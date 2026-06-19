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बिजनेस शुरू करने से पहले इन 5 होलसेल मार्केट के बारे में जानें, यहां से कई सफल कारोबारियों ने रखी थी स्टार्टअप की पहली ईंट

5 wholesale markets of India from where business man write their success stories: क्या आपको पता है भारत के ये 5 होलसेल मार्केट केवल खरीदारी की जगह नहीं, बल्कि सफलता की पाठशाला भी हैं. क्योंकि कई सफल कारोबारियों ने स्टार्टअप की पहली ईंट यहीं से रखी थी.

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ऋतु सिंह

Updated : Jun 19, 2026, 03:09 PM IST

बिजनेस शुरू करने से पहले इन 5 होलसेल मार्केट के बारे में जानें, यहां से कई सफल कारोबारियों ने रखी थी स्टार्टअप की पहली ईंट

बिजनेस की पहली खरीद कहां से करें? (फोटो एआई)

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Why should business owners know about these 5 wholesale markets?: क्या सिर्फ एक छोटी दुकान से बड़ा कारोबार खड़ा किया जा सकता है? भारत के कई सफल उद्यमियों की यात्रा बताती है कि सफलता अक्सर छोटे सौदों और सही बाजार से शुरू होती है. कई नामचीन कारोबारी परिवारों ने भी शुरुआत स्थानीय थोक मंडियों, ट्रेडिंग और वितरण के काम से की, फिर धीरे-धीरे अपने कारोबार को बड़े ब्रांड में बदला.

यही वजह है कि आज भी भारत के कुछ होलसेल बाजार नए व्यापारियों के लिए अवसरों का बड़ा केंद्र माने जाते हैं. यहां सिर्फ कम कीमत पर माल नहीं मिलता, बल्कि बाजार की समझ, सप्लायर नेटवर्क और ग्राहकों की पसंद को करीब से जानने का मौका भी मिलता है.

सूरत का कपड़ा बाजार और धीरूभाई अंबानी की शुरुआती व्यापारिक सोच

सूरत का टेक्सटाइल इकोसिस्टम भारत के कपड़ा कारोबार की रीढ़ माना जाता है. यहां से देशभर के व्यापारी फैब्रिक खरीदकर अपने ब्रांड के तहत बेचते हैं. रिलायंस समूह के संस्थापक Dhirubhai Ambani ने अपने शुरुआती कारोबारी जीवन में यार्न और टेक्सटाइल ट्रेडिंग पर विशेष ध्यान दिया था. बाद में यही समझ उनके विशाल औद्योगिक साम्राज्य की नींव बनी. हालांकि उनकी शुरुआत सीधे सूरत के किसी एक बाजार से नहीं मानी जाती, लेकिन भारतीय टेक्सटाइल व्यापार से उनका गहरा जुड़ाव रहा.

जयपुर के रत्न बाजार और राजस्थानी ज्वेलरी का वैश्विक विस्तार

जयपुर दशकों से रत्न, कीमती पत्थरों और हस्तशिल्प के लिए मशहूर है. यहां की थोक मंडियों से कई निर्यातकों ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में पहचान बनाई. उदाहरण के तौर पर Rajesh Exports founder Rajesh Mehta ने सोने और आभूषण के कारोबार को छोटे स्तर से बढ़ाकर वैश्विक पहचान दिलाई. हालांकि उनका व्यवसाय केवल जयपुर तक सीमित नहीं था, लेकिन भारत के पारंपरिक जेम्स और ज्वेलरी नेटवर्क ने ऐसे उद्यमियों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

मुंबई के व्यापारिक केंद्र और वाडिया परिवार की कारोबारी विरासत

मुंबई का क्रॉफर्ड मार्केट और आसपास का थोक इलाका लंबे समय से व्यापार का प्रमुख केंद्र रहा है. इसी शहर ने कई बड़े कारोबारी घरानों को आगे बढ़ने का माहौल दिया. ऐतिहासिक रूप से Nusli Wadia के परिवार ने भी मुंबई में व्यापारिक गतिविधियों के आधार पर अपना औद्योगिक विस्तार किया. आज उनका समूह टेक्सटाइल से लेकर एविएशन और उपभोक्ता उत्पादों तक कई क्षेत्रों में सक्रिय रहा है.

कोलकाता का बड़ाबाजार और मारवाड़ी व्यापारिक परंपरा

बड़ाबाजार को पूर्वी भारत का सबसे प्रभावशाली थोक केंद्र माना जाता है. यहां कपड़ा, मसाले, प्लास्टिक, पैकेजिंग और किराना सहित अनेक उत्पादों का बड़ा कारोबार होता है. देश के कई प्रमुख मारवाड़ी कारोबारी परिवारों ने अपने शुरुआती व्यापारिक अनुभव इसी तरह की मंडियों और ट्रेडिंग नेटवर्क से हासिल किए. उदाहरण के तौर पर Lakshmi Niwas Mittal का परिवार भी पारंपरिक व्यापारिक पृष्ठभूमि से जुड़ा रहा, जिसने आगे चलकर वैश्विक उद्योग में बड़ी पहचान बनाई.

दिल्ली का सदर बाजार और छोटे व्यापारियों की बड़ी उड़ान

दिल्ली का सदर बाजार देश के सबसे बड़े थोक बाजारों में गिना जाता है. खिलौनों, स्टेशनरी, घरेलू सामान, गिफ्ट आइटम और कई अन्य उत्पादों का विशाल कारोबार यहां होता है. उत्तर भारत के हजारों रिटेलर यहीं से सामान खरीदकर अपने शहरों में बेचते हैं. हालांकि किसी बड़े उद्योगपति के सीधे तौर पर सदर बाजार से शुरुआत करने का सार्वजानिक रूप से प्रमाणित दावा उपलब्ध नहीं है, लेकिन इस बाजार ने अनगिनत छोटे व्यापारियों को क्षेत्रीय स्तर पर सफल वितरक और ब्रांड मालिक बनने का अवसर दिया है.

सफलता का असली राज बाजार नहीं, सीखने का नजरिया है

यह मान लेना गलत होगा कि केवल किसी प्रसिद्ध होलसेल मार्केट से सामान खरीद लेने से बड़ा कारोबार खड़ा हो जाएगा. सफल उद्यमियों की कहानियां बताती हैं कि असली ताकत ग्राहक की जरूरत समझने, भरोसेमंद सप्लायर बनाने, नकदी प्रवाह संभालने और लगातार सीखते रहने में होती है. आज डिजिटल प्लेटफॉर्म और ई-कॉमर्स ने इन पारंपरिक थोक बाजारों की पहुंच और बढ़ा दी है. ऐसे में छोटे शहर का उद्यमी भी इन मंडियों से खरीदकर पूरे देश में अपना व्यवसाय खड़ा कर सकता है.

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