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फ्लैट खरीदने से पहले चेक करें आशियाना 'क्लाइमेट प्रूफ' है? प्राइम लोकेशन-व्यू और इंटिरियर से ज्यादा ज़रूरी हैं ये 3 फैक्टर्स

Climate resilient housing trend 2026: क्लाइमेट एंग्जायटी अब रियल एस्टेट बाजार को बदल रही है. खरीदार केवल लोकेशन नहीं, बल्कि क्लाइमेट रिस्क, पानी की उपलब्धता और गर्मी सहने की क्षमता भी देख रहे हैं. Climate resilient housing और सुरक्षित इलाकों में निवेश की मांग तेजी से बढ़ रही है.

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ऋतु सिंह

Updated : Jul 14, 2026, 02:17 PM IST

फ्लैट खरीदने से पहले चेक करें आशियाना 'क्लाइमेट प्रूफ' है? प्राइम लोकेशन-व्यू और इंटिरियर से ज्यादा ज़रूरी हैं ये 3 फैक्टर्स

अब मेट्रो कनेक्टिविटी नहीं, 'पानी और क्लाइमेट सुरक्षा' है पहली पसंद (फोटो एआई)

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क्या आपने सोचा है कि जो फ्लैट आज प्राइम लोकेशन लग रहा है, वही कुछ साल बाद रहने लायक भी नहीं बचे? तेज होती गर्मी, अनियमित बारिश और पानी की कमी अब सिर्फ खबरें नहीं रहीं, ये सीधे आपकी प्रॉपर्टी की कीमत को हिला रही हैं. यही वजह है कि Climate Anxiety अब रियल एस्टेट मार्केट का नया ड्राइवर बन गया है.

ग्लोबल रियल एस्टेट कंसल्टेंसी JLL/Knight Frank की हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अब खरीदार होम लोन या कनेक्टिविटी के साथ-साथ 'क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट' को भी प्राथमिकता दे रहे हैं.  डाउन टू अर्थ (Down To Earth) मैगजीन और CSE की रिपोर्ट्स बताती हैं कि कैसे कंक्रीट के जंगल (Urban Heat Island Effect) तापमान बढ़ा रहे हैं. वहीं, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश के कई प्रमुख शहरों में ग्राउंड वॉटर लेवल खतरनाक स्तर तक गिर चुका है, जो भविष्य में इन इलाकों की लिवेबिलिटी (रहने योग्यता) को सीधे प्रभावित करेगा. इसी को देखते हुए अब फ्लैट बॉयर्स इंवेस्टमेंट से पहले Climate Anxiety को रिचेक कर रहे हैं. 

क्लाइमेट-डर ने बदल दिया घर खरीदने का नजरिया

पहले लोग लोकेशन, मेट्रो कनेक्टिविटी और रिटर्न देखकर घर खरीदते थे. लेकिन अब खरीदार एक नया सवाल पूछ रहे हैं, क्या ये इलाका आने वाले 10-15 साल में रहने लायक रहेगा भी?
कई शहरों में हीटवेव और बाढ़ के पैटर्न ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है. खरीदार अब सिर्फ निवेश नहीं, सुरक्षा भी देख रहे हैं. यह बदलाव धीरे-धीरे रियल एस्टेट की पूरी सोच को बदल रहा है.

Climate Resilient Housing क्यों बन रहा है नया फैशन

अब डेवलपर्स “ग्रीन बिल्डिंग” और “क्लाइमेट-रेसिलिएंट हाउसिंग” का दावा कर रहे हैं. इसका मतलब ऐसे घर जो गर्मी, पानी की कमी और प्रदूषण को बेहतर तरीके से झेल सकें.
लेकिन सच्चाई यह है कि अभी भी बहुत सारी प्रोजेक्ट्स सिर्फ मार्केटिंग पर चल रहे हैं.
एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आने वाले समय में वही प्रॉपर्टी महंगी बिकेगी जो एन्वायरनमेंट चैलेंजेस को फेस कर सकेगी. यह ट्रेंड खासकर मिडिल क्लास खरीदारों के लिए बहुत अहम बन रहा है.

पानी की कमी और हीटवेव से बदल रहा प्रॉपर्टी का दाम

कई शहरों में भूजल स्तर गिरने और गर्मी बढ़ने से लोग अब वैकल्पिक लोकेशन ढूंढ रहे हैं.
जहां पहले लोग सिर्फ सेंट्रल एरिया में फ्लैट लेना चाहते थे, अब वे उन जगहों को देख रहे हैं जहां पानी और हरियाली ज्यादा हो. इस बदलाव का सीधा असर प्रॉपर्टी की कीमतों पर पड़ रहा है. कुछ इलाकों में डिमांड बढ़ रही है, तो कुछ में इनवेस्टमेंट घटने लगा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक आने वाले समय में “वॉटर-सिक्योर” इलाकों की कीमत तेज़ी से बढ़ सकती है. IPCC की रिपोर्ट चेतावनी देती है कि तेजी से होते शहरीकरण और क्लाइमेट चेंज के कारण आने वाले दशकों में शहरों में बाढ़ और बेतहाशा गर्मी की घटनाएं कई गुना बढ़ जाएंगी.

हाईराइज का 'आसमानी व्यू' या मौत का जाल? फायर फाइटिंग सिस्टम की कड़वी हकीकत

मेट्रो शहरों में गगनचुंबी इमारतें स्टेटस सिंबल बन चुकी हैं, लेकिन हाल के दिनों में हुई आग की घटनाओं ने एक डरावना सच सामने ला दिया है. अक्सर खरीदार बालकनी से दिखने वाले शानदार व्यू के चक्कर में अंधाधुंध पैसा लगा देते हैं, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि संकट के समय फायर ब्रिगेड की हाइड्रोलिक सीढ़ियां (Hydraulic Platforms) भी एक तय ऊंचाई (आमतौर पर 15-20 मंजिल) के बाद बेअसर हो जाती हैं. ऐसे में अगर बिल्डिंग का अपना इंटरनल सिस्टम फेल रहा, तो ऊपर की मंजिलें सीधे 'डेथ ट्रैप' (मौत का जाल) बन सकती हैं.इसलिए, फ्लैट बुक करने से पहले इन 5 इन-बिल्ट सिस्टम्स की हकीकत जरूर जांच लें:

फायर स्प्रिंकलर्स और स्मोक डिटेक्टर्स: क्या फ्लैट के अंदर और लॉबी में ये काम कर रहे हैं? आग लगने पर शुरुआती कुछ मिनटों में यही सबसे पहले काबू पाते हैं.

फायर लिफ्ट और रिफ्यूज एरिया (Refuge Area): नियम के मुताबिक, हर 7वीं मंजिल के बाद एक रिफ्यूज एरिया होना अनिवार्य है, जहां आग के समय लोग सुरक्षित खड़े हो सकें. साथ ही, इमरजेंसी फायर लिफ्ट का पावर बैकअप अलग होना चाहिए.

वेट राइज़र और होज़ रील (Wet Riser & Hose Reel): हर फ्लोर पर पानी के पाइप और नोजल की मौजूदगी और उनमें वॉटर प्रेशर होना जरूरी है. अक्सर मेंटेनेंस के अभाव में ये सूखे पड़े रहते हैं.

एक्सटर्नल फायर एस्केप स्टेयरकेस: आपातकालीन सीढ़ियां हमेशा खुली होनी चाहिए (उन पर कोई कब्जा या सामान नहीं होना चाहिए) और वे सीधे ग्राउंड फ्लोर पर बाहर की तरफ खुलनी चाहिए.

सोसाइटी का अपना टेरेस टैंक: क्या आग बुझाने के लिए बिल्डिंग के पास पर्याप्त पानी का रिजर्व स्टॉक हमेशा मेंटेन रहता है?

रियल एस्टेट का नया निवेश मंत्र क्या है?

अब सिर्फ लोकेशन नहीं, बल्कि “लिवेबिलिटी इन 20 साल” नया मंत्र बन रहा है. इनवेस्टर्स भी धीरे-धीरे अपने पोर्टफोलियो में ऐसे शहर जोड़ रहे हैं जहां क्लाइमेट रिस्क कम हो. यह बदलाव अचानक नहीं आया है, लेकिन अब यह साफ दिखने लगा है कि मौसम और पर्यावरण प्रॉपर्टी की वैल्यू तय करने में बड़ी भूमिका निभाएंगे. छोटे निवेशक के लिए भी यह जरूरी है कि वे सिर्फ आज का रिटर्न नहीं, भविष्य की सुरक्षा भी देखें.

असली सवाल जो हर खरीदार को पूछना चाहिए

घर खरीदते समय अब सिर्फ “कितना बड़ा फ्लैट है” नहीं, बल्कि “कितना सुरक्षित भविष्य है” यह सवाल ज्यादा जरूरी हो गया है. यही क्लाइमेट-एंजायटी का असली असर है, जो धीरे-धीरे हर परिवार के फैसलों को प्रभावित कर रहा है.

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