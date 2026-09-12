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Business Idea: नौकरी नहीं मिली तो करें ये 6 बिजनेस, आज छोटे लगते हैं लेकिन कल बना सकते हैं करोड़ों का बाजार

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Business Idea: नौकरी नहीं मिली तो करें ये 6 बिजनेस, आज छोटे लगते हैं लेकिन कल बना सकते हैं करोड़ों का बाजार

Emerging Technology Startup ideas: तकनीक सिर्फ बड़ी कंपनियों की कमाई का जरिया नहीं रही. एआई, ईवी, सोलर, डेटा सेंटर, रोबोटिक्स और साइबरसिक्योरिटी से जुड़े छोटे सर्विस बिजनेस भी तेजी से उभर रहे हैं. सही स्किल और स्थानीय ग्राहक पहचानकर कम निवेश में नई कमाई शुरू की जा सकती है.

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ऋतु सिंह

Updated : Sep 12, 2026, 02:13 PM IST

Business Idea: नौकरी नहीं मिली तो करें ये 6 बिजनेस, आज छोटे लगते हैं लेकिन कल बना सकते हैं करोड़ों का बाजार

एआई के दौर में कौन कमाएगा सबसे ज्यादा,इन 6 नए बिजनेस की बढ़ सकती है मांग (फोटो एआई)

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नई तकनीक सिर्फ बड़ी कंपनियों के लिए नहीं रह गई है. आने वाले समय में आपके शहर की छोटी दुकान, स्कूल, अस्पताल या सर्विस कारोबार को भी एआई, डिजिटल सिक्योरिटी और ऑटोमेशन जैसी सेवाओं की जरूरत पड़ सकती है. यही वजह है कि बिजनेस शुरू करने की सोच रहे लोगों के लिए अगला बड़ा मौका किसी महंगी फैक्ट्री में नहीं, बल्कि उन सर्विसेज में हो सकता है जो नई तकनीक को आम कारोबार तक पहुंचाएंगी. एंटरप्रेन्योर इंडिया की रिपोर्ट में एआई, ईवी, क्लीन एनर्जी, डेटा सेंटर, रोबोटिक्स और साइबरसिक्योरिटी को उभरते बिजनेस क्षेत्रों के तौर पर बताया गया है. 

एआई से शुरू हो सकता है छोटा सर्विस बिजनेस

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई अब केवल बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों की चीज नहीं है. छोटे दुकानदार, मैन्युफैक्चरर, स्कूल, अस्पताल और सर्विस बिजनेस भी अपने रोज के काम को आसान बनाने के लिए एआई का इस्तेमाल करना चाहते हैं.

एंटरप्रेन्योर इंडिया के मुताबिक कोई छोटा कारोबारी एआई चैटबॉट, कस्टमर सपोर्ट, कंटेंट क्रिएशन, डेटा एनालिसिस और बेसिक ऑटोमेशन जैसी सर्विस दे सकता है. इसके लिए खुद कोई बड़ा एआई मॉडल बनाना जरूरी नहीं है. मौजूदा टूल्स को समझकर दूसरे कारोबारों की समस्या हल करना भी सर्विस बिजनेस बन सकता है. आम आदमी के लिए इसका मतलब यह है कि टेक्नोलॉजी में करोड़ों रुपये लगाने के बजाय अपनी स्किल बेचकर कमाई का रास्ता बनाया जा सकता है. हालांकि ग्राहक मिलने से पहले बाजार की जरूरत समझना जरूरी होगा.

ईवी बढ़े तो सिर्फ गाड़ियां नहीं, सर्विस का बाजार भी बढ़ेगा

इलेक्ट्रिक व्हीकल की संख्या बढ़ने का फायदा सिर्फ वाहन बनाने वाली कंपनियों को नहीं मिलेगा. इनके साथ चार्जिंग, मेंटेनेंस, बैटरी सर्विस, सॉफ्टवेयर और दूसरी सपोर्ट सर्विसेज की जरूरत भी बढ़ सकती है.

एंटरप्रेन्योर इंडिया ने ईवी सपोर्ट बिजनेस को छोटे उद्यमियों के लिए संभावित अवसर बताया है. स्थानीय स्तर पर चार्जिंग सपोर्ट, ईवी क्लीनिंग, एक्सेसरीज, बेसिक सर्विस कोऑर्डिनेशन और फ्लीट सपोर्ट जैसी सेवाएं शुरू की जा सकती हैं. यहां छिपा हुआ मौका यह है कि हर व्यक्ति को ईवी बनाना नहीं आना चाहिए. कई बार जिस कारोबार में ग्राहक की समस्या हल होती है, उसमें कम पूंजी के साथ प्रवेश करना आसान हो सकता है.

सोलर में पैनल बेचने से आगे भी कमाई

क्लीन एनर्जी का बाजार भी आने वाले समय में कई छोटे कारोबारियों के लिए जगह बना सकता है. सोलर पावर के बढ़ते इस्तेमाल के साथ इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस, एनर्जी मॉनिटरिंग, बैटरी स्टोरेज और ऊर्जा बचाने वाली सेवाओं की जरूरत बढ़ सकती है.

रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बढ़ाने के लक्ष्य पर काम कर रहा है और क्लीन एनर्जी, बैटरी स्टोरेज तथा दूसरे एनर्जी सिस्टम पर जोर दिया जा रहा है. इसमें छोटे उद्यमी केवल सोलर प्रोडक्ट बेचने तक सीमित रहने के बजाय इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस सर्विस पर फोकस कर सकते हैं. ऐसे कारोबार में एक बार ग्राहक मिलने के बाद लंबे समय तक सर्विस देने का मौका भी बन सकता है.

डेटा सेंटर बनाना नहीं, उसके आसपास काम पकड़ना बड़ा मौका

एआई का इस्तेमाल बढ़ने के साथ डेटा सेंटर की जरूरत भी बढ़ रही है. एआई एप्लीकेशन के लिए ज्यादा कंप्यूटिंग पावर, स्टोरेज, नेटवर्किंग, कूलिंग और भरोसेमंद बिजली की जरूरत होती है. Entrepreneur India की रिपोर्ट के अनुसार डेटा सेंटर की पूरी वैल्यू चेन में कंस्ट्रक्शन, पावर, कूलिंग, नेटवर्किंग, सिक्योरिटी और मेंटेनेंस जैसे कई कामों की संभावनाएं बन रही हैं. छोटे उद्यमी को खुद डेटा सेंटर बनाने की जरूरत नहीं है. बड़े प्रोजेक्ट के आसपास इक्विपमेंट सप्लाई, इलेक्ट्रिकल वर्क, कूलिंग सपोर्ट, नेटवर्क सर्विस, सिक्योरिटी और मेंटेनेंस जैसे स्पेशलाइज्ड काम किए जा सकते हैं. यानी बड़ी इंडस्ट्री के बढ़ने के साथ उससे जुड़े छोटे सप्लायर और सर्विस प्रोवाइडर भी कमाई का हिस्सा बन सकते हैं.

रोबोट आएंगे तो नौकरी ही नहीं, नए सर्विस बिजनेस भी बनेंगे

रोबोटिक्स और ऑटोमेशन को लेकर भी तस्वीर तेजी से बदल रही है. पहले रोबोट का इस्तेमाल मुख्य रूप से बड़ी फैक्ट्रियों तक सीमित माना जाता था, लेकिन अब एआई के साथ रोबोटिक्स दूसरे कामों में भी प्रवेश कर रही है. रिपोर्ट के मुताबिक छोटे कारोबारियों के लिए असली अवसर रोबोट बनाने के बजाय उनकी इंस्टॉलेशन, ट्रेनिंग, रिपेयर और सिस्टम सपोर्ट जैसी सेवाओं में हो सकता है. फैक्ट्री, वेयरहाउस और कमर्शियल बिजनेस को इन सेवाओं की जरूरत पड़ सकती है. इसके अलावा बिलिंग, इन्वेंट्री, कस्टमर मैसेज और बेसिक ऑफिस वर्क को ऑटोमेट करने वाली सेवाओं की भी जरूरत बढ़ सकती है.

साइबरसिक्योरिटी अब सिर्फ बड़ी कंपनियों की चिंता नहीं

जैसे-जैसे छोटे कारोबार ऑनलाइन होते जा रहे हैं, वैसे-वैसे उनकी डिजिटल सुरक्षा भी अहम होती जा रही है. कस्टमर डेटा, पेमेंट जानकारी और बिजनेस रिकॉर्ड सुरक्षित रखना अब सिर्फ बड़ी कंपनियों की जिम्मेदारी नहीं रह गई है.

Entrepreneur India ने बेसिक साइबरसिक्योरिटी सेटअप, कर्मचारियों की ट्रेनिंग, बैकअप मैनेजमेंट और सिक्योरिटी चेक जैसी सेवाओं को छोटे कारोबारों के लिए संभावित अवसर बताया है. एआई के बढ़ते इस्तेमाल के साथ एआई सिक्योरिटी और ट्रस्ट टेक्नोलॉजी की जरूरत भी बढ़ सकती है. इसका सीधा फायदा उन लोगों को मिल सकता है जिनके पास आईटी या डिजिटल सिक्योरिटी की स्किल है और वे स्थानीय कारोबारों को सर्विस दे सकते हैं.

सबसे बड़ा मौका तकनीक नहीं, समस्या पहचानने में है

इन सभी बिजनेस आइडिया में एक बात कॉमन है. यहां कमाई केवल नई टेक्नोलॉजी खरीदने से नहीं होगी. असली कमाई उस समस्या का समाधान करने से होगी जिसके लिए ग्राहक पैसा देने को तैयार है. मसलन, कोई व्यक्ति सिर्फ एआई टूल बेचने के बजाय स्थानीय दुकान के कस्टमर सपोर्ट को ऑटोमेट कर सकता है. ईवी के मामले में केवल एक्सेसरीज बेचने के बजाय चार्जिंग या मेंटेनेंस सपोर्ट दिया जा सकता है. इसी तरह सोलर में सिर्फ प्रोडक्ट बेचने के बजाय इंस्टॉलेशन और सर्विस का मॉडल बनाया जा सकता है.  

यही इस पूरे ट्रेंड का सबसे उपयोगी पहलू है. आने वाले समय में सफल बिजनेस जरूरी नहीं कि सबसे बड़ी मशीन या सबसे नई टेक्नोलॉजी वाला हो. ज्यादा टिकाऊ कारोबार वह हो सकता है जो ग्राहक की पुरानी समस्या को नई तकनीक से सस्ता, तेज या आसान बना दे.

शुरुआत करने से पहले यह गलती न करें

Entrepreneur India का भी जोर इस बात पर है कि केवल ट्रेंड देखकर पैसा लगाना सही रणनीति नहीं है. पहले टेक्नोलॉजी समझना, फिर स्थानीय ग्राहक की जरूरत पहचानना और छोटे स्तर पर सर्विस टेस्ट करना ज्यादा प्रैक्टिकल तरीका हो सकता है. 

यानी अगर कोई व्यक्ति एआई, ईवी, सोलर या साइबरसिक्योरिटी से जुड़ा कारोबार शुरू करना चाहता है तो सबसे पहले यह देखना चाहिए कि उसके इलाके में कौन-सी समस्या मौजूद है और उसका भुगतान करने वाला ग्राहक कौन है. किसी ट्रेंडिंग बिजनेस में प्रवेश करना आसान लग सकता है, लेकिन ग्राहक के बिना निवेश फंस भी सकता है. इसलिए पहले छोटी शुरुआत, फिर ग्राहक की प्रतिक्रिया और उसके बाद विस्तार ज्यादा सुरक्षित रास्ता हो सकता है.
 
एआई, ईवी, क्लीन एनर्जी, डेटा सेंटर, रोबोटिक्स और साइबरसिक्योरिटी आने वाले वर्षों में सिर्फ टेक्नोलॉजी सेक्टर की कहानी नहीं रहने वाले हैं. इनके आसपास छोटे सर्विस बिजनेस और स्थानीय उद्यमियों के लिए भी नए अवसर बन सकते हैं.  सबसे अहम बात यह है कि बिजनेस आइडिया चुनते समय सिर्फ यह न देखें कि कौन-सी तकनीक ट्रेंड में है. यह देखें कि आपके ग्राहक की कौन-सी परेशानी बढ़ रही है और आप उसे कितनी आसानी से हल कर सकते हैं. यही अंतर किसी चमकदार आइडिया और टिकाऊ कमाई वाले बिजनेस के बीच हो सकता है.

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