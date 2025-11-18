FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

मनी लॉन्ड्रिंग केस में नवाब मलिक पर आरोप तय, मुंबई की विशेष MP-MLA कोर्ट ने आरोप तय किए

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
55 दिन की आजादी और फिर जेल... आजम खान को इस बार कौन सा मिला बैरक नंबर, कैसी गुजरी पहली रात?

55 दिन की आजादी और फिर जेल... आजम खान को इस बार कौन सा मिला बैरक नंबर, कैसी गुजरी पहली रात?

IPO लिस्ट होते ही PhysicsWallah ने रचा इतिहास,इस अनोखे कारनामे को दिया अंजाम...

IPO लिस्ट होते ही PhysicsWallah ने रचा इतिहास,इस अनोखे कारनामे को दिया अंजाम...

IND vs SA: दूसरे टेस्ट से पहले बुरी खबर, शुभमन गिल के खेलने पर बना संदेह; जानें कौन हो सकता है कप्तान का रिप्लेसमेंट

IND vs SA: दूसरे टेस्ट से पहले बुरी खबर, शुभमन गिल के खेलने पर बना संदेह; जानें कौन हो सकता है कप्तान का रिप्लेसमेंट

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
चार शादी करने वाले Elon Musk किस धर्म से रखते हैं ताल्लुक? जानिए क्या करते हैं उनके 14 बच्चे

चार शादी करने वाले Elon Musk किस धर्म से रखते हैं ताल्लुक? जानिए क्या करते हैं उनके 14 बच्चे

कितने पढ़े-लिखे हैं लालू प्रसाद यादव के सातों दामाद? कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो कोई है इन्वेस्टमेंट बैंकर

कितने पढ़े-लिखे हैं लालू प्रसाद यादव के सातों दामाद? कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो कोई है इन्वेस्टमेंट बैंकर

अंतरिक्ष से कैसी दिखाई देती है धरती? NASA ने दिखाई Mount Everest से लेकर Sahara Desert तक की तस्वीरें

अंतरिक्ष से कैसी दिखाई देती है धरती? NASA ने दिखाई Mount Everest से लेकर Sahara Desert तक की तस्वीरें

Homeडीएनए मनी

डीएनए मनी

IPO लिस्ट होते ही PhysicsWallah ने रचा इतिहास,इस अनोखे कारनामे को दिया अंजाम...

फिजिक्सवाला आईपीओ का शेयर बाजार में पदार्पण ग्रे मार्केट में उम्मीदों से बेहतर रहा, शेयर्स ने इसलिए भी इतिहास रचा है क्योंकि पूर्व में लगभग 13 प्रतिशत लिस्टिंग लाभ की उम्मीद थी.

Latest News

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Nov 18, 2025, 03:16 PM IST

IPO लिस्ट होते ही PhysicsWallah ने रचा इतिहास,इस अनोखे कारनामे को दिया अंजाम...
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

बीते कुछ वक़्त से ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखने वाले लोग फ़िज़िक्सवाला के शेयरों के मार्किट डेब्यू के इंतजार में थे. उम्मीद जताई जा रही थी कि जब भी यह शेयर बाजार में आएगा तो तहलका मचाएगा. पूर्व में लगाए गए तमाम कयास सही साबित हुए हैं. बाजार में आने के साथ जैसा इन शेयर्स का 'हिसाब-किताब' रहा माना यही जा रहा है कि कयास महज अफवाह नहीं थे.

फ़िज़िक्सवाला के शेयरों ने मंगलवार को शेयर बाज़ार में शानदार शुरुआत की और अपने आईपीओ मूल्य से 33 प्रतिशत प्रीमियम पर सूचीबद्ध हुए. 

11-13 नवंबर के बीच प्राथमिक बाज़ार में इस निर्गम को लगभग दोगुना अभिदान मिला.  फ़िज़िक्सवाला के शेयर एनएसई पर 145 रुपये प्रति शेयर पर सूचीबद्ध हुए, जो इसके निर्गम मूल्य से 33.03 प्रतिशत अधिक है. बता दें कि आईपीओ का मूल्य दायरा 103-109 रुपये प्रति शेयर था.

बीएसई पर, कंपनी के शेयर 143.10 रुपये प्रति शेयर पर सूचीबद्ध हुए, जो 31.28 प्रतिशत अधिक है. शेयरों की लिस्टिंग के बाद कंपनी का बाजार पूंजीकरण 40,922.20 करोड़ रुपये हो गया.

फ़िज़िक्सवाला के आईपीओ का शेयर बाज़ार में आगमन ग्रे मार्केट में उम्मीदों से बेहतर रहा, जहां लगभग 13 प्रतिशत लिस्टिंग लाभ की उम्मीद थी.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
55 दिन की आजादी और फिर जेल... आजम खान को इस बार कौन सा मिला बैरक नंबर, कैसी गुजरी पहली रात?
55 दिन की आजादी और फिर जेल... आजम खान को इस बार कौन सा मिला बैरक नंबर, कैसी गुजरी पहली रात?
IPO लिस्ट होते ही PhysicsWallah ने रचा इतिहास,इस अनोखे कारनामे को दिया अंजाम...
IPO लिस्ट होते ही PhysicsWallah ने रचा इतिहास,इस अनोखे कारनामे को दिया अंजाम...
IND vs SA: दूसरे टेस्ट से पहले बुरी खबर, शुभमन गिल के खेलने पर बना संदेह; जानें कौन हो सकता है कप्तान का रिप्लेसमेंट
IND vs SA: दूसरे टेस्ट से पहले बुरी खबर, शुभमन गिल के खेलने पर बना संदेह; जानें कौन हो सकता है कप्तान का रिप्लेसमेंट
Gold-Silver Price Today: सोना हुआ सस्ता, चांदी भी लौटी, जानें आज कितने रुपये की आई गिरावट
Gold-Silver Price Today: सोना हुआ सस्ता, चांदी भी लौटी, जानें आज कितने रुपये की आई गिरावट
कौन हैं Manya Anand? लगाए थे Dhanush के मैनेजर पर कास्टिंग काउच का आरोप ...
कौन हैं Manya Anand? लगाए थे Dhanush के मैनेजर पर कास्टिंग काउच का आरोप ...
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
चार शादी करने वाले Elon Musk किस धर्म से रखते हैं ताल्लुक? जानिए क्या करते हैं उनके 14 बच्चे
चार शादी करने वाले Elon Musk किस धर्म से रखते हैं ताल्लुक? जानिए क्या करते हैं उनके 14 बच्चे
कितने पढ़े-लिखे हैं लालू प्रसाद यादव के सातों दामाद? कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो कोई है इन्वेस्टमेंट बैंकर
कितने पढ़े-लिखे हैं लालू प्रसाद यादव के सातों दामाद? कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो कोई है इन्वेस्टमेंट बैंकर
अंतरिक्ष से कैसी दिखाई देती है धरती? NASA ने दिखाई Mount Everest से लेकर Sahara Desert तक की तस्वीरें
अंतरिक्ष से कैसी दिखाई देती है धरती? NASA ने दिखाई Mount Everest से लेकर Sahara Desert तक की तस्वीरें
9200 का डाउन पेमेंट करें, घर ले आएं स्पोर्टी लुक और दमदार फीचर्स के साथ Yamaha का ये शानदार स्कूटर
9200 का डाउन पेमेंट करें, घर ले आएं स्पोर्टी लुक और दमदार फीचर्स के साथ Yamaha का ये शानदार स्कूटर
अब मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना बहुत आसान, तुरंत पाने के लिए बस इस एक लिंक पर करना होगा क्लिक
अब मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना बहुत आसान, तुरंत पाने के लिए बस इस एक लिंक पर करना होगा क्लिक
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
दुनिया के वो 5 देश जिनका D से शुरू होता है नाम, खूबसूरती में नहीं हैं किसी से कम
दुनिया के वो 5 देश जिनका D से शुरू होता है नाम, खूबसूरती में नहीं हैं किसी से कम
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
MORE