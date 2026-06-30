क्या अब महंगी हो जाएगी घड़ी और रिमोट की बैटरी? जानिए नया सरकारी नियम आपकी जेब पर कैसे डालेगा असर

battery waste management rules india impact: भारत के नए बैटरी रीसाइक्लिंग नियमों के कड़े लक्ष्यों ने ड्राई-सेल बैटरी उद्योग (एवररेडी, निप्पो आदि) के सामने वजूद का संकट खड़ा कर दिया है. अनुपालन लागत मुनाफे से कई गुना अधिक होने के कारण कंपनियों के शेयर और आम जनता की जेब प्रभावित हो सकती है.

सरकार के एक नए नियम से हिल गया पूरा बैटरी उद्योग, कंपनियों पर ताला लगने की नौबत (फोटो एआई)

क्या आपने कभी सोचा है कि रिमोट, दीवार घड़ी या बच्चों के खिलौनों में डलने वाले छोटे से सेल की कीमत अचानक दोगुनी हो जाए तो आपके घर का बजट कितना प्रभावित होगा? चौंकिए मत, ऐसा बहुत जल्द हो सकता है. भारत सरकार के नए बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के कारण देश की बड़ी बैटरी कंपानियां इस समय भारी दबाव में हैं. अगर हालात नहीं सुधरे, तो आने वाले दिनों में न सिर्फ बैटरियों के दाम आसमान छू सकते हैं, बल्कि बाजार से कुछ पसंदीदा ब्रांड्स भी गायब हो सकते हैं.

लिथियम के चक्कर में पिस गया आम जनता का 'जिंक'

सरकार ने पर्यावरण को बचाने के लिए साल 2025 से रीसाइक्लिंग के सख्त नियम लागू किए हैं. लेकिन इस नियम के साथ एक बड़ी तकनीकी गड़बड़ी हो गई है. दरअसल, यह पूरा कानून लिथियम-आयन (जैसे मोबाइल और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी) को ध्यान में रखकर बनाया गया है. लेकिन भारत के घरों में इस्तेमाल होने वाली 85 फीसदी बैटरियां जिंक-कार्बन (सूखे सेल) वाली होती हैं.

ये छोटी बैटरियां इस्तेमाल के बाद अक्सर घरेलू कचरे में फेंक दी जाती हैं. अब सरकार का नियम कहता है कि कंपनियों को पहले ही साल में बेची गई बैटरियों का 50% वापस इकट्ठा करना होगा. कंपनियों का कहना है कि कचरे के ढेर से इन छोटे-छोटे सेलों को ढूंढकर निकालना लगभग असंभव है, जिसके कारण वे अभी सिर्फ 20% ही कलेक्ट कर पा रही हैं.

मुनाफे से 8 गुना ज्यादा जुर्माना: क्या बंद हो जाएंगी कंपनियां?

इस नियम का पालन न करने पर कंपनियों पर जो आर्थिक बोझ पड़ रहा है, वह हैरान करने वाला है. नियमों के मुताबिक, कंपनियां खुद रीसाइक्लिंग नहीं कर सकतीं, उन्हें तीसरे पक्ष से डिजिटल ईपीआर सर्टिफिकेट खरीदने होंगे. "मनीकंट्रोल की एक विशेष रिपोर्ट के मुताबिक, पैनासोनिक जैसी दिग्गज कंपनियों ने सरकार के इस कदम पर गहरी चिंता जताई है..."

इसे एक उदाहरण से समझिए. पैनासोनिक एनर्जी इंडिया जैसी बड़ी कंपनी को इस नियम को पूरा करने के लिए करीब 50 करोड़ रुपये के सर्टिफिकेट खरीदाने पड़ सकते हैं. जबकि वित्त वर्ष 2026 में कंपनी का अनुमानित मुनाफा सिर्फ 6 करोड़ रुपये के आसपास है. यानी मुनाफे से आठ गुना ज्यादा का खर्च. अगर यही हाल रहा, तो एवररेडी, निप्पो और पैनासोनिक जैसी दिग्गज कंपनियों के कई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बंद होने की कगार पर पहुंच जाएंगे.

रीसाइक्लिंग की तकनीक ही नहीं, फिर भी सजा भुगत रहा उद्योग

भारतीय ड्राई-सेल बैटरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (AMBMA) भी इस नियमों के विरोध में एकजुट होने लगा है. खास बात ये है कि दुनिया भर में जिंक-कार्बन बैटरियों को पूरी शुद्धता के साथ रीसायकल करने की कोई पुख्ता तकनीक फिलहाल मौजूद ही नहीं है. जिस जस्ते (जिंक) को रीसायकल किया भी जाता है, उसकी क्वालिटी इतनी खराब होती है कि उसे नई बैटरी में दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता.

कंपनियों का तर्क है कि जिस तकनीक का वजूद ही नहीं है, उसके लिए उन पर करोड़ों का जुर्माना लगाया जा रहा है. सरकार चूक करने पर 720 रुपये से लेकर 2400 रुपये प्रति किलोग्राम का जुर्माना वसूल रही है, जबकि नया शुद्ध जस्ता बाजार में महज 300 रुपये प्रति किलोग्राम में मिल जाता है. वैश्विक स्तर पर ऐसे कड़े नियम 6 से 7 साल में धीरे-धीरे लागू होते हैं, लेकिन भारत में इसे एक झटके में थोप दिया गया है.

निवेशकों और आपके बजट पर सीधा असर

इस पूरी उठापटक का सीधा असर शेयर बाजार पर दिख रहा है. 2,691 करोड़ रुपये के मार्केट कैप वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी एवररेडी इंडस्ट्रीज और निप्पो ब्रांड बनाने वाली इंडो नेशनल लिमिटेड के शेयरों में भारी उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है. निवेशकों डरे हुए हैं कि अगर कंपनियों की वित्तीय सेहत बिगड़ी, तो उनके पैसे डूब सकते हैं.

उपभोक्ता के नजरिए से देखें तो कंपनियां इस भारी-भरकम जुर्माने और अनुपालन लागत का बोझ अंततः ग्राहकों पर ही डालेंगी. ऐसे में आने वाले महीनों में हर घर में इस्तेमाल होने वाले सूखे सेल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं.

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