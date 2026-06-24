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छोटे कस्बे क्यों बन रहे हैं स्टार्टअप का नया पावर सेंटर? जानिए कैसे छोटे बिजनेस बड़े कॉर्पोरेट्स को दे रहे हैं कड़ी टक्कर

अगर आज भी आपको लगता है कि बड़ा कारोबार सिर्फ महानगरों में ही खड़ा किया जा सकता है, तो तस्वीर तेजी से बदल चुकी है. देश के कई छोटे शहर और कस्बे ऐसे बिजनेस मॉडल तैयार कर रहे हैं जो न सिर्फ स्थानीय लोगों को रोजगार दे रहे हैं, बल्कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार तक अपनी पहुंच बना चुके हैं.

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ऋतु सिंह

Updated : Jun 24, 2026, 02:17 PM IST

छोटे कस्बे क्यों बन रहे हैं स्टार्टअप का नया पावर सेंटर? जानिए कैसे छोटे बिजनेस बड़े कॉर्पोरेट्स को दे रहे हैं कड़ी टक्कर

जानिए कैसे स्थानीय बिजनेस और स्टार्टअप बदल रहे हैं भारत की कारोबारी तस्वीर

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Successful small town business models: भारत के छोटे कस्बे और टियर-2, टियर-3 शहर तेजी से स्टार्टअप और उद्यमिता के नए केंद्र बन रहे हैं. डिजिटल तकनीक, कम परिचालन लागत और स्थानीय बाजार की बेहतर समझ के दम पर यहां के बिजनेस बड़े कॉर्पोरेट्स को चुनौती दे रहे हैं और युवाओं के लिए रोजगार व आत्मनिर्भराता के नए अवसर पैदा कर रहे हैं.

दिलचस्प बात यह है कि इन सफलताओं के पीछे हमेशा भारी पूंजी नहीं होती. कई मामलों में सही आइडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म और स्थनीय जरूरतों की समझ ने साधारण कारोबार को असधारण बना दिया है. यही वजह है कि अब छोटे शहरों के बिजनेस मॉडल निवेशकों और नए उद्यमियों दोनों का ध्यान खींच रहे हैं. भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम लगातार विस्तार कर रहा है. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) के अनुसार, 2025 के अंत तक देश में 2 लाख से अधिक स्टार्टअप को आधिकारिक मान्यता मिल चुकी थी. सरकार का कहना है कि इन मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स ने लाखों प्रत्यक्ष रोजगार सृजित करने में भी योगदान दिया है. और खास बात ये है कि छोटे शहरों से ज्यादा स्टार्टअप के आवेदन आ रहे हैं.

स्थानीय जरूरतों को समझकर बन रहे हैं बड़े ब्रांड

छोटे शहरों में सफल होने वाले अधिकांश करोबार किसी बड़ी तकनीक से नहीं, बल्कि स्थानीय समस्याओं के समाधान से शुरू हुए. कहीं क्षेत्रीय खाद्य उत्पादों को ऑनलाइन बेचा जा रहा है, तो कहीं पारंपरिक हस्तशिल्प को ई-कॉमर्स के जरिए देशभर में पहुंचाया जा रहा है. स्थानीय ग्राहकों की पसंद को समझने वाले उद्यमी कम लागत में स्थायी बाजार तैयार कर रहे हैं. इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि कारोबार की शुरुआत सीमित संसाधनों से भी संभव हो जाती है और धीरे-धीरे उसका विस्तार किया जा सकता है. ऐसे मॉडल जोखिम को भी अपेक्षाकृत कम रखते हैं.

डिजिटल प्लेटफॉर्म ने बदल दिया छोटे कारोबार का खेल

कुछ साल पहले तक छोटे शहरों का व्यवसाय अपने आसपास के बाजार तक सीमित रहता था. अब सोशल मीडिया, डिजिटल पेमेंट और ऑनलाइन मार्केटप्लेस ने इस सीमा को लगभग खत्म कर दिया है. एक छोटा निर्माता या सेवा प्रदता भी मोबाइल फोन के जरिए देशभर के ग्राहकों तक पहुंच सकता है. यही बदलाव युवाओं को नौकरी खोजने के बजाय अपना उद्यम शुरू करने के लिए प्रेरित कर रहा है. डिजिटल मार्केटिंग की कम लागत ने छोटे करोबारियों को बड़ी कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का अवसर दिया है.

कम निवेश वाले मॉडल क्यों बन रहे हैं पहली पसंद

फूड प्रोसेसिंग, क्लाउड किचन, स्थानीय एग्री-बिजनेस, मोबाइल रिपेयरिंग, डिजिटल सेवाएं, ट्यूशन और स्किल ट्रेनिंग सेंटर, होम-बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग तथा क्षेत्रीय उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री जैसे मॉडल छोटे शहरों में तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं. इनकी खासियत यह है कि इनमें शुरुआती निवेश अपेक्षाकृत कम होता है, जबकि मांग लगतार बनी रह सकती है. कई उद्यमी परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर कारोबार शुरू करते हैं, जिससे संचालन लागत भी नियंत्रित रहती है.

रोजगार देने वाले बन रहे हैं युवा, सिर्फ नौकरी तलाशने वाले नहीं

विश्लेषकों का मानना है कि छोटे शहरों में उद्यमिता का बढ़ना भारत की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण संकेत है. पहले जहां प्रतिभाशाली युवा रोजगार के लिए बड़े शहरों का रुख करते थे, वहीं अब कई लोग अपने ही शहर में व्यवसाय शुरू कर स्थानीय स्तर पर रोजगार पैदा कर रहे हैं. इस बदलाव का समाजिक असर भी दिखाई दे रहा है. पलायन कम होने, स्थानीय आय बढ़ने और क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियों में तेजी आने से छोटे शहरों की आर्थिक क्षमता मजबूत हो रही है.

वो अवसर जिसे कई लोग अब भी नजरअंदाज कर रहे हैं

सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि छोटे शहरों में प्रतिस्पार्धा कई क्षेत्रों में अभी भी महानगरों जितनी तीव्र नहीं है. इसका मतलब है कि सही योजना, ग्राहक सेवा और डिजिटल पहुंच के साथ नए उद्यमियों के लिए बाजार में जगह बनाना अपेक्षाकृत आसान हो सकता है.आने वाले वर्षों में स्थानीय ब्रांड, क्षेत्रीय उत्पाद और हाइपरलोकल सेवाएं भारत के विकास की नई कहानी लिख सकती हैं. ऐसे में जो लोग समय रहते बदालती उपभोक्ता जरूरतों को समझेंगे, उनके सफल होने की संभावना अधिक रहेगी.
 
भारत की अगली बिजनेस क्रांति केवल महानगरों की ऊंची इमारतों में नहीं, बल्कि छोटे शहरों और कस्बों की गलियों से भी निकल सकती है. डिजिटल तकनीक, स्थानीय नवाचार और कम लागत वाले मॉडल ने यह साबित कर दिया है कि सीमित संसाधानों के बावजूद बड़ा कारोबार खड़ा किया जा सकता है. आम लोगों के लिए यह सिर्फ प्रेरणादायक कहानी नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर बनने और नए अवसर तलाशने का व्यावहारिक संकेत भी है.

डिस्क्लेमर: यह लेख विभिन्न बाजार रुझानों, स्टार्टअप ट्रेंड्स, उद्योग संबंधी रिपोर्टों और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आर्थिक आंकड़ों के विश्लेषण पर आधारित है. इसमें सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध बिजनेस, उद्यमिता और स्टार्टअप इकोसिस्टम से जुड़ी जानकारियों का संदर्भ लिया गया है. यह किसी एक विशेष रिपोर्ट, संस्था या अध्ययन पर आधारित नहीं है, बल्कि विभिन्न विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं और व्यापक आर्थिक रुझानों के विश्लेषण के आधार पर तैयार किया गया एक व्याख्यात्मक लेख है.

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