कॉर्पोरेट नौकरी छोड़ इंजीनियर ने सड़कों पर उतारी कैब, आज 4 कारों का मालिक और 2 लाख महीने की कमाई

Engineer quits job to Start Cab Business: कभी 30 हजार रुपये महीने की नौकरी करने वाला यह इंजीनियर आज अपनी मेहनत और सही फैसलों के दम पर 4 कारों का मालिक बन चुका है. कैब चलाने से शुरू हुआ सफर अब उसे हर महीने करीब 2 लाख रुपये की कमाई दिला रहा है, जिसकी कहानी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोर रही है.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक कहानी इस सवाल को फिर चर्चा में ले आई है. एक इंजीनियर, जिसे नौकरी में करीब 30 हजार रुपये महीना मिल रहे थे, उसने नौकरी छोड़कर कैब चलाने का फैसला किया. आज उसके पास चार कारें हैं और दावा है कि उसकी मासिक कमाई करीब 2 लाख रुपये तक पहुंच गई है. यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की कमाई की नहीं, बल्कि बदलते करियर सोच और छोटे स्तर से बिजनेस शुरू करने की मानसिकता की भी कहानी बन गई है.

जब नौकरी की सैलरी उम्मीदों से छोटी लगने लगी

वायरल वीडियो में कैब ड्राइवर ने बताया कि उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी शुरू की थी. उसे लगभग 30 हजार रुपये प्रतिमाह वेतन मिल रहा था. हालांकि, उसका मानना था कि पढ़ाई में लगाए गए समय और मेहनत के मुकाबले आय सीमित थी. इसी वजह से उसने पारंपरिक नौकरी के रास्ते से हटकर खुद का काम शुरू करने का निर्णय लिया.

आज के समय में यह सवाल लाखों युवाओं के सामने है कि क्या केवल नौकरी ही आर्थिक प्रगति का रास्ता है या फिर स्वरोजगार और उद्यमिता भी बेहतर विकल्प बन सकते हैं. यही वजह है कि यह कहानी लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है.

एक कार से शुरू हुआ सफर, फिर बढ़ता गया काफिला

ड्राइवर के अनुसार उसने शुरुआत सिर्फ एक कार से की थी. वह खुद गाड़ी चलाता था और कैब सर्विस प्लेटफॉर्म से जुड़कर यात्रियों को सेवा देता था. धीरे-धीरे कमाई बढ़ने लगी तो उसने दूसरी कार खरीदी. इसके बाद तीसरी और चौथी कार भी उसके बेड़े में शामिल हो गईं. यहां सबसे दिलचस्प बात यह है कि उसने अपनी आय को खर्च करने के बजाय दोबारा कारोबार में लगाया. यही वह रणनीति है जिसे कई बिजनेस विशेषज्ञ "रीइन्वेस्टमेंट मॉडल" कहते हैं. छोटे व्यवसायों की वृद्धि में यही तरीका अक्सर निर्णायक साबित होता है.

आज 4 कारों का नेटवर्क और साझेदारी मॉडल

वर्तमान में उसके पास चार कारें हैं. इनमें से एक कार वह स्वयं चलाता है, जबकि बाकी तीन कारें अन्य ड्राइवर संचालित करते हैं. उसका कहना है कि ड्राइवरों के साथ आय साझा करने की व्यवस्था तय है. उसके मुताबिक एक कार प्रतिदिन लगभग 5,000 रुपये तक का कारोबार कर लेती है. ईंधन और अन्य खर्चों के बाद प्रति कार करीब 2,000 रुपये का हिस्सा उसके पास बचता है.

चारों कारों से होने वाली कुल आय को मिलाकर उसने अपनी मासिक कमाई लगभग 2 लाख रुपये बताई. ईएमआई और अन्य खर्च निकालने के बाद भी उसके पास करीब 1.70 लाख रुपये बचने का दावा किया गया है. यही मॉडल कई युवाओं को यह सोचने पर मजबूर कर रहा है कि एक कौशल या एक संपत्ति को कैसे आय के कई स्रोतों में बदला जा सकता है.

वायरल वीडियो ने क्यों छेड़ दी नौकरी बनाम बिजनेस की बहस?

यह वीडियो X (पूर्व ट्विटर) पर शेयर किया गया और देखते ही देखते लाखों लोगों तक पहुंच गया. वीडियो को 2 लाख से अधिक बार देखा जा चुका था और हजारों लोगों ने अपनी राय दी. कुछ लोगों ने इसे उद्यमिता की प्रेरक कहानी बताया, जबकि कुछ ने शुरुआती पूंजी जुटाने को सबसे बड़ी चुनौती माना. कई यूजर्स ने इस बात पर जोर दिया कि सफलता केवल नौकरी या बिजनेस चुनने में नहीं, बल्कि लगातार प्रयास और सही निर्णय लेने में छिपी होती है.

असल में यही वजह है कि यह कहानी केवल एक व्यक्ति की सफलता नहीं, बल्कि आज की युवा पीढ़ी की बदलती सोच का प्रतीक बन गई है.

क्या हर किसी के लिए यह रास्ता सही है?

विशेषज्ञ मानते हैं कि किसी भी बिजनेस में अवसर के साथ जोखिम भी मौजूद होता है. हर व्यक्ति के संसाधन, परिस्थितियां और क्षमताएं अलग होती हैं. फिर भी यह कहानी एक महत्वपूर्ण संदेश देती है-छोटी शुरुआत को कम नहीं आंकना चाहिए. कई बड़े कारोबार एक छोटे कदम से ही शुरू हुए हैं.

आज डिजिटल प्लेटफॉर्म, कैब एग्रीगेटर और ऑनलाइन सेवाओं ने ऐसे अवसर पैदा किए हैं, जहां लोग सीमित संसाधनों के साथ भी अपना काम शुरू कर सकते हैं. हालांकि सफलता के लिए योजना, अनुशासन और धैर्य उतने ही जरूरी हैं जितना कि आइडिया.

क्यों मायने रखती है यह कहानी?

भारत में लाखों युवा डिग्री पूरी करने के बाद नौकरी और आय को लेकर असमंजस में रहते हैं. ऐसे समय में यह कहानी बताती है कि करियर का रास्ता हमेशा सीधा नहीं होता.

कभी-कभी पारंपरिक विकल्पों से हटकर लिया गया फैसला भी नई संभावनाओं के दरवाजे खोल सकता है. हालांकि किसी भी निर्णय से पहले जोखिम, निवेश और अपनी परिस्थितियों का आकलन करना जरूरी है. यह कहानी इसी सोच को सामने लाती है कि आर्थिक सफलता केवल नौकरी के पदनाम से नहीं, बल्कि सही अवसर पहचानने और लगातार मेहनत करने से भी हासिल की जा सकती है.



30 हजार रुपये की नौकरी से शुरू हुई यह यात्रा आज चार कारों के मालिक बनने और लाखों रुपये की मासिक आय के दावे तक पहुंच चुकी है. वायरल वीडियो ने एक बार फिर यह बहस छेड़ दी है कि नौकरी और बिजनेस में कौन बेहतर है. शायद इसका जवाब एक ही है—जो रास्ता आपकी क्षमता, जोखिम उठाने की तैयारी और मेहनत के साथ मेल खाता हो, वही आपके लिए सही है.

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