बुजुर्ग माता-पिता घर में अकेले हैं? अब AI डिवाइस रखेगा उनकी सेहत पर 24 घंटे नजर, डॉक्टर भी करेंगे रोज बात

घर में अकेले रहने वाले बुजुर्गों की सबसे बड़ी चिंता सिर्फ बीमारी नहीं, बल्कि समय पर मदद न मिलना है. ऐसे में अब AI बेस्ड हेल्थ डिवाइस उनकी सेहत पर 24 घंटे नजर रख रहे हैं. बीपी, शुगर से लेकर हर जरूरी हेल्थ अपडेट डॉक्टरों तक पहुंच रही है, ताकि परिवार दूर रहकर भी निश्चिंत रह सके.

With smart health devices, the elderly will now be monitored at every moment. (Photo AI)

उम्र बढ़ने के साथ सबसे बड़ा डर सिर्फ बीमारी का नहीं होता, बल्कि अकेले पड़ जाने का भी होता है. खासकर उन परिवारों में, जहां बच्चे नौकरी या पढ़ाई की वजह से दूसरे शहरों में रहते हैं. फोन पर “सब ठीक है” सुन लेने भर से मन शांत नहीं होता. ऐसे में अब टेक्नोलॉजी बुजुर्गों की देखभाल का नया सहारा बनती दिख रही है.

भारत में तेजी से बढ़ती बुजुर्ग आबादी के बीच अब ऐसे AI बेस्ड हेल्थ डिवाइस सामने आ रहे हैं, जो घर बैठे 24 घंटे बुजुर्गों की सेहत की निगरानी कर सकते हैं. यही वजह है कि iLIVE Connect Elder Care जैसे सिस्टम अब सिर्फ गैजेट नहीं, बल्कि कई परिवारों के लिए मानसिक सुकून का जरिया बनते जा रहे हैं.

किन लोगों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो सकते हैं ऐसे डिवाइस

आज बड़ी संख्या में बुजुर्ग अकेले रहते हैं. कई बार बच्चे विदेश या दूसरे शहर में नौकरी करते हैं, जबकि माता-पिता अपने पुराने घर में ही रहना पसंद करते हैं. ऐसे परिवारों में सबसे ज्यादा चिंता अचानक तबीयत बिगड़ने, गिर जाने या समय पर मदद न मिलने की रहती है.

जेरियाट्रिशियन यानी बुजुर्गों के डॉक्टर भी मानते हैं कि 60 साल के बाद शरीर को लगातार निगरानी की जरूरत पड़ती है. बीपी, डायबिटीज, दिल की बीमारी, भूलने की समस्या, डिप्रेशन और हड्डियों से जुड़ी दिक्कतें इस उम्र में तेजी से बढ़ती हैं. ऐसे में यह डिवाइस उन बुजुर्गों के लिए ज्यादा उपयोगी हो सकता है जो अकेले रहते हैं, जिन्हें पहले से कोई क्रॉनिक बीमारी है या जिनकी नियमित हेल्थ मॉनिटरिंग जरूरी है.

कैसे काम करता है iLIVE Connect Elder Care सिस्टम

आईलाइव कनेक्ट के फाउंडर और कार्डियोवैस्कुलर सर्जन डॉक्टर राहुल चंदोला के मुताबिक, इस सिस्टम को इस तरह तैयार किया गया है कि परिवार को हर समय बुजुर्ग की सेहत की अपडेट मिलती रहे. यह डिवाइस रिस्ट वॉच और पैच के रूप में इस्तेमाल किया जाता है.

इसकी मदद से दूर बैठे डॉक्टर 24x7 हेल्थ के वाइटल पैरामीटर्स पर नजर रखते हैं. बीपी, शुगर और शरीर के दूसरे जरूरी संकेत लगातार मॉनिटर होते रहते हैं. खास बात यह है कि सिर्फ मशीनों पर निर्भर रहने के बजाय इसमें डॉक्टरों की टीम भी जुड़ी रहती है, जो रोज बुजुर्ग से बात करती है.

यानी अगर किसी बुजुर्ग की तबीयत में बदलाव आता है या कोई असामान्य संकेत दिखता है, तो परिवार को तुरंत जानकारी मिल सकती है. यही पहलू इसे सामान्य फिटनेस गैजेट्स से अलग बनाता है.

क्यों बढ़ रही है ऐसी टेक्नोलॉजी की जरूरत

भारत में बुजुर्ग आबादी तेजी से बढ़ रही है. आंकड़ों के मुताबिक अभी देश में 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की संख्या करीब 153 मिलियन है. आने वाले वर्षों में यह संख्या और तेजी से बढ़ने वाली है.

इसके साथ ही एक बड़ा बदलाव यह भी हुआ है कि अब जॉइंट फैमिली कम होती जा रही हैं. पहले घर में हमेशा कोई न कोई बुजुर्गों के साथ रहता था, लेकिन अब कई परिवार न्यूक्लियर हो चुके हैं. ऐसे में हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम और AI बेस्ड केयर टेक्नोलॉजी की मांग तेजी से बढ़ रही है.

दिल्ली-एनसीआर की कई हाउसिंग सोसाइटियों और RWA में अब बुजुर्गों की सुरक्षा और हेल्थ को लेकर अलग से पहल शुरू हो चुकी है. कुछ जगहों पर सुबह-सुबह अकेले रहने वाले बुजुर्गों की खैरियत जानने के लिए विशेष व्हाट्सऐप ग्रुप भी बनाए जा रहे हैं.

सिर्फ मशीन नहीं, मानसिक सुकून भी बन रही है टेक्नोलॉजी

ऐसे डिवाइस का सबसे बड़ा असर सिर्फ हेल्थ रिपोर्ट तक सीमित नहीं है. इसका भावनात्मक पहलू भी उतना ही अहम है. कई बुजुर्ग अकेलेपन की वजह से मानसिक तनाव महसूस करते हैं. रोज डॉक्टर से बातचीत और लगातार हेल्थ मॉनिटरिंग उन्हें यह भरोसा देती है कि जरूरत पड़ने पर मदद तुरंत मिल सकती है.

दूसरी तरफ बच्चों के लिए भी यह सिस्टम मानसिक राहत देता है. उन्हें बार-बार फोन करके चिंता करने के बजाय अपने माता-पिता की हेल्थ रिपोर्ट देखने और अपडेट लेने का विकल्प मिलता है. हालांकि डॉक्टर यह भी मानते हैं कि टेक्नोलॉजी कभी इंसानी देखभाल की जगह नहीं ले सकती. लेकिन जहां परिवार दूर हो, वहां यह एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम जरूर बन सकती है.

आने वाले समय में बुजुर्गों की देखभाल का तरीका बदल सकता है

हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले वर्षों में AI और रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम बुजुर्गों की केयर का बड़ा हिस्सा बन सकते हैं. खासकर ऐसे समय में, जब परिवार छोटे हो रहे हैं और बुजुर्ग आबादी तेजी से बढ़ रही है. संभव है कि आने वाले समय में सिर्फ अस्पताल ही नहीं, बल्कि घर भी छोटे हेल्थ मॉनिटरिंग सेंटर की तरह काम करने लगें. जहां डॉक्टर भले दूर हों, लेकिन निगरानी हर पल बनी रहे.

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