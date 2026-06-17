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सुपरपावर अमेरिका के आर्थिक प्रभुत्व को चुनौती दे रहे 73 देश? जानिए कैसे सोना रणनीति से बदल जाएगा पूरा वैश्विक सिस्टम

Dollar dominance decline global economy: दुनिया की आर्थिक व्यवस्था एक बड़े बदलाव के संकेत दे रही है. 73 देशों की सोना रणनीति और बढ़ते केंद्रीय बैंक खरीद के बीच डॉलर के दबदबे पर सवाल उठने लगे हैं. क्या वैश्विक वित्तीय सिस्टम सच में एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है, यही चर्चा तेज है.

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ऋतु सिंह

Updated : Jun 17, 2026, 12:33 PM IST

सुपरपावर अमेरिका के आर्थिक प्रभुत्व को चुनौती दे रहे 73 देश? जानिए कैसे सोना रणनीति से बदल जाएगा पूरा वैश्विक सिस्टम

73 देशों का गोल्ड प्लान और डॉलर सिस्टम पर दबाव, वैश्विक अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव शुरू? (फोटो एआई)

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क्या दुनिया की आर्थिक ताकत का केंद्र अब बदलने वाला है? हालिया वैश्विक केंद्रीय बैंक सर्वेक्षण ने एक ऐसी तस्वीर पेश की है जिसने अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में हलचल बढ़ा दी है. रिपोर्ट के मुताबिक कई देश अब डॉलर पर निर्भरता घटाकर अपने स्वर्ण भंडार को तेजी से मजबूत कर रहे हैं. सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ जोखिम से बचाव की रणनीति है या फिर वैश्विक वित्तीय सिस्टम में बड़े बदलाव की शुरुआत?

केंद्रीय बैंकों का फोकस अचानक सोने पर क्यों बढ़ा

दुनिया भर के केंद्रीय बैंक अब एक ही दिशा में सोचते दिख रहे हैं-सोना. विश्व स्वर्ण परिषद के सर्वेक्षण में सामने आया कि अधिकांश देश अगले कुछ वर्षों में अपने विदेशी मुद्रा भंडार में सोने का हिस्सा बढ़ाने की योजना बना रहे हैं. इसका कारण सिर्फ निवेश नहीं है, बल्कि वैश्विक अस्थिरता भी है. युद्ध, आर्थिक प्रतिबंध और मुद्रा अस्थिरता ने देशों को सुरक्षित संपत्ति की ओर मोड़ दिया है. आम लोगों के लिए इसका मतलब यह है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की मांग लगातार मजबूत रह सकती है.

डॉलर पर भरोसा क्यों कम होता दिख रहा है?

रिपोर्ट का सबसे महत्वपूर्ण संकेत यह है कि कई नीति निर्माता अब डॉलर को पहले जितना “स्थिर” नहीं मान रहे. सर्वे में बड़ी संख्या में बैंकों ने संकेत दिया कि आने वाले वर्षों में डॉलर की हिस्सेदारी घट सकती है. इसका मतलब यह नहीं कि डॉलर कमजोर हो रहा है, बल्कि यह है कि देश अब “एक ही मुद्रा पर निर्भर” नहीं रहना चाहते. आम व्यक्ति के लिए इसका असर वैश्विक मुद्रा उतार-चढ़ाव और आयात-निर्यात की कीमतों पर पड़ सकता है.

सोने की बढ़ती खरीद के पीछे असली वजह क्या है?

केंद्रीय बैंक लगातार सोना खरीद रहे हैं और यह ट्रेंड पिछले महीनों में और तेज हुआ है. सोने को हमेशा से “संकट के समय सुरक्षित संपत्ति” माना जाता रहा है. अब देश इसे सिर्फ निवेश नहीं, बल्कि आर्थिक सुरक्षा कवच की तरह देख रहे हैं. इस बदलाव का एक छिपा हुआ पहलू यह भी है कि देश भविष्य में किसी भी वित्तीय प्रतिबंध या डॉलर आधारित दबाव से खुद को बचाना चाहते हैं.

क्या यह डॉलर के अंत की शुरुआत है

विशेषज्ञों का मानना है कि डॉलर अभी भी दुनिया की सबसे बड़ी रिजर्व करेंसी है और यह अचानक खत्म नहीं होगा. लेकिन एक नई तस्वीर बन रही है-बहुध्रुवीय मुद्रा प्रणाली की. इसका मतलब है कि भविष्य में डॉलर के साथ-साथ यूरो, युआन और सोना भी वैश्विक सिस्टम में मजबूत भूमिका निभा सकते हैं. यह बदलाव धीरे-धीरे होगा, लेकिन इसका असर वैश्विक बाजारों पर गहरा पड़ सकता है.

 

आम लोगों पर क्या होगा इसका कुछ असर? 

इस वैश्विक बदलाव का सीधा असर आम लोगों की जेब पर भी पड़ सकता है.

अगर सोने की मांग बढ़ती रही, तो इसकी कीमतों में स्थिरता कम हो सकती है.

विदेशी मुद्रा बाजार में उतार-चढ़ाव से आयातित वस्तुएं महंगी हो सकती हैं.

लेकिन दूसरी तरफ, सोना एक बार फिर लंबे समय के निवेश के रूप में मजबूत विकल्प बन सकता है.

कौन सा पहलू जिसे लोग नहीं समझ पा रहे?

इस पूरे ट्रेंड का सबसे कम चर्चित पहलू यह है कि यह सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि भू-राजनीतिक रणनीति भी है. देश अब अपने आर्थिक जोखिम को फैलाना चाहते हैं ताकि किसी एक शक्ति पर निर्भरता कम हो. यही वजह है कि यह बदलाव धीरे-धीरे वैश्विक शक्ति संतुलन को भी प्रभावित कर सकता है.

फ्यूचर में क्या इफेक्ट दिख सकता है?

आने वाले वर्षों में केंद्रीय बैंक और अधिक सोना खरीद सकते हैं.  डॉलर की हिस्सेदारी धीरे-धीरे घट सकती है और वैश्विक वित्तीय सिस्टम ज्यादा विविध हो सकता है. साथ ही सोने की कीमतों में अस्थिरता बढ़ सकती है.

यह प्रक्रिया धीमी होगी लेकिन दीर्घकालिक प्रभाव बड़ा हो सकता है. यह रिपोर्ट सिर्फ बाजार की गतिविधि नहीं दिखाती, बल्कि वैश्विक आर्थिक सोच में बदलाव का संकेत देती है. दुनिया अब एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रही है जहां सुरक्षा, स्थिरता और विविधता पहले से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं.

नोट: ये खबर World Gold Council (WGC) की Central Bank Gold Reserves Survey 2026 पर आधारित है. यह एक वार्षिक वैश्विक सर्वे है, जिसमें दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों (लगभग 73–76 देशों के रिज़र्व मैनेजर्स) से उनकी सोना, डॉलर और विदेशी मुद्रा भंडार से जुड़ी रणनीतियों पर राय ली जाती है. यह सर्वे फरवरी से मई 2026 के बीच किया गया था और इसे वैश्विक केंद्रीय बैंकिंग समुदाय के सबसे महत्वपूर्ण डेटा स्रोतों में से एक माना जाता है. इसके अलावा इस डेटा को IMF (International Monetary Fund) की COFER रिपोर्ट और BIS (Bank for International Settlements) के रिज़र्व डेटा के साथ मिलाकर विश्लेषित किया जाता है, जिससे यह पता चलता है कि दुनिया के केंद्रीय बैंक डॉलर पर निर्भरता घटाकर धीरे-धीरे अपने स्वर्ण भंडार को बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं.

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