अब विदेश की धरती पर चमकेगा भारत का दम, बेंगलुरु की कंपनी ने किर्गिस्तान में शुरू किया सोने का बंपर प्रोडक्शन, तलाशा बड़ा भंडार

भारत की माइनिंग इंडस्ट्री के इतिहास में यह कदम एक मील का पत्थर साबित होगा. एक समय था, जब भारत माइनिंग के मामले में विदेशी तहकीकात पर निर्भर होता था, लेकिन अब बेंगलुरु की कंपनी का किर्गिस्तान में सोने के भंडारण को निकालना भारतीय इंजीनियर-जियोलॉजिस्ट्स की एक्सपर्टीज अब दुनिया भर में लोहा मनवा रही है.

ज्यादातर लोग सोने को खरीदने के लिए अपने जीवन की जमापूंजी दांव पर लगा देते हैं. इसकी वजह सोने के दामों में भारी बढ़त होना भी है. चीन के बाद भारत भले ही दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोने का उपभोक्ता हो, लेकिन भारत अपनी जरूरत का 90 प्रतिशत हिस्सा इंपोर्ट करता है. इसीबीच अब भारत के कदम भी माइनिंग में ग्लोबल लेवल पर गड़ चुके हैं. दरअसल बेंगलुरु की एक भारतीय माइनिंग कंपनी ने मध्य एशिया के पहाड़ों में वह कर दिखाया है, जो अब तक किसी भारतीय कंपनी ने नहीं किया था. आइए जानते हैं...

मध्य एशिया की वादियों में भारत का झंडा

बेंगलुरु स्थित डेक्कन गोल्ड माइन्स लिमिटेड ने किर्गिस्तान के सुदूर नारिन इलाके में स्थित अल्टिन टोर गोल्ड प्रोजेक्ट को माइनिंग के आखिरी और सबसे अहम पड़ाव यानी 'प्रोडक्शन स्टेज' तक पहुंचा दिया है. खास बात यह है कि यह किसी भी भारतीय कंपनी द्वारा विदेश में शुरू किया गया. पहला ऐसा गोल्ड प्रोजेक्ट है, जो कागजी एक्सप्लोरेशन से निकलकर सीधे असल प्रोडक्शन की पटरी पर उतरा है. किर्गिज गणराज्य के राष्ट्रपति ने खुद इस हाई-टेक प्रोसेसिंग प्लांट का ऑनलाइन उद्घाटन किया है, जिससे इस प्रोजेक्ट के रणनीतिक महत्व का अंदाजा लगाया जा सकता है.

क्यों खास है किर्गिस्तान का यह 'गोल्ड जोन'

यह पूरा प्रोजेक्ट किर्गिस्तान के मशहूर 'टिएन शान शियर जोन' का हिस्सा है, जो 300 किलोमीटर तक फैला खनिज संपदा का एक विशाल भंडार माना जाता है. कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान जैसे देश सोने के ग्लोबल प्रोडक्शन में पहले से ही टॉप पर हैं, और अब इसी मिनरल बेल्ट में भारत की मौजूदगी यह साबित करती है कि भारतीय कंपनियां ग्लोबल मार्केट में बड़ी कंपनियों को टक्कर देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. कंपनी ने अगस्त महीने में ही इस प्लांट में अपना पहला कच्चा सोना (Gold dore) तैयार कर लिया था, और अब इसे कॉमर्शियल रूप से तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है.

सिर्फ सोना ही नहीं, भविष्य के मिनरल्स पर भी दांव

इस सफलता के पीछे एक बड़ा बिजनेस विजन छिपा है. डेक्कन गोल्ड सिर्फ किर्गिस्तान तक सीमित नहीं है, बल्कि कंपनी का दायरा अब ग्लोबल मिनरल पोर्टफोलियो तैयार करने पर है. स्पेन में टंगस्टन, मोजांबिक में लिथियम और छत्तीसगढ़ में निकेल-कॉपर जैसे क्रिटिकल मिनरल्स की खोज पर भी यह कंपनी काम कर रही है. यानी भविष्य की टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) इंडस्ट्री के लिए जरूरी धातुओं पर भी भारतीय नाम अपनी पैठ मजबूत कर रहा है.

इकोनॉमी पर इसका क्या पड़ेगा असर

सीधे तौर पर कहें तो जब देश की अपनी कंपनियां विदेशों में खनिज संपदा का उत्पादन करती हैं, तो देश की ग्लोबल फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बढ़ती है. भविष्य में भारत की ग्लोबल माइनिंग पहुंच से देश की विदेशी मुद्रा और आयात पर निर्भरता के समीकरण बदल सकते हैं. इसके अलावा, भारत की घरेलू और अंतरराष्ट्रीय माइनिंग क्षमता मजबूत होने से ग्लोबल मार्केट में गोल्ड सप्लाई चेन के नये रास्ते खुलते हैं, जिसका अप्रत्यक्ष लाभ देश की अर्थव्यवस्था और निवेशकों को मिलता है.