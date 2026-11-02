अब मनमाना किराया नहीं वसूल पाएंगी एयरलाइंस! दिवाली-छठ पूजा से पहले सरकार ने अपने हाथ में लिया कंट्रोल

'भारतीय वायुयान नियम 2026' लागू होने के बाद सरकार को फ्लाइट टिकटों की कीमत पर सीधा हस्तक्षेप करने का अधिकार मिल जाएगा. इसके बाद टिकट किराए को लेकर एयरलाइंस कंपनियों की मनमानी पर रोक लगेगी.

त्योहारी सीजन आते ही फ्लाइट टिकट के रेट आसमान छूने लगते हैं. दिवाली-छठ पूजा पर तो फ्लाइट के टिकट 5 से 7 गुना तक महंगे हो जाते हैं. एयरलाइंस कंपनियों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए सरकार नया नियम लेकर आई है. केंद्र सरकार ने सोमवार (नवंबर, 02, 2026) 'भारतीय वायुयान नियम, 2026' को अधिसूचित कर दिया. यह 1 जनवरी 2027 से लागू हो जाएगा. 'भारतीय वायुयान नियम' लागू होने के बाद सरकार को फ्लाइट टिकटों की कीमत पर सीधा हस्तक्षेप करने का अधिकार मिल जाएगा.

हवाई किराये में दखल का मिला अधिकार

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरफ से नोटिफाई किए गए 'भारतीय वायुयान नियम, 2026' के तहत सरकार को अब हवाई किराये में दखल का अधिकार होगा. अगर सरकार को लगता है कि किसी खास स्थिति में किराये के मामले में दखल देना जरूरी है, तो वह एयरलाइंस कंपनियों को इसे लेकर निर्देश जारी कर सकती है. 'नियम 192' के मुताबिक, शेड्यूल्ड एयर सर्विस चलाने वाली एयरलाइंस को ऑपरेशन की लागत जैसे फैक्टर के आधार पर किराया तय करना होगा. इसके साथ-साथ टैरिफ की जानकारी 'डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन' (DGCA) को भी देनी होगी.

नए नियम में क्या बदलेगा?

नए नियमों के मुताबिक, एयरलाइंस को ट्रांसपेरेंसी पक्का करने और पैसेंजर को जानकारी देने के लिए वेबसाइट और दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपने किराए साफ-साफ पब्लिश करने होंगे. DGCA शेड्यूल्ड एयरलाइंस की तरफ से तय किए गए टैरिफ पर नजर रखेगा. सरकार की तरफ से जारी यह नोटिफिकेशन टिकट की कीमतों में ट्रांसपेरेंसी को और मजबूत करेगा. इसमें एयरलाइंस के लिए बुकिंग प्रोसेस के दौरान और टिकट पर पैसेंजर की तरफ से दी जाने वाली कुल रकम को दिखाना भी जरूरी हो जाता है.

एयरलाइंस को साफ-साफ लिखनी होगी जानकारी

एयरलाइंस को बेस किराया, टैक्स, फीस, कैंसिलेशन चार्ज, रिफंड की शर्तें और दूसरे लागू चार्ज का अलग से ब्योरा भी साफ-साफ देना होगा. ये नियम सरकार को दिए जाने वाले टैक्स और पैसेंजर को दी जाने वाली सर्विस या सुविधाओं के लिए एयरलाइंस की तरफ से ली जाने वाली फीस के बीच फर्क करते हैं.

कब खत्म हुई थी किराया तय करने की व्यवस्था?

न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत ने 1994 में एयरलाइन किराया तय करने की सरकारी व्यवस्था खत्म कर दी गई थी. इससे एयरलाइंस कंपनियों को मार्केट के हालात के आधार पर टिकट की कीमतें तय करने की इजाजत मिल गईं थी. सिविल एविएशन मिनिस्ट्री का कहना है कि एयरलाइंस आम तौर पर डिमांड, ऑपरेटिंग कॉस्ट और बुकिंग के समय के हिसाब से किराया तय करती हैं. इसमें पैसेंजर्स के लिए अलग-अलग प्राइसिंग बैंड मौजूद होते हैं.

कब से लागू होगा नया नियम?

नए नियम भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024 के तहत बनाए गए हैं.

इस कानून ने पुराने एयरक्राफ्ट एक्ट, 1934 की जगह ली है.

जनवरी में लागू होने के बाद ये नए नियम 1937 के पुराने नियमों की जगह ले लेंगे.

नोटिफिकेशन में पहले से लागू कुछ प्रावधानों को जारी रखने की छूट भी दी गई है.

'भारतीय वायुयान नियम' 2026 1 जनवरी 2027 से लागू होगा.

पुराने से नये नियम में क्या-क्या बदला?

एयरक्राफ्ट रूल्स, 1937 के नियम 135(4) के तहत DGCA को जरूरत पड़ने पर हवाई किराए को नियंत्रित करने के निर्देश देने का अधिकार था. इस नियम में जरूरत से ज्यादा किराया वसूलने, यात्रियों को नुकसान पहुंचाने वाली कीमतों और बाजार में कुछ कंपनियों के दबदबे जैसी स्थितियों का जिक्र था. नए 'नियम 192' में इन आधारों को अलग से शामिल नहीं किया गया है. इसके बजाय, असाधारण परिस्थितियों में आम लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार को किराए पर निर्देश जारी करने का अधिकार दिया गया है.

'सुप्रीम' सुनवाई के बाद नोटिफिकेशन जारी

सरकार की तरफ से यह नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट में हवाई किरायों में मनमानी और जरूरत से ज्यादा बढ़ोतरी को लेकर चल रही सुनवाई के बाद जारी किया गया है. 16 अक्टूबर को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया था कि नए नियमों को प्रशासनिक मंजूरी मिल गई है और अगले 2 हफ्तों में इन्हें नोटिफाई कर दिया जाएगा. इस पर कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि 16 नवंबर तक नोटिफाइड नियम उसके सामने पेश किए जाएं.