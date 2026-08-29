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8वां वेतन आयोग अब किस मोड़ पर है? सैलरी, पेंशन और फिटमेंट फैक्टर पर फैसला आने से पहले कर्मचारियों के लिए 5 बड़े अपडेट

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8वां वेतन आयोग अब किस मोड़ पर है? सैलरी, पेंशन और फिटमेंट फैक्टर पर फैसला आने से पहले कर्मचारियों के लिए 5 बड़े अपडेट

8th Pay Commission Latest Update: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग की गतिविधियां तेज हो गई हैं. जयपुर के बाद चंडीगढ़, चेन्नई और बेंगलुरु में बैठकें प्रस्तावित हैं. हालांकि फिटमेंट फैक्टर और नई सैलरी पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है. आयोग अभी सुझाव जुटा रहा है.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Aug 29, 2026, 10:27 AM IST

8वां वेतन आयोग अब किस मोड़ पर है? सैलरी, पेंशन और फिटमेंट फैक्टर पर फैसला आने से पहले कर्मचारियों के लिए 5 बड़े अपडेट

नई सैलरी का इंतजार कर रहे हैं तो पढ़ें, 8वें वेतन आयोग से जुड़े 5 बड़े अपडेट (फोटो एआई)

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  • 8वें वेतन आयोग की बैठके तेज
  • बेंगलुरु बैठक अक्टूबर में होगी
  • जयपुर बैठक कल से होगी
  • फिटमेंट फैक्टर अभी तय नहीं
  • सैलरी पर अंतिम फैसला बाकी

8वें वेतन आयोग को लेकर इंतजार कर रहे लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए अगस्त का आखिरी सप्ताह अहम अपडेट लेकर आया है. सवाल सिर्फ यह नहीं है कि सैलरी कितनी बढ़ेगी, बल्कि यह भी है कि आयोग कब तक अपनी सिफारिश देगा और कर्मचारियों की मांगों पर कितना विचार होगा.

आयोग अब दिल्ली तक सीमित रहने के बजाय अलग अलग राज्यों और शहरों में जाकर कर्मचारियों, यूनियनों और दूसरे हितधारकों की राय जुटा रहा है. इसका सीधा मतलब है कि सैलरी, पेंशन और भत्तों को लेकर अभी तस्वीर तैयार होने की प्रक्रिया में है.

बेंगलुरु में अक्टूबर में पहुंचेगा आयोग

8वें केंद्रीय वेतन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक 24 अगस्त को बेंगलुरु दौरे से जुड़ा नोटिस जारी किया गया. आयोग 7 और 8 अक्टूबर 2026 को बेंगलुरु में बैठक करेगा. इसमें शामिल होने के लिए सुझाव या प्रस्तुतियां भेजने की आखिरी तारीख 18 सितंबर रखी गई है.  

इस अपडेट की खास बात यह है कि आयोग लगातार क्षेत्रीय स्तर पर लोगों और संगठनों की बात सुन रहा है. यानी अलग अलग राज्यों में कर्मचारियों की वास्तविक समस्याएं और मांगें आयोग के सामने पहुंच रही हैं.

आम कर्मचारी के लिए इसका मतलब यह है कि अभी सैलरी बढ़ोतरी का कोई तय आंकड़ा सामने नहीं आया है. लेकिन जिन संगठनों या कर्मचारियों के पास वेतन, भत्ते या पेंशन से जुड़ी मांगें हैं, उनके लिए यह सलाह और सुझाव दर्ज कराने की प्रक्रिया अहम है.

जयपुर के बाद चंडीगढ़ और दक्षिण भारत पर फोकस

आयोग का अगला अहम पड़ाव जयपुर है. आधिकारिक नोटिस के अनुसार 31 अगस्त और 1 सितंबर 2026 को जयपुर में बैठक प्रस्तावित है. इस बैठक के लिए प्रस्तुतियां भेजने की आखिरी तारीख 18 अगस्त थी. इसके बाद 16 से 18 सितंबर तक चंडीगढ़ में आयोग की बैठक होगी. चंडीगढ़ के लिए प्रस्तुतियां जमा करने की आखिरी तारीख 25 अगस्त थी.  

दक्षिण भारत में भी आयोग की गतिविधियां जारी हैं. चेन्नई में 7 और 8 सितंबर को बैठक तय है, जबकि बेंगलुरु में 7 और 8 अक्टूबर को बैठक होगी. पुडुचेरी में भी 9 सितंबर को आयोग की यात्रा प्रस्तावित है.  

इसका बड़ा असर क्या है?

क्षेत्रीय बैठकों का बढ़ना सिर्फ एक प्रशासनिक कवायद नहीं है. यह बताता है कि आयोग अलग अलग राज्यों और संगठनों से मिले इनपुट को अपनी सिफारिशों के लिए इस्तेमाल कर रहा है. कर्मचारियों के लिए इसका मतलब यह है कि नई सैलरी तय होने से पहले वेतन संरचना, भत्तों, काम की परिस्थितियों और पेंशन से जुड़े मुद्दों पर अलग अलग पक्ष अपनी बात रख सकते हैं.

फिटमेंट फैक्टर पर अभी कोई अंतिम मुहर नहीं

8वें वेतन आयोग को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा फिटमेंट फैक्टर की है. इसी के जरिए मौजूदा बेसिक पे को नई वेतन संरचना में बदलने का गणित तैयार होगा. लेकिन यहां सबसे जरूरी बात यह है कि अभी 8वें वेतन आयोग ने कोई अंतिम फिटमेंट फैक्टर घोषित नहीं किया है. अलग अलग कर्मचारी संगठन अपनी मांगें रख रहे हैं. उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कुछ प्रमुख यूनियन 3.5 गुना से ज्यादा फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं.

पिछले दो वेतन आयोगों को देखें तो छठे वेतन आयोग में 1.86 और सातवें वेतन आयोग में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर स्वीकार किया गया था. इसलिए इंटरनेट पर 3.61, 3.833 या 4.00 जैसे आंकड़े दिखने का मतलब यह नहीं है कि सरकार ने इनमें से किसी आंकड़े को मंजूरी दे दी है. यही वह जगह है जहां कर्मचारियों को सावधान रहने की जरूरत है. संभावित फिटमेंट फैक्टर को अंतिम सरकारी फैसला मानकर अपनी भविष्य की सैलरी का बजट बनाना फिलहाल सही नहीं होगा.

आयोग में कंसल्टेंट को लेकर भी हुआ बदलाव

11 अगस्त 2026 को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग ने कंसल्टेंट की नियुक्ति से जुड़ी गाइडलाइंस में आंशिक बदलाव का नोटिस जारी किया. आधिकारिक वेबसाइट पर यह अपडेट दर्ज है. यह छोटा दिखने वाला प्रशासनिक अपडेट वास्तव में आयोग के कामकाज की दिशा समझने के लिए उपयोगी है. आयोग को बड़ी मात्रा में आंकड़ों, वित्तीय जानकारी और तकनीकी इनपुट की जरूरत है. ऐसे में विशेषज्ञ और कंसल्टेंट उसके काम को सपोर्ट कर सकते हैं. आयोग पहले ही कंसल्टेंट नियुक्त करने के लिए आवेदन आमंत्रित कर चुका है. आधिकारिक नोटिस के अनुसार यह प्रक्रिया अप्रैल 2026 में शुरू की गई थी. 

सैलरी बढ़ने की तारीख पर अभी जल्दबाजी क्यों नहीं करनी चाहिए?

केंद्रीय कर्मचारियों के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर नई सैलरी कब से मिलेगी. यहां भी अभी इंतजार करना होगा. 8वां केंद्रीय वेतन आयोग 3 नवंबर 2025 को गठित हुआ था. आयोग की अध्यक्ष जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई हैं. इसके सदस्य के तौर पर प्रोफेसर पुलक घोष और सदस्य सचिव के तौर पर पंकज जैन हैं.  

आयोग का काम केवल फिटमेंट फैक्टर तय करना नहीं है. वेतन संरचना, पेंशन, भत्तों और कर्मचारियों से जुड़े दूसरे मुद्दों पर भी सिफारिशें तैयार की जानी हैं. इसके बाद सरकार इन सिफारिशों पर फैसला करेगी. यानी आयोग की रिपोर्ट आने और सरकार की मंजूरी मिलने के बीच भी एक प्रक्रिया होगी. इसलिए अभी किसी निश्चित महीने से बढ़ी हुई सैलरी मिलने का दावा करना जल्दबाजी होगी.

एक और जरूरी बात, जो अक्सर छूट जाती है

8वें वेतन आयोग का काम केवल कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी को एक संख्या से दूसरी संख्या में बदलना नहीं है. आयोग अलग अलग स्तरों पर मौजूद वेतन और पेंशन से जुड़े मुद्दों का अध्ययन कर रहा है.

आयोग ने मंत्रालयों, विभागों और संगठनों से आंकड़े जुटाने के लिए अपना ऑनलाइन डेटा पोर्टल भी बनाया था. आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक इस डेटा के लिए 30 जून 2026 तक जानकारी जमा करने को कहा गया था और सामान्य कागजी या ईमेल माध्यम से भेजे गए डेटा को स्वीकार नहीं किया जाना था. यानी पर्दे के पीछे सिर्फ बैठकें ही नहीं चल रही हैं. आंकड़े जुटाने और तकनीकी तैयारी का काम भी इस पूरी प्रक्रिया का बड़ा हिस्सा है.

📅 8वें वेतन आयोग की ताजा टाइमलाइन

24 अगस्त 2026 बेंगलुरु बैठक
📍 बैठक की तारीख: 7 और 8 अक्टूबर 2026
⏳ प्रस्तुति की अंतिम तारीख: 18 सितंबर 2026
11 अगस्त 2026 महत्वपूर्ण बदलाव

कंसल्टेंट नियुक्ति से जुड़ी गाइडलाइंस में आंशिक बदलाव किए गए।

3 अगस्त 2026 जयपुर बैठक
📍 बैठक की तारीख: 31 अगस्त और 1 सितंबर 2026
⏳ प्रस्तुति की अंतिम तारीख: 18 अगस्त 2026
28 जुलाई 2026 चंडीगढ़ बैठक
📍 बैठक की तारीख: 16 से 18 सितंबर 2026
⏳ प्रस्तुति की अंतिम तारीख: 25 अगस्त 2026
24 जुलाई 2026 पुडुचेरी व चेन्नई बैठक
📍 चेन्‍नई बैठक: 7 से 8 सितंबर 2026
📍 पुडुचेरी बैठक: 9 सितंबर 2026

इस पूरी टाइमलाइन से क्या समझ आता है?

सबसे बड़ा संकेत यह है कि 8वां वेतन आयोग अब व्यापक परामर्श के चरण में है. आयोग अलग अलग हिस्सों में जाकर कर्मचारी संगठनों और दूसरे हितधारकों की बात सुन रहा है. आधिकारिक वेबसाइट पर दिल्ली, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और ओडिशा समेत कई स्थानों की गतिविधियां भी दर्ज हैं.  

इसलिए कर्मचारियों के लिए अभी सबसे महत्वपूर्ण खबर कोई संभावित सैलरी आंकड़ा नहीं, बल्कि यह है कि आयोग की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है. फिटमेंट फैक्टर कितना होगा, बेसिक पे कितनी बढ़ेगी, पेंशन में क्या बदलाव होगा और भत्तों पर क्या असर पड़ेगा, इन सवालों का जवाब आयोग की अंतिम सिफारिशों और उसके बाद सरकार के फैसले से ही मिलेगा.

कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए सीधा मतलब

अगर आप केंद्रीय सरकारी कर्मचारी या पेंशनर हैं तो फिलहाल सोशल मीडिया पर चल रहे अनुमानित सैलरी चार्ट को अंतिम मानकर वित्तीय फैसले लेने से बचना बेहतर है. 3.61, 3.833 या 4.00 जैसे फिटमेंट फैक्टर अभी चर्चा और संभावनाओं के आंकड़े हैं, सरकारी मंजूरी वाले आंकड़े नहीं.

फिलहाल सबसे भरोसेमंद संकेत आयोग की आधिकारिक गतिविधियां हैं. अगस्त के अंत में जयपुर, सितंबर में चंडीगढ़, चेन्नई और पुडुचेरी तथा अक्टूबर में बेंगलुरु की गतिविधियां बताती हैं कि परामर्श का दायरा लगातार बढ़ रहा है. यही इस समय कर्मचारियों के लिए सबसे अहम टेकअवे है. सैलरी बढ़ोतरी का सपना जरूर बड़ा है, लेकिन उसका वास्तविक आंकड़ा अभी आयोग की सिफारिश और सरकार की मंजूरी के बाद ही सामने आएगा.

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