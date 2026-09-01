सितंबर में शेयर बाजार में कमाई का मौका या बड़े झटके से हिलेगा बाजार? जानिए किन 4 संकेतों पर टिकी निफ्टी की अगली चाल

Stock Market September Outlook: 1 सितंबर को भारतीय शेयर बाजार की दिशा सिर्फ जीडीपी या घरेलू ग्रोथ से तय नहीं होगी. निफ्टी के 24,000 स्तर, क्रूड की चाल, रुपये, विदेशी निवेश और अमेरिकी ब्याज दर की उम्मीदें बाजार की असली परीक्षा लेंगी. निवेशकों के लिए तेजी में भी सावधानी जरूरी होगी.

24,000 पर निफ्टी की असली परीक्षा

जीडीपी मजबूत फिर भी बाजार दबाव

क्रूड से बढ़ी निवेशकों की चिंता

रुपये की चाल बनेगी बड़ा संकेत

फेड के फैसले पर टिकी नजर

शेयर बाजार में अक्सर मजबूत आर्थिक आंकड़े तेजी का आधार बनते हैं, लेकिन 31 अगस्त का कारोबार कुछ अलग कहानी बता रहा है. भारत की पहली तिमाही की वास्तविक जीडीपी ग्रोथ 7.8 फीसदी रही, जो अर्थशास्त्रियों के 7.1 फीसदी अनुमान और आरबीआई के 7 फीसदी अनुमान से बेहतर है. इसके बावजूद निफ्टी 50 0.39 फीसदी गिरकर 24,080.40 और सेंसेक्स 0.40 फीसदी टूटकर 76,957.27 पर बंद हुआ. अगस्त में निफ्टी करीब 1.2 फीसदी और सेंसेक्स 1.5 फीसदी नीचे रहे.

यही 1 सितंबर की सबसे अहम कहानी है. घरेलू अर्थव्यवस्था मजबूत दिख रही है, लेकिन शेयर बाजार फिलहाल ग्लोबल रिस्क को ज्यादा वजन दे रहा है. यानी अच्छी जीडीपी अपने आप शेयरों में तेजी की गारंटी नहीं बन रही.

निवेशकों के लिए इसका मतलब साफ है. अगर बाजार मजबूत आर्थिक आंकड़े आने के बाद भी ऊपर नहीं टिक पा रहा है, तो केवल पॉजिटिव खबर देखकर खरीदारी करना जोखिम भरा हो सकता है.

24,000 बना बाजार की असली चौकी, इसके नीचे क्या बदलेगा?

31 अगस्त को निफ्टी ने कारोबार के दौरान 24,000 के आसपास मजबूती दिखाई और आखिर में 24,080 के ऊपर बंद हुआ. तकनीकी विश्लेषण के मुताबिक 24,050 से 24,000 का जोन अब बेहद महत्वपूर्ण है. इस क्षेत्र के ऊपर टिकाव रहने पर 24,200 से 24,300 की तरफ वापसी की संभावना बन सकती है. वहीं 24,000 के नीचे लगातार कमजोरी आने पर 23,850 से 23,800 तक दबाव बढ़ सकता है.

यानी 1 सितंबर को सबसे दिलचस्प सवाल यह नहीं होगा कि निफ्टी हरे निशान में खुलता है या लाल निशान में. असली सवाल यह होगा कि बाजार 24,000 के नीचे जाने के बाद वहां टिकता है या फिर निचले स्तरों से खरीदारी वापस आती है.

विकल्प बाजार भी 24,000 से 24,500 के बीच एक महत्वपूर्ण ट्रेडिंग रेंज की तरफ इशारा कर रहा है. 1 सितंबर को साप्ताहिक एफएंडओ एक्सपायरी होने के कारण शुरुआती उतार चढ़ाव तेज हो सकते हैं. इसका सीधा असर छोटे निवेशकों पर पड़ सकता है. तेज गिरावट देखकर घबराकर बेचने और छोटी तेजी देखकर तुरंत खरीदने, दोनों से बचना ज्यादा अहम होगा.

जीडीपी मजबूत है लेकिन क्रूड बाजार की कहानी बदल सकता है

भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.8 फीसदी आना निश्चित रूप से बाजार के लिए मजबूत संकेत है. अप्रैल से जून की तिमाही में घरेलू खपत, सरकारी खर्च, निवेश और निर्यात ने अर्थव्यवस्था को सहारा दिया. लेकिन उसी समय वेस्ट एशिया में तनाव बढ़ने से क्रूड ऑयल की कीमतों पर दबाव आया है. 31 अगस्त को ब्रेंट क्रूड करीब 90 डॉलर से ऊपर कारोबार कर रहा था और दिन के दौरान तेल में तेज उछाल देखने को मिला. यही वह कड़ी है जिसे निवेशकों को समझना होगा.

क्रूड महंगा होता है तो भारत का इंपोर्ट बिल बढ़ सकता है. इससे रुपये पर दबाव, महंगाई की चिंता और ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता बढ़ सकती है. इसका असर एयरलाइंस, पेंट, टायर, केमिकल और दूसरी कच्चे तेल पर निर्भर कंपनियों पर पड़ सकता है. दूसरी तरफ ऑयल एंड गैस से जुड़ी कंपनियों में अलग तरह की चाल देखने को मिल सकती है. यानी1 सितंबर को क्रूड सिर्फ कमोडिटी मार्केट की खबर नहीं रहेगा. यह इक्विटी मार्केट की दिशा तय करने वाला फैक्टर भी बन सकता है.

रुपया मजबूत हुआ लेकिन आगे की राह आसान नहीं

31 अगस्त को रुपया डॉलर के मुकाबले 95.1625 पर बंद हुआ और करीब चार सप्ताह के उच्च स्तर पर पहुंच गया. इसमें एमएससीआई इंडेक्स रीबैलेंसिंग से जुड़े इक्विटी फ्लो और आरबीआई के सपोर्ट की भूमिका रही. अगस्त में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने भारतीय शेयरों में 3.1 अरब डॉलर का निवेश किया, जो 23 महीने का सबसे बड़ा मासिक इनफ्लो रहा.

यह आंकड़ा बाजार के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पता चलता है कि विदेशी निवेशकों की भारत में दिलचस्पी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है. लेकिन दूसरी तरफ 2026 में अब तक भारत से कुल नेट विदेशी आउटफ्लो 24.6 अरब डॉलर का रहा है.

यही विरोधाभास 1 सितंबर की ट्रेडिंग को दिलचस्प बना सकता है. अगर रुपये में मजबूती बनी रहती है और विदेशी खरीदारी जारी रहती है तो बाजार को सहारा मिल सकता है. लेकिन क्रूड और अमेरिकी ब्याज दरों की चिंता फिर बढ़ी तो यह सपोर्ट कमजोर भी पड़ सकता है.

फेड की चाल क्यों बनेगी भारतीय शेयरों की छिपी हुई चुनौती?

अमेरिका में ब्याज दरों को लेकर बाजार की चिंता फिर बढ़ी है. फेड चेयर केविन वॉर्श की महंगाई को लेकर सख्त टिप्पणियों के बाद अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में तेजी आई और सितंबर में ब्याज दर बढ़ने की संभावना को लेकर बाजार में चर्चा तेज हुई.

अगर अमेरिका में दरें लंबे समय तक ऊंची रहने का संकेत मजबूत होता है तो विदेशी निवेशकों के लिए डॉलर वाली संपत्तियां ज्यादा आकर्षक हो सकती हैं. इसका असर उभरते बाजारों, जिसमें भारत भी शामिल है, पर पड़ सकता है.

1 सितंबर से अमेरिका और वैश्विक बाजारों के कई आर्थिक आंकड़ों पर नजर रहेगी. इस सप्ताह अमेरिकी रोजगार से जुड़े आंकड़े भी आने वाले हैं, जिनका असर फेड के सितंबर फैसले की उम्मीदों पर पड़ सकता है.

इसलिए भारतीय निवेशक को सिर्फ भारतीय बाजार की स्क्रीन नहीं देखनी चाहिए. अमेरिकी बॉन्ड यील्ड, डॉलर इंडेक्स और क्रूड की दिशा भी बाजार के अगले मूव का संकेत दे सकती है.

एक और अनदेखा संकेत, मैन्युफैक्चरिंग की रफ्तार हुई धीमी

भारत की आर्थिक ग्रोथ मजबूत है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का आंकड़ा थोड़ा अलग संकेत देता है. अगस्त में भारत का एचएसबीसी मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई जुलाई के 53.5 से घटकर 52.9 पर आ गया. यह अगस्त 2021 के बाद फैक्ट्री गतिविधियों में सबसे कमजोर विस्तार बताया गया है. नए ऑर्डर और आउटपुट बढ़े, लेकिन उनकी रफ्तार धीमी हुई और मैन्युफैक्चरिंग रोजगार में भी ढाई साल में पहली बार गिरावट आई. यही 1 सितंबर का एक अनोखा निवेश एंगल है.

एक तरफ जीडीपी 7.8 फीसदी की रफ्तार दिखा रही है, दूसरी तरफ मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई की रफ्तार कमजोर हुई है. इसका अर्थ यह नहीं कि भारतीय अर्थव्यवस्था संकट में है. बल्कि बाजार को यह समझना होगा कि मजबूत ग्रोथ कितनी व्यापक है और कंपनियों की कमाई में उसका असर कब दिखाई देगा.

निवेशकों के लिए चुनौती यहीं है. केवल जीडीपी देखकर पूरे बाजार में तेजी मान लेना उतना आसान नहीं है.

किन शेयरों में दिख सकता है ज्यादा असर

1 सितंबर को सबसे पहले बैंकिंग, आईटी, ऑटो, ऑयल एंड गैस, मेटल और उन कंपनियों पर नजर रखनी होगी जिनके मार्जिन पर क्रूड या रुपये की चाल का असर पड़ता है. 31 अगस्त के कारोबार में आईटी, मेटल और रियल्टी कमजोर रहे, जबकि ऑटो और प्राइवेट बैंक शेयरों ने कुछ सहारा दिया. सेंसेक्स में एचडीएफसी बैंक, भारती एयरटेल, आईटीसी और अदानी पोर्ट्स जैसे बड़े शेयरों पर दबाव रहा. वहीं सन फार्मा और कुछ बैंकिंग शेयरों में खरीदारी दिखी.

इससे एक महत्वपूर्ण संकेत मिलता है. बाजार में इस समय एकतरफा बिकवाली नहीं है. पैसा सेक्टर और शेयर बदल रहा है. इसलिए इंडेक्स कमजोर होने का मतलब यह नहीं कि हर शेयर में गिरावट आएगी.

एक्सपर्ट के नजरिए से सबसे बड़ा ट्रिगर क्रूड और ग्लोबल रिस्क क्या है?

कमोडिटी और शेयर मार्केट एक्सपर्ट देवकृष्ण पांडेय के नाम से 1 सितंबर के लिए कोई सत्यापित ताजा सार्वजनिक बयान उपलब्ध नहीं मिला है, इसलिए उनके नाम से कोई काल्पनिक कोट देना उचित नहीं होगा. हालांकि मौजूदा कमोडिटी और इक्विटी डेटा को उनके बताए गए विशेषज्ञ एंगल में देखने पर सबसे बड़ा फोकस क्रूड, डॉलर और वैश्विक ब्याज दरों के रिश्ते पर बनता है.

इस समय बाजार का गणित कुछ ऐसा है कि मजबूत भारतीय ग्रोथ शेयरों को नीचे से सहारा दे रही है, लेकिन महंगा क्रूड और अमेरिकी रेट की चिंता वैल्यूएशन पर दबाव बना सकती है. यही वजह है कि 1 सितंबर को बाजार में तेज उछाल आने पर भी ऊपरी स्तरों पर मुनाफावसूली देखने को मिल सकती है.

निवेशकों के लिए आज मुनाफे का दिन या सावधानी का

1 सितंबर को बाजार को सीधे मुनाफे का दिन कहना सही नहीं होगा. उपलब्ध आंकड़ों को देखते हुए यह ज्यादा संभावना वाला दिन ट्रेडिंग रेंज और स्टॉक स्पेसिफिक मूव का दिखाई देता है. अगर निफ्टी 24,000 से ऊपर टिकता है और 24,200 के ऊपर मजबूती बनाता है तो शॉर्ट कवरिंग और खरीदारी से 24,300 की तरफ मूव बन सकता है. लेकिन 24,000 का सपोर्ट निर्णायक रूप से टूटता है तो 23,850 से 23,800 की तरफ दबाव बढ़ सकता है.

निवेशक के लिए सबसे बड़ा जोखिम गलत दिशा पकड़ना होगा. सुबह की शुरुआती चाल को पूरे दिन की दिशा मान लेना खास तौर पर जोखिम भरा हो सकता है क्योंकि एक्सपायरी और ग्लोबल संकेत दोनों वोलैटिलिटी बढ़ा सकते हैं.

1 सितंबर के लिए सबसे बड़ा बाजार सबक

31 अगस्त ने बाजार को एक असामान्य संदेश दिया है. भारत की जीडीपी 7.8 फीसदी रही, अगस्त में विदेशी निवेश भी 23 महीने के उच्च स्तर पर रहा और रुपया भी मजबूत हुआ, लेकिन निफ्टी और सेंसेक्स फिर गिरकर बंद हुए. इसका मतलब यह है कि फिलहाल बाजार में अच्छी घरेलू खबरों से ज्यादा अहम बाहरी जोखिम हो गए हैं. इसलिए 1 सितंबर को निवेशकों को चार नंबरों पर खास नजर रखनी होगी. निफ्टी का 24,000 स्तर, ब्रेंट क्रूड का 90 डॉलर के आसपास व्यवहार, रुपये का 95 के आसपास रुख और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड.

अगर इन चारों में से कम से कम तीन संकेत बाजार के पक्ष में आते हैं तो तेजी टिक सकती है. अगर क्रूड, डॉलर और अमेरिकी यील्ड एक साथ ऊपर जाते हैं तो मजबूत जीडीपी भी बाजार को पूरी तरह बचाने के लिए काफी नहीं होगी. यही 1 सितंबर की सबसे अहम कहानी है. बाजार में मौका है, लेकिन इस समय मुनाफा खबर देखकर नहीं बल्कि सही स्तर और सही सेक्टर पहचानकर ही मिलने की संभावना ज्यादा है.

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