सीनियर सिटीजन के लिए वरदान हैं ये 4 सरकारी योजनाएं, रिटायरमेंट के बाद हर महीने मिलेगी गारंटीड पेंशन

Retirement plans for Old People: भारत में बुजुर्गों के लिए रिटायरमेंट के बाद कमाई के कई सुरक्षित सरकारी रास्ते मौजूद हैं. सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (SCSS) में जहां 8.2 प्रतिशत की दर से ब्याज मिल रहा है, वहीं पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम और एनपीएस भी बुढ़ापे की लाठी बन रहे हैं.

रिटायरमेंट के बाद जिंदगी की रफ्तार भले ही थोड़ी धीमी हो जाए, लेकिन खर्चों की रफ्तार कभी कम नहीं होती. दफ्तर की आखरी सैलरी हाथ में आने के बाद सबसे बड़ा डर यही होता है कि अब हर महीने घर का खर्च कैसे चलेगा? क्या दवाई और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए बच्चों के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा? अगर आप भी इसी चिंता में डूबे हैं, तो आपके लिए राहत की बड़ी खबर है.

भारत सरकार बुजुर्गों के स्वाभिमान को बनाए रखने के लिए ऐसी कई शानदार योजनाएं चला रही है, जहां आपका पैसा न सिर्फ पूरी तरह सुरक्षित रहता है बल्कि आपको हर महीने या हर तिमाही इतनी बंपर कमाई होती है कि आपको किसी और पर निर्भर होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. आइए जानते हैं इन योजनाओं की पूरी हकीकत और इनका आपके जीवन पर सीधा असर.

सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम: जहां बुढ़ापे की पूंजी पर मिलता है सबसे ज्यादा मुनाफा

अगर आप बिना किसी जोखिम के सबसे ज्यादा रिटर्न चाहते हैं, तो सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (SCSS) आपकी पहली पसंद होनी चाहिए. इस योजना में मौजूदा समय में सरकार 8.2 फीसदी की सालाना दर से शानदार ब्याज दे रही है. 60 साल या उससे अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति इसमें निवेश कर सकता है. इस स्कीम की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आप अधिकतम 30 लाख रुपये तक जमा कर सकते हैं.

आम जनता पर इसका सीधा असर यह होता है कि अगर कोई बुजुर्ग इसमें पूरी रकम निवेश करता है, तो उसे हर तीन महीने में करीब 61,500 रुपये की निश्चित आय होने लगती है. यानी महीने के हिसाब से देखें तो करीब 20,500 रुपये की कमाई. यह पैसा सीधे आपके बैंक खाते में आता है, जिससे दवा और बिजली-पानी का खर्च बिना किसी टेंशन के निकल जाता है. इसमें टैक्स छूट का फायदा भी मिलता है, लेकिन ध्यान रहे कि मिलने वाला ब्याज पूरी तरह टैक्स-फ्री नहीं होता.

पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम: हर महीने घर चलाने का पक्का बंदोबस्त

कई बुजुर्गों की शिकायत होती है कि उन्हें तीन महीने की जगह हर महीने फिक्स पैसा चाहिए ताकि वे घर का राशन और अन्य खर्च आसानी से प्लान कर सकें. ऐसे लोगों के लिए डाकघर की मंथली इनकम स्कीम (POMIS) सबसे बेहतरीन जरिया है. इसमें इस समय सरकार लगभग 7.4 प्रतिशत का ब्याज दे रही है. इस योजना के तहत एक अकेले खाते में 9 लाख रुपये और ज्वॉइंट अकाउंट में 15 लाख रुपये तक जमा किए जा सकते हैं.

इसका व्यावहारिक फायदा यह है कि मध्यवर्गिय परिवारों के लिए यह स्कीम रसोई के खर्च का लाइफलाइन बन जाती है. यदि पति-पत्नी मिलकर इसमें 15 लाख रुपये लगाते हैं, तो उन्हें हर महीने एक तय रकम सीधे उनके खाते में मिल जाती है. चूंकि यह पूरी तरह पोस्ट ऑफिस की योजना है, इसलिए इसमें डूबने का रिस्क जीरो परसेंट होता है.

नेशनल पेंशन सिस्टम: बाजार की ग्रोथ के साथ पेंशन का डबल डोज

जो लोग अपनी नौकरी के दिनों से ही या 60 से 65 साल की उम्र में भी थोड़ा स्मार्ट निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) एक आधुनिक और लचीला विकल्प है. पीएफआरडीए (PFRDA) द्वारा संचालित इस स्कीम में आपका पैसा शेयर बाजार और सरकारी बांड्स में लगाया जाता है. इसमें निवेश करने की अधिकतम उम्र सीमा को बढ़ाकर 70 साल तक कर दिया गया है.

इस योजना का छुपा हुआ पहलू और असली फायदा यह है कि यह आपको महंगाई से लड़ने की ताकत देता है. जब आप रिटायर होते हैं, तो कुल जमा राशि का 60 फीसदी हिस्सा आपको एक साथ कैश मिल जाता है, जो पूरी तरह टैक्स फ्री होता है. बाकी बचे 40 फीसदी हिस्से से आपको एन्युटी (Annuity) खरीदनी होती है, जिससे आपको जीवनभर मासिक पेंशन मिलती रहती है. यह उन बुजुर्गों के लिए वरदान है जो सिर्फ फिक्स डिपाजिट के भरोसे नहीं रहना चाहते और अपनी पूंजी को महंगाई के अनुपात में बढ़ाना चाहते हैं.

अटल पेंशन योजना और राज्यों की सोशल सिक्योरिटी स्कीम: गरीब और असंगठित क्षेत्र का सहारा

देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो असंगठित क्षेत्रों में मजदूरी या छोटा-मोटा काम करता है. उनके लिए अटल पेंशन योजना (APY) बनाई गई है, जिसमें 18 से 40 वर्ष की उम्र के बीच जुड़कर बुढ़ापे में 1,000 से लेकर 5,000 रुपये तक की निश्चित मासिक पेंशन पाई जा सकती है. इसके अलावा, देश के गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वृद्धों के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना भी है, जहां सीधे बैंक खातों में सरकार द्वारा आर्थिक मदद भेजी जाती है.

इन योजनाओं का जमीनी प्रभाव यह है कि समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े बुजुर्ग को भी सम्मान से जीने का हक मिलता है. भले ही यह रकम बहुत बड़ी न दिखे, लेकिन ग्रामीण इलाकों में रहने वाले बुजुर्गों के लिए यह स्वावलंबन का बड़ा जरिया बनती है.

सिर्फ ब्याज दर न देखें, महंगाई के इस गणित को भी समझें

अक्सर देखा गया है कि हमारे देश में बुजुर्ग केवल ब्याज दरों को देखकर पूरा पैसा एक ही जगह फिक्स कर देते हैं. लेकिन आर्थिक विशेषज्ञों का एक छिपा हुआ नजरिया यह है कि आपको अपने पोर्टफोलियो में विविधता रखनी चाहिए. उदाहरण के लिए, यदि महंगाई दर 6 फीसदी की रफ्तार से बढ़ रही है और आपको 7.5 फीसदी ब्याज मिल रहा है, तो असल में आपकी पूंजी सिर्फ 1.5 फीसदी की दर से ही बढ़ रही है. इसलिए समझदारी इसी में है कि अपनी गाढ़ी कमाई का एक बड़ा हिस्सा सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम जैसे सुरक्षित विकल्पों में रखें, और एक छोटा हिस्सा एनपीएस या डेब्ट म्यूचुअल फंड में भी डालें ताकि लंबे समय में पैसे की क्रय शक्ति यानी परचेजिंग पावर कमजोर न पड़े.

डिस्क्लेमर: ऊपर दी गई ब्याज दरें और नियम सरकारी अधिसूचनाओं पर आधारित हैं. निवेश करने से पहले कृपया अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस, बैंक की शाखा या आधिकारिक सरकारी वेबसाइट पर वर्तमान दरों की पुष्टि अवश्य करें, क्योंकि सरकार समय-समय पर इनमें बदलाव करती रहती है.

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