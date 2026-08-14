आज शेयर बाजार में इन 6 स्टॉक्स पर क्यों टिकेगी सबकी नजरें? जानें किस कंपनी के पीछे क्या है ट्रिगर

Stock Market stocks in Focus Today: 14 अगस्त को शेयर बाजार में कुछ चुनिंदा शेयरों में स्टॉक-स्पेसिफिक हलचल देखने को मिल सकती है. Indigo Paints, LG Electronics India, Tata Motors PV, Honasa Consumer, Ashok Leyland और Physicswallah अलग-अलग कारोबारी अपडेट और तिमाही नतीजों के चलते निवेशकों के रडार पर है

Indigo Paints का मुनाफा 61 फीसदी बढ़ा

LG India का प्रॉफिट 27 फीसदी उछला

Tata Motors PV का मुनाफा 80 फीसदी गिरा

Honasa Consumer का प्रॉफिट 118 फीसदी बढ़ा

Ashok Leyland और Physicswallah के नतीजे आज

गुरुवार के कारोबार के बाद शुक्रवार को बाजार की नजर सिर्फ Nifty और Sensex पर नहीं रहने वाली है. कुछ शेयरों में ऐसी खबरें हैं जो पूरे कारोबारी दिन की दिशा बदल सकती हैं. कमोडिटी और शेयर मार्केट एक्सपर्ट देवकृष्ण पांडेय कहते हैं कि Indigo Paints के मजबूत तिमाही आंकड़े, LG Electronics India का मुनाफा उछलना, Tata Motors PV के नतीजे, Honasa Consumer की तेज ग्रोथ और Ashok Leyland तथा Physicswallah के आज आने वाले नतीजे इन छह कंपनियों को खास बना रहे हैं. Moneycontrol के मुताबिक 14 अगस्त को इन कंपनियों में स्टॉक-स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिल सकता है.

Indigo Paints में मुनाफे की रफ्तार ने बढ़ाया फोकस

Indigo Paints के लिए सबसे बड़ा ट्रिगर उसके जून तिमाही के नतीजे हैं. कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा सालाना आधार पर 61 फीसदी बढ़कर 41.7 करोड़ रुपये हो गया. एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 25.9 करोड़ रुपये था.

कंपनी का रेवेन्यू भी 19.7 फीसदी बढ़कर 369.7 करोड़ रुपये पहुंच गया, जो पिछले साल इसी अवधि में 308.9 करोड़ रुपये था. यानी यहां कहानी सिर्फ शेयर में संभावित तेजी की नहीं है. निवेशक यह भी देखेंगे कि बिक्री में बढ़ोतरी के साथ कंपनी मुनाफे को किस तरह बनाए रखती है. पेंट कंपनियों में कच्चे माल की कीमत और मार्जिन का असर काफी महत्वपूर्ण होता है. निवेशक के लिए मतलब यह है कि मजबूत नतीजों के बाद बाजार कंपनी की आगे की ग्रोथ और मार्जिन को लेकर ज्यादा संवेदनशील रह सकता है.

LG Electronics India में 27 फीसदी से ज्यादा मुनाफा

LG Electronics India ने भी जून तिमाही में मजबूत प्रदर्शन किया है. कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर 27.2 फीसदी बढ़कर 652.9 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले साल यह 513.3 करोड़ रुपये था. कंपनी का रेवेन्यू 15.5 फीसदी बढ़कर 7,233.4 करोड़ रुपये हो गया, जो एक साल पहले 6,262.9 करोड़ रुपये था. Reuters के मुताबिक कंपनी के प्रदर्शन में गर्मियों के दौरान एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर की मजबूत मांग की अहम भूमिका रही. कंपनी ने पूरे वित्त वर्ष के लिए अपने रेवेन्यू ग्रोथ टारगेट को भी बरकरार रखा है. इसका मतलब यह है कि बाजार अब सिर्फ पिछली तिमाही के मुनाफे को नहीं देखेगा. आगे त्योहारी सीजन में कंज्यूमर डिमांड कैसी रहती है, यह शेयर के लिए अगला बड़ा सवाल होगा.

Tata Motors PV में मुनाफा गिरा, लेकिन घरेलू बाजार की तस्वीर अलग

Tata Motors Passenger Vehicles के लिए तस्वीर थोड़ी पेचीदा है. कंपनी का पहली तिमाही का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट 80.2 फीसदी गिरकर 775 करोड़ रुपये रह गया, जबकि पिछले साल यह 3,924 करोड़ रुपये था.

इसके बावजूद कंपनी का रेवेन्यू 9.3 फीसदी बढ़कर 95,799 करोड़ रुपये पहुंचा, जो पिछले साल 87,677 करोड़ रुपये था. कंपनी ने 150 करोड़ रुपये का फॉरेक्स लॉस भी दर्ज किया, जबकि पिछले साल 523 करोड़ रुपये का फॉरेक्स गेन था. ([Moneycontrol][1])

Reuters के मुताबिक कंपनी ने FY26 से FY30 के बीच पैसेंजर और इलेक्ट्रिक व्हीकल कारोबार में 330 से 350 अरब रुपये निवेश करने की योजना दोहराई है. घरेलू बाजार में कंपनी की वॉल्यूम ग्रोथ सालाना आधार पर 48 फीसदी रही, जिसे नए और इलेक्ट्रिक मॉडल्स की मांग से सपोर्ट मिला.

यही इस शेयर का सबसे दिलचस्प पहलू है. एक तरफ मुनाफे में भारी गिरावट है, तो दूसरी तरफ घरेलू कारोबार में वॉल्यूम ग्रोथ मजबूत है. इसलिए बाजार यह समझने की कोशिश करेगा कि लागत और सप्लाई से जुड़ी दिक्कतें कितनी जल्दी सुधरती हैं.

Honasa Consumer में मुनाफा और रेवेन्यू दोनों की तेज रफ्तार

Honasa Consumer के जून तिमाही के आंकड़े भी निवेशकों का ध्यान खींच सकते हैं. कंपनी का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट 118.4 फीसदी बढ़कर 90.2 करोड़ रुपये हो गया, जबकि एक साल पहले यह 41.3 करोड़ रुपये था.

रेवेन्यू में भी 27 फीसदी की बढ़ोतरी हुई और यह 755.9 करोड़ रुपये पहुंच गया. पिछले साल इसी अवधि में रेवेन्यू 595.3 करोड़ रुपये था. यह कंपनी के लिए इसलिए भी अहम है क्योंकि बाजार अब सिर्फ Mamaearth जैसे ब्रांड की लोकप्रियता नहीं, बल्कि पूरे कारोबार की कमाई और स्केलिंग क्षमता पर नजर रख रहा है.कंपनी ने जून तिमाही के दौरान Fluence Pharma Private Limited की 58 फीसदी हिस्सेदारी खरीदने को भी मंजूरी दी थी और Honasa Health Private Limited नाम से पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बनाने की प्रक्रिया शुरू की थी. इससे आने वाले समय में कंपनी का फोकस केवल ब्यूटी और पर्सनल केयर तक सीमित न रहने का संकेत मिलता है.

Ashok Leyland के लिए आज नतीजे और AGM दोनों अहम

Ashok Leyland भी 14 अगस्त के रडार पर है. Moneycontrol के मुताबिक कंपनी आज तिमाही नतीजे जारी करने वाली कंपनियों में शामिल है. इसके साथ ही कंपनी की 77वीं Annual General Meeting भी 14 अगस्त को निर्धारित है. कंपनी ने एक्सचेंज को दी जानकारी में AGM के आयोजन की पुष्टि की है.

कंपनी के जून 2026 के मासिक बिजनेस अपडेट के मुताबिक कुल बिक्री 25 फीसदी बढ़कर 19,194 यूनिट रही थी और घरेलू बिक्री में 26 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी. इसलिए आज बाजार की निगाह सिर्फ तिमाही आंकड़ों पर नहीं बल्कि मैनेजमेंट की टिप्पणी, कमर्शियल व्हीकल डिमांड और आगे की बिक्री को लेकर संकेतों पर भी रहेगी.

Physicswallah में आज का सबसे बड़ा सवाल नतीजे

Physicswallah के लिए 14 अगस्त का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कंपनी भी आज तिमाही नतीजे जारी करने वाली कंपनियों की सूची में शामिल है. Moneycontrol की स्टॉक्स-टु-वॉच रिपोर्ट में Physicswallah को 14 अगस्त को रिजल्ट घोषित करने वाली कंपनियों में रखा गया है.

इस शेयर में निवेशकों के लिए मुख्य सवाल यह होगा कि कंपनी की ग्रोथ के साथ कमाई और मार्जिन किस दिशा में जा रहे हैं. EdTech कंपनियों में सिर्फ यूजर या कारोबार बढ़ना काफी नहीं होता, बल्कि लागत को नियंत्रित करके मुनाफा पैदा करना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है.

Physicswallah में हाल के दिनों में टेक्निकल मोमेंटम भी चर्चा में रहा है. Economic Times ने StockEdge के RSI Trending Up स्कैन के आधार पर 7 अगस्त को इसे उन चार Nifty500 शेयरों में शामिल किया था, जिनमें RSI में तेजी का संकेत दिखा था. इसलिए आज के नतीजे शेयर में नई दिशा तय करने वाला ट्रिगर बन सकते हैं.

छह शेयरों में छह अलग कहानी, निवेशक क्या समझें?

14 अगस्त की खासियत यही है कि इन छह शेयरों में एक जैसा ट्रिगर नहीं है. Indigo Paints और Honasa Consumer के मजबूत नतीजे ग्रोथ का संकेत दे रहे हैं. LG Electronics India में मुनाफे और रेवेन्यू दोनों की बढ़त है. Tata Motors PV में मुनाफे पर दबाव के बावजूद घरेलू वॉल्यूम मजबूत है. वहीं Ashok Leyland और Physicswallah के मामले में आज आने वाले तिमाही आंकड़े और मैनेजमेंट की टिप्पणियां सबसे महत्वपूर्ण रहेंगी.

यही वह छिपा हुआ एंगल है जिसे निवेशकों को समझना चाहिए. छह शेयरों को एक साथ “तेजी वाले शेयर” मानना सही नहीं होगा. किसी में नतीजे उम्मीद से बेहतर होने का असर होगा, तो किसी में कमजोर आंकड़ों के बावजूद भविष्य की ग्रोथ बाजार को आकर्षित कर सकती है.

इसलिए केवल खबर देखकर खरीदारी करने के बजाय यह देखना जरूरी होगा कि बाजार ने पहले से कितनी उम्मीद शेयर की कीमत में शामिल कर रखी है. मजबूत नतीजे आने के बाद भी शेयर गिर सकता है और कमजोर नतीजे के बावजूद शेयर चढ़ सकता है. असली खेल उम्मीद और वास्तविक आंकड़ों के बीच का अंतर है.

निवेशकों के लिए आज का सीधा मतलब

कमोडिटी और शेयर मार्केट एक्सपर्ट देवकृष्ण पांडेय कहते हैं कि 14 अगस्त को इन छह शेयरों में हलचल की वजह अलग-अलग है, इसलिए ट्रेडिंग के दौरान वॉल्यूम और शुरुआती प्रतिक्रिया पर खास नजर रखनी होगी. खास तौर पर Tata Motors PV में मजबूत घरेलू वॉल्यूम बनाम कमजोर मुनाफा और Indigo Paints, LG Electronics India तथा Honasa Consumer में मजबूत ग्रोथ के बीच बाजार की प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण संकेत दे सकती है.

यह खबर किसी शेयर को खरीदने या बेचने की सलाह नहीं है. नतीजों के बाद शेयर की चाल केवल आंकड़ों से नहीं बल्कि बाजार की उम्मीद, वैल्यूएशन और मैनेजमेंट के आउटलुक से भी तय होगी.

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