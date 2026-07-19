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ऐश्वर्या राय से लेकर दीपिका पादुकोण और विराट कोहली तक ने किन स्टार्टअप में किया है इंवेस्ट? जानें इन स्टार्स का मास्टरप्लान

Bollywood celebrity investment in startups: भारतीय सेलिब्रिटीज अब सिर्फ फिल्मों या क्रिकेट तक सीमित नहीं हैं. ऐश्वर्या राय बच्चन, दीपिका पादुकोण और विराट कोहली जैसे बड़े सितारे अब स्टार्टअप्स में भारी निवेश कर रहे हैं, जो आम लोगों के निवेश करने के तरीके को भी बदल रहा है.

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ऋतु सिंह

Updated : Jul 19, 2026, 06:55 AM IST

ऐश्वर्या राय से लेकर दीपिका पादुकोण और विराट कोहली तक ने किन स्टार्टअप में किया है इंवेस्ट? जानें इन स्टार्स का मास्टरप्लान

सिनेमा और क्रिकेट से हुई तगड़ी कमाई को यहां लगा रहे हैं ऐश्वर्या, दीपिका और विराट (फोटो एआई+ सोशल मीडिया)

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  •  स्टार्टअप्स बने सितारों की पसंद
  •  विराट कोहली का बड़ा निवेश
  •  दीपिका का ब्यूटी बिजनेस फोकस
  •  ऐश्वर्या का पर्यावरण-अनुकूल निवेश

Impact of celebrity funding on Indian startups: क्या आपने कभी सोचा है कि बड़े पर्दे पर दिखने वाले आपके चहेते कलाकार या क्रिकेट की पिच पर चौके-छक्के लगाने वाले खिलाड़ी अपनी करोड़ों की कमाई कहां लगा रहे हैं? अगर आप सोच रहे हैं कि वे सिर्फ जमीन या लग्जरी गाड़ियों में पैसा लगा रहे हैं, तो आप गलत हैं. आज के समय में ऐश्वर्या राय बच्चन, दीपिका पादुकोण और विराट कोहली जैसे बड़े नाम देश के उभरते स्टार्टअप्स में दिल खोलकर पैसा लगा रहे हैं. यह बदलाव सिर्फ इन सितारों के बैंक बैलेंस तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आपके और हमारे जैसे आम लोगों की जिंदगी और निवेश के तरीकों को भी सीधे तौर पर प्रभावित कर रहा है.

विराट कोहली का विजन: सिर्फ खेल नहीं, सेहत और फैशन पर दांव

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली जितने आक्रामक मैदान पर हैं, उतने ही समझदार वो निवेश के मामले में भी नजर आते हैं. विराट ने 'ब्लू ट्राइब फूड्स' जैसे प्लांट-बेस्ड मीट स्टार्टअप में पैसा लगाया है. इसके अलावा उन्होंने फैशन और बीमा सेक्टर के स्टार्टअप्स में भी निवेश किया है.

आपके लिए इसका क्या मतलब है? जब विराट कोहली जैसे फिटनेस आइकन किसी हेल्थ या न्यूट्रिशन स्टार्टअप से जुड़ते हैं, तो बाजार में उस तरह के प्रोडक्ट्स की मांग अचानक बढ़ जाती है. आम उपभोक्ताओं के लिए इसका फायदा यह होता है कि उन्हें बेहतर और स्वास्थ्यवर्धक विकल्प मिलने लगते हैं, और कंपनियों के बीच कंपीटीशन बढ़ने से चीजें किफायती भी होती हैं.

दीपिका पादुकोण का ब्यूटी और वेलनेस पर भरोसा

दीपिका पादुकोण ने निवेश के मामले में काफी सूझबूझ दिखाई है. उन्होंने अपनी खुद की इनवेस्टमेंट फर्म 'KA Enterprises' के जरिए कई कंपनियों में हिस्सेदारी खरीदी है. दीपिका ने ब्यूटी, कॉस्मेटिक्स और रोजमर्रा के इस्तेमाल वाले प्रोडक्ट्स बनाने वाले स्टार्टअप्स पर ज्यादा भरोसा जताया है.

इस निवेश का सीधा असर आम ग्राहकों पर पड़ता है. सेलिब्रिटीज के आने से इन कंपनियों को तगड़ी फंडिंग मिलती है, जिससे वे रिसर्च और डेवलपमेंट पर ज्यादा खर्च कर पाती हैं. इसका नतीजा यह होता है कि आम महिलाओं और युवाओं को इंटरनेशनल क्वालिटी के ब्यूटी प्रोडक्ट्स भारतीय बाजार में आसानी से मिलने लगते हैं.

ऐश्वर्या राय बच्चन: पर्यावरण और तकनीक का अनोखा संगम

बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में शुमार ऐश्वर्या राय बच्चन भी इस रेस में पीछे नहीं हैं. ऐश्वर्या ने अपनी मां वृंदा राय के साथ मिलकर पर्यावरण की दिशा में काम करने वाले एक न्यूट्रीशन स्टार्टअप में निवेश किया है. इसके साथ ही उन्होंने डेटा इंटेलिजेंस से जुड़े स्टार्टअप्स में भी दिलचस्पी दिखाई है.

यह इस बात का सबूत है कि आज की हस्तियां सिर्फ चमक-दमक वाली कंपनियों में नहीं, बल्कि भविष्य की तकनीक और सस्टेनेबिलिटी पर पैसा लगा रही हैं. जब पर्यावरण के अनुकूल स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिलता है, तो समाज में एक सकारात्मक बदलाव आता है जिसका सीधा लाभ आने वाली पीढ़ी को मिलता है.

माधुरी दीक्षित ने फिटनेस और रिमोर्ट कोचिंग में किया इंवेस्ट

साल 2014 में माधुरी दीक्षित और उनके पति ने फिटनेस टेक स्टार्टअप GOQii में निवेश किया.यह कंपनी एक वियरेबल फिटनेस बैंड और मोबाइल ऐप के जरिए पर्सनल रिमोट कोचिंग (ऑनलाइन ट्रेनिंग) देती है. इसका इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म रोज़ाना हेल्थ पैरामीटर्स को ट्रैक करके बीमारियों से बचाव वाले हेल्थकेयर उपाय तैयार करता है.

शिल्पा शेट्टी ने ब्यूटी और बेबी केयर में किया इंवेस्ट

फिटनेस आइकॉन शिल्पा शेट्टी का पोर्टफोलियो काफी विविधता भरा है. उन्होंने मशहूर ब्यूटी और बेबी केयर ब्रांड मामाअर्थ (Mamaearth) में शुरुआती निवेश किया और इसका प्रचार भी किया. मामाअर्थ माताओं और बच्चों के लिए केमिकल-मुक्त (टॉक्सिन-फ्री) प्रोडक्ट्स बनाने के लिए जाना जाता है.इसके अलावा शिल्पा एक वेलनेस ऐप चलाती हैं, एक किताब की लेखिका हैं और एक आईपीएल (IPL) टीम की मालकिन भी रह चुकी हैं.

सेलिब्रिटी इनवेस्टमेंट का छिपा हुआ पहलू: क्या यह आपके लिए सुरक्षित है?

इस पूरी कहानी का एक ऐसा पहलू भी है जो आमतौर पर सामने नहीं आता. जब कोई बड़ा सितारा किसी कंपनी से जुड़ता है, तो आम जनता बिना सोचे-समझे उस कंपनी पर भरोसा करने लगती है. इसे 'कंज्यूमर साइकोलॉजी' कहते हैं. मार्केट एक्सपर्ट देवकृष्ण पांडेय कहते हैं कि सितारों को देखकर किसी भी स्टार्टअप में आंख मूंदकर भरोसा नहीं करना चाहिए.

आम लोगों के लिए सबसे बड़ी सीख यह है कि निवेश हमेशा कंपनी के काम और उसके प्रोडक्ट को देखकर करना चाहिए, न कि उसके ब्रांड एंबेसडर को देखकर. हालांकि, इन बड़े नामों के आने से भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम काफी मजबूत हुआ है, जिससे देश में नए रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं और आम लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं.

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