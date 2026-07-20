आप गलत क्रेडिट कार्ड तो यूज नहीं कर रहे? जानें टॉप 5 एकॉर पॉइंट्स वाले कार्ड्स और ट्रैवल के लिए कौन सा बेस्ट है?

How to earn Accor ALL points with credit cards: एक्सिस बैंक के एकॉर को पार्टनर लिस्ट से हटाने के बाद ट्रैवलर्स के लिए विकल्प कम हो गए हैं. अब कुछ बैंक ही अपने क्रेडिट कार्ड्स पर ट्रांसफर रेशियो दे रहे हैं. सही कार्ड चुनकर आप अभी भी छुट्टियों पर लक्जरी स्टे का लाभ उठा सकते हैं

एक्सिस बैंक के फैसले से बदला सफर का मजा

एकॉर पॉइंट्स पाने के नए रास्ते क्या हैं?

एचएसबीसी और एचडीएफसी में टक्कर

सही क्रेडिट कार्ड के प्वाइंट्स मिलने के बहुत फायदे हैं

क्या आप जानते हैं कि आपके वॉलेट में रखा क्रेडिट कार्ड आपको आपकी अगली लक्जरी छुट्टी से दूर कर सकता है? अप्रैल 2026 में जब एक्सिस बैंक के अपने रिवॉर्ड प्रोग्राम से 'एकॉर लाइव लिमिटलेस' (Accor Live Limitless) को हटाने के फैसले ने भारतीय ट्रैवल इकोसिस्टम को हिलाकर रख दिया है. जो कार्ड कल तक आपकी लक्जरी स्टे का जरिया थे, आज वे सिर्फ प्लास्टिक का एक टुकड़ा बनकर रह गए हैं. ट्रैवल प्रेमियों के बीच मची अफरातफरी ने एक बात साफ कर दी है-अब पुराने ढर्रे पर चलना आपको महंगा पड़ सकता है.

अगर आप अभी भी पुराने क्रेडिट कार्ड्स से पॉइंट्स बटोर रहे हैं, तो यह सही समय है कि आप अपनी स्ट्रैटेजी बदलें. अप्रैल 2026 के बाद, क्रेडिट कार्ड चुनने का सही तरीका सिर्फ 'रिवॉर्ड्स' देखना नहीं, बल्कि यह देखना है कि कौन सा कार्ड आपको होटल नेटवर्क में सबसे बेहतर ट्रांसफर अनुपात (Transfer Ratio) दे रहा है.

अफरातफरी के बाद क्या बदला?

एक्सिस बैंक का वो फैसला सिर्फ एक पार्टनर का हटना नहीं था, बल्कि वह उन लोगों के लिए एक बड़ा झटका था जो एक्सिस के पॉइंट्स को एकॉर में बदलकर बेहतरीन रिटर्न पा रहे थे.अब बाजार में एक नई जंग छिड़ी है. लोग अपने कार्ड्स बदल रहे हैं और बैंक अपनी पेशकशों को बेहतर बना रहे हैं. इस बदलाव ने लक्जरी ट्रैवल की पूरी तस्वीर बदल दी है. अब आपको ऐसे कार्ड्स की जरूरत है जो 'एकॉर' के साथ सीधा और किफायती कनेक्शन रखते हों.

एकॉर पॉइंट्स क्या होता है और इसके क्या फायदें हैं?

एकॉर पॉइंट्स (Accor Live Limitless - ALL) एक रिवॉर्ड प्रोग्राम है, जो एकॉर ग्रुप के दुनिया भर के 5,000 से अधिक होटलों में ठहरने पर मिलता है. इन पॉइंट्स का उपयोग आप होटल में मुफ्त रातें बिताने, कमरों के अपग्रेड, और होटल के अंदर भोजन या स्पा जैसी सेवाओं के लिए कर सकते हैं. साथ ही, इनका उपयोग पार्टनर एयरलाइंस में फ्लाइट टिकट्स या एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए भी किया जा सकता है.

एकॉर पॉइंट्स कैसे जमा करते हैं?

एकॉर होटलों में रुककर, उनके पार्टनर रेस्तरां और बार में खाने पर, क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड पॉइंट्स को ALL में ट्रांसफर करके या पार्टनर ब्रांड्स के जरिए ऑनलाइन शॉपिंग या रेंटल सेवाओं के लिए जब आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं तब ये एकॉर पॉइंट्स बनते हैं.

एकॉर पॉइंट्स के लिए 5 सर्वश्रेष्ठ क्रेडिट कार्ड्स

यदि आप अपनी यात्राओं को शानदार बनाना चाहते हैं, तो ये 5 कार्ड वर्तमान में मार्केट में सबसे ऊपर हैं:

1.एचडीएफसी रेगैलिया गोल्ड (HDFC Regalia Gold): यह कार्ड सूची में सबसे ऊपर है. इसका 2:1 का ट्रांसफर अनुपात इसे होटल रिवॉर्ड्स के लिए 'गोल्ड स्टैंडर्ड' बनाता है. अगर आप पॉइंट्स का सही इस्तेमाल जानते हैं, तो यह आपके लिए सबसे किफायती विकल्प है.

2.एचडीएफसी डाइनर्स क्लब ब्लैक मेटल (HDFC Diners Club Black Metal): अगर आपका खर्च ज्यादा है, तो यह कार्ड एकॉर और अन्य ट्रैवल बेनिफिट्स का सबसे प्रीमियम मेल है. इसका ट्रांसफर अनुपात भी 2:1 है.

3. एचएसबीसी ट्रैवलवन क्रेडिट कार्ड (HSBC TravelOne): यह कार्ड अपनी 1:1 की ट्रांसफर क्षमता के कारण एक गेम चेंजर साबित हो रहा है. जो लोग सीधे पॉइंट्स का अधिक मूल्य चाहते हैं, उनके लिए यह बेहतरीन है.

4. एचएसबीसी प्रीमियर मेटल क्रेडिट कार्ड (HSBC Premier Metal): प्रीमियम सर्विस और लाउंज एक्सेस के साथ यह कार्ड भी 1:1 के अनुपात पर एकॉर पॉइंट्स देता है, जो इसे लक्जरी ट्रैवलर्स के लिए आदर्श बनाता है.

5.एसबीआई कार्ड माइल्स एलीट (SBI Card Miles Elite): मध्यम और उच्च खर्च करने वाले ट्रैवलर्स के लिए यह एक भरोसेमंद विकल्प है, जो 2:1 के अनुपात में एकॉर पॉइंट्स प्रदान करता है.

गलत कार्ड के इस्तेमाल से एक आम ट्रैवलर को कैसे होता है वित्तीय नुकसान?

एक औसत प्रीमियम कार्डधारक जो साल में 10 लाख रुपये खर्च करता है: यदि वह गलत कार्ड (2:1 रेशियो वाला) इस्तेमाल करता है और उसे 2,00,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, तो उसे 1,00,000 एकॉर पॉइंट्स मिलेंगे. इसकी वैल्यू होगी: ₹1,85,000.यदि वह 1:1 रेशियो वाला कार्ड इस्तेमाल करता, तो उसे 2,00,000 एकॉर पॉइंट्स मिलते, जिसकी वैल्यू होती: ₹3,70,000. नतीजा: केवल गलत कार्ड के चुनाव के कारण वह व्यक्ति ₹1.85 लाख का नुकसान उठा रहा है.

लाउंज एक्सेस का डेटा के अनुसार, जो लोग क्रेडिट कार्ड्स का सही चुनाव करते हैं, वे लाउंज एक्सेस और माइलस्टोन रिवॉर्ड्स के जरिए साल भर में ₹25,000 से ₹50,000 तक का अतिरिक्त लाभ उठाते हैं, जो कि रिवॉर्ड पॉइंट्स के अलावा होता है.

क्या है आज का सही फैसला?

2026 के बाद का सबसे स्मार्ट तरीका है-अपने महीने के खर्च का आकलन करना. अगर आप एकॉर के जरिए ही अपनी छुट्टियां प्लान करते हैं, तो एचएसबीसी के 1:1 अनुपात वाले कार्ड आपको ज्यादा पॉइंट्स दिलाएंगे. वहीं, यदि आप ऑल-राउंडर कार्ड चाहते हैं जो होटल के अलावा फ्लाइट और लाउंज में भी काम आए, तो एचडीएफसी की रेगैलिया गोल्ड सीरीज से बेहतर कुछ नहीं है.

अब अपनी छुट्टियों को बचाने का जिम्मा आपका है. कहीं ऐसा न हो कि आप गलत कार्ड के चक्कर में अपनी अगली फ्री लक्जरी स्टे गंवा बैठें. अपना कार्ड चेक करें और सही चुनाव की ओर बढ़ें.

नोट- रिपोर्ट उपलब्ध क्रेडिट कार्ड डेटा और बैंकों की आधिकारिक रिवॉर्ड ट्रांसफर गाइडलाइन्स के विश्लेषण पर आधारित है.

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए तैयार किया गया है. क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड प्रोग्राम, ट्रांसफर पार्टनर और रिवॉर्ड पॉइंट्स की शर्तें बैंकों द्वारा समय-समय पर बिना किसी पूर्व सूचना के बदली जा सकती हैं. किसी भी क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करने या रिवॉर्ड पॉइंट्स ट्रांसफर करने से पहले संबंधित बैंक की आधिकारिक वेबसाइट और एकॉर (Accor) के नियमों को स्वयं जांच लें. किसी भी क्रेडिट कार्ड को चुनने या ट्रांसफर करने से पहले बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 'टर्म्स एंड कंडीशंस' (T&C) को दोबारा जांचना सुनिश्चित करें, क्योंकि रिवॉर्ड प्रोग्राम में बदलाव की सूचना बैंक समय-समय पर जारी करते रहते हैं. लेखक या प्रकाशक यहां दी गई जानकारी के आधार पर किसी भी प्रकार के वित्तीय नुकसान या गलत निर्णय के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे. अपनी वित्तीय स्थिति के अनुसार ही क्रेडिट कार्ड का चुनाव करें.

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