Amazon Great Indian Festival 2025: कब शुरू होगी धमाकेदार सेल? जानें बैंक ऑफर्स से लेकर डिस्काउंट्स तक, पूरी डिटेल्स

Amazon Great Indian Festival 2025: फ्लिपकार्ट के अलावा, अमेजन पर भी साल का सबसे बड़ा सेल जल्द ही शुरू होने वाला है. इस बार अमेजन हर प्रोडक्ट पर बेहतरीन डिस्काउंट के साथ बड़े पैमाने पर फेस्टिवल सेल लाने वाला है. इसके अलावा, SBI क्रेडिट और डेबिट कार्ड से शॉपिंग पर तत्काल 10% तक की छूट मिल सकती है.

Amazon Great Indian Festival 2025: अमेजन का सबसे बड़ा शॉपिंग इवेंट यानी ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल 2025 इस बार सितंबर में शुरू होने जा रहा है. हमेशा की तरह, अमेजन प्राइम मेंबर्स को इस सेल का फायदा आम ग्राहकों से 24 घंटे पहले मिलेगा. दिलचस्प बात यह है कि यह सेल सीधे तौर पर फ्लिपकार्ट के 'बिग बिलियन डेज' को टक्कर देगी.

जानकारी के लिए आपको बता दें कि सेल शुरू होने से पहले ही इस ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम अप्लायंसेज और अन्य कई कैटेगरीज में शानदार शुरुआती डील्स देना शुरू कर दिया है. कीमतों में भारी गिरावट के साथ ग्राहकों को अपनी बचत बढ़ाने के लिए बैंक डिस्काउंट और कैशबैक ऑफर्स भी मिलेंगे.

अमेजन सेल की तारीख और समय(Amazon Great Indian Festival Sale 2025 Date and Time)

अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल 2025 इस बार 23 सितंबर की आधी रात से शुरू होगी. हालांकि, प्राइम मेंबर्स के लिए यह ऑफर एक दिन पहले यानी 22 सितंबर को ही उपलब्ध हो जाएंगे. आप अभी से अपनी विश लिस्ट तैयार रखें, ताकि जब सेल शुरू हो, तो आप इसका आनंद ले सकें.

ऑफर और बैंक डिस्काउंट

अमेजन ने अभी सभी कीमतों का खुलासा नहीं किया है, लेकिन कई कैटेगरीज जैसे स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, लैपटॉप और घरेलू डिवाइस पर 40% तक की छूट दी जा रही है. ग्राहक एसबीआई के क्रेडिट और डेबिट कार्ड का उपयोग करके 10% की तत्काल छूट का लाभ उठा सकते हैं. इसके अलावा, एक्सचेंज ऑफर और 24 महीने तक की नो-कॉस्ट ईएमआई की सुविधा भी उपलब्ध है.

हाल ही में जीएसटी दरों में हुई कटौती के कारण भी अमेजन बेहतर डील्स दे रहा है. पार्टनर ऑफर के तहत, ग्राहकों को जीएसटी इनवॉइस मिलेगा, जिससे उन्हें होम डिवाइस और टेलीविजन जैसे प्रोडक्ट्स की खरीद पर 28% तक की छूट मिल सकती है.

यह भी पढ़ें- Flipkart Big Billion Days Sale 2025: इस दिन से फ्लिपकार्ट पर मचेगी लूट, देखें महंगे स्मार्टफोन पर कितना मिलेगा डिस्काउंट

स्मार्टफोन्स पर जबरदस्त डील्स

इस सेल में सैमसंग गैलेक्सी एस24 अल्ट्रा, गैलेक्सी जेड फोल्ड 6, वनप्लस 13 सीरीज और आईक्यू 13 5जी जैसे फ्लैगशिप फोन पर भारी छूट मिलेगी. एप्पल के ग्राहक आईफोन 15 पर भी आकर्षक डील्स की उम्मीद कर सकते हैं. इसके अलावा, वनप्लस 13आर, आईक्यू नियो 10 और वीवो वी60 जैसे मिड-रेंज स्मार्टफोन भी कम कीमतों पर उपलब्ध होंगे.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से जुड़ें.