगर आप बाहर खाना खाने के शौकीन हैं या खुद का कोई रेस्टोरेंट या ढाबा चलाते हैं, तो यह खबर सीधे आपकी जेब पर असर डालने वाली है. तेल कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में 183.50 रुपये की बड़ी कटौती कर दी है. आज यानी 1 जुलाई से यह नई दरें लागू भी हो चुकी हैं. लेकिन क्या इस कटौती के बाद आपका पसंदीदा समोसा या होटल की थाली सस्ती होगी, या फिर कहानी में कोई और पेच फंसा हुआ है?
पिछले कुछ महीनों से इंटरनेशनल मार्केट और खासकर पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण गैस और तेल की कीमतों में आग लगी हुई थी. फरवरी में अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते विवाद के बाद होर्मुज जलडमरूमध्य से होने वाली सप्लाई रुक गई थी, जिससे भारत में गैस का संकट गहरा गया था. मार्च से जून के बीच कमर्शियल सिलेंडर के दाम करीब 1374.50 रुपये तक बढ़ गए थे.
अब पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से बयान आया है कि घरेलू उत्पादन में सुधार हुआ है और बाहर से आने वाले एलपीजी कार्गो की सप्लाई भी बेहतर हुई है. यही वजह है कि सरकार ने कमर्शियल गैस की सप्लाई पर लगे सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं और कीमतों में यह राहत दी है.
इस कटौती के बाद देश के अलग-अलग हिस्सों में कमर्शियल सिलेंडर के दामों में बड़ा बदलाव आया है. दिल्ली में जो सिलेंडर पहले 3,113.50 रुपये का मिल रहा था, वो अब कम होकर 2,930 रुपये का हो गया है. लखनऊ में इसकी कीमत 3,236 रुपये से घटकर 3,052.50 रुपये पर आ गई है. कोलकाता में अब आपको इसके लिए 3,081.50 रुपये चुकाने होंगे, जबकि पटना में नई कीमत 3,227 रुपये तय की गई है. इस बदलाव से व्यापारियों को निश्चित रूप से फौरी राहत मिलेगी.
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस कटौती का फायदा आम जनता को मिलेगा? असल बात यह है कि पिछले चार महीनों में कमर्शियल गैस के दाम जिस तेजी से बढ़े थे, उसके मुकाबले यह 183 रुपये की कटौती बहुत कम है. होटल और ढाबा संचालकों का कहना है कि लागत अभी भी संकट के पहले के मुकबले काफी ज्यादा है. ऐसे में रेस्टोरेंट के खाने के दाम तुरंत कम होने की उम्मीद बहुत कम है. हां, इस कटौती से छोटे दुकानदारों को अपने बिजनेस को संभालने में थोड़ी मदद जरूर मिलेगी, लेकिन आम उपभोक्ता के लिए बाहर का खाना शायद अभी उतना ही महंगा रहेगा.
एक तरफ जहां कमर्शियल सिलेंडर का इस्तेमाल करने वालों को थोड़ी राहत दी गई है, वहीं घर की रसोई संभालने वाले आम लोगों के हाथ इस बार भी खाली रहे हैं. 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. दिल्ली में यह अब भी 942 रुपये के पुराने रेट पर ही मिल रहा है. आम जनाता को उम्मीद थी कि कमर्शियल के साथ-साथ घरेलू सिलेंडर के दाम भी कम होंगे, क्योंकि मार्च और जून के महीने में घरेलू सिलेंडर भी कुल 89 रुपये महंगा हो चुका है. ऐसे में मिडिल क्लास परिवारों का बजट अभी भी गड़बड़ाया हुआ है.
इसी नए नियम के साथ सरकार ने एक और हैरान करने वाला फैसला लिया है, जिस पर कम लोगों की नजर गई है. 1 जुलाई से पेट्रोल के एक्सपोर्ट (निर्यात) पर लगने वाले स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी (SAED) को 1.5 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर सीधे 4 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है. जानकारों का मानना है कि इस कदम से घरेलू बाजार में पेट्रोल की उपलब्धता तो बनी रहेगी, लेकिन कंपनियों की कमाई पर असर पड़ सकता है, जिसका अप्रत्यक्ष असर आने वाले दिनों में ईंधन की घरेलू कीमतों पर भी देखने को मिल सकता है.