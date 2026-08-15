नौकरी के कितने साल बाद मिलती है ग्रेच्युटी? किसको 1 साल और किसको 5 साल में मिलेगी? सैलरी के हिसाब से जानें पूरा कैलकुलेशन!

Gratuity calculation for private employees: प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए ग्रेच्युटी से जुड़े नियमों में बदलाव को लेकर कई सवाल हैं. खासकर 1 साल में ग्रेच्युटी, सैलरी स्ट्रक्चर और 4 साल 240 दिन की सर्विस को लेकर भ्रम है. जानिए नए नियमों में किसे फायदा मिलेगा और किसे नहीं.

1 साल में FTE को ग्रेच्युटी

Regular कर्मचारियों के लिए पांच साल

₹30 हजार पर ₹17,308 ग्रेच्युटी

₹1 लाख पर ₹57,692 तक फायदा

Salary breakup से बदलेगा हिसाब

अगर आपने हाल ही में किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी शुरू की है, तो ग्रेच्युटी से जुड़ा यह नियम आपके लिए काफी अहम हो सकता है. नए लेबर कोड्स के तहत कुछ कर्मचारियों को ग्रेच्युटी के लिए अब 5 साल पूरा होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा. लेकिन यहां सबसे जरूरी बात यह है कि 1 साल में ग्रेच्युटी का फायदा हर प्राइवेट कर्मचारी को नहीं मिलेगा. यह सुविधा मुख्य रूप से फिक्स्ड-टर्म एम्प्लॉयी यानी एफटीई के लिए है. ऐसे कर्मचारियों के लिए 1 साल की सेवा पूरी करने पर ग्रेच्युटी की पात्रता बन सकती है. चलिए सीए सुदेशना बसु से समझते हैं कि ग्रेच्युटी कब-किसे कितनी मिलेगी.

1 साल में ग्रेच्युटी किसे मिलेगे फायदा?

सीए सुदेशना बताती हैं कि सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि नए नियम का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि अब हर प्राइवेट कर्मचारी को 1 साल की नौकरी के बाद ग्रेच्युटी मिल जाएगी. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के एफएक्यू के मुताबिक फिक्स्ड-टर्म एम्प्लॉयमेंट में कंपनी द्वारा सीधे नियुक्त कर्मचारी आते हैं. यानी अगर किसी कर्मचारी को कंपनी ने सीधे एक निश्चित अवधि के कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त किया है, तो वह फिक्स्ड-टर्म एम्प्लॉयी हो सकता है.

वहीं कॉन्ट्रैक्टर या एजेंसी के जरिए काम करने वाले व्यक्ति को सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने की वजह से फिक्स्ड-टर्म एम्प्लॉयी नहीं माना जाएगा. सरकार के कंप्लायंस हैंडबुक के अनुसार फिक्स्ड-टर्म एम्प्लॉयी को कॉन्ट्रैक्ट शुरू होने की तारीख से 1 साल की सेवा पूरी करने के बाद ग्रेच्युटी देय हो सकती है.

इसका मतलब है कि अगर किसी कंपनी ने आपको सीधे 2 साल के निश्चित कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त किया है और आपने 1 साल की सर्विस पूरी कर ली है, तो नए नियम के तहत आप ग्रेच्युटी के लिए एलिजिबल हो सकते हैं.

4 साल नौकरी करने पर ग्रेच्युटी मिलेगी?

अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में रेग्युलर या परमानेंट एम्प्लॉई हैं और आपकी सेवा केवल 4 साल की है, तो सामान्य नियम के तहत आपको अभी ग्रेच्युटी के लिए 5 साल की continuous service पूरी करनी होगी. हालांकि 4 साल + 240 दिन की सेवा को लेकर न्यायिक फैसलों में अलग-अलग व्याख्याएं सामने आई हैं. इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि हर कर्मचारी को 4 साल 240 दिन पूरे करते ही अपने आप ग्रेच्युटी मिल जाएगी. ऐसे मामले में कंपनी की नीति, लागू कानून और संबंधित न्यायिक व्याख्या देखना जरूरी है.

Fixed-Term Employee कौन होता है?

सीए सुदेशना बताती हैं कि Fixed-Term Employee यानी FTE वह कर्मचारी है जिसे कंपनी ने सीधे निश्चित अवधि के contract पर नियुक्त किया है. उदाहरण के लिए किसी कंपनी ने किसी कर्मचारी को 2 साल के निश्चित contract पर सीधे नियुक्त किया. अगर उसने 1 साल की सेवा पूरी कर ली है, तो नए नियम के तहत वह gratuity eligibility के दायरे में आ सकता है. लेकिन किसी कर्मचारी को अगर किसी contractor/agency के जरिए कंपनी में लगाया गया है, तो केवल contract पर काम करने की वजह से उसे Fixed-Term Employee नहीं माना जाएगा.

रेगुलर कर्मचारी को अभी भी 5 साल का इंतजार

अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में रेगुलर या परमानेंट एम्प्लॉई हैं, तो सिर्फ लेबर कोड्स के आधार पर 1 साल बाद ग्रेच्युटी मिलने की उम्मीद करना सही नहीं होगा.सरकार के एफएक्यू के अनुसार सामान्य स्थिति में रिजाइनशन, रिटायरमेंट या टर्मिनेशन के मामलों में 5 साल की कंटीन्यूअस सर्विस जरूरी है. हालांकि डेथ, डिसएबिलिटी और फिक्स्ड-टर्म एम्प्लॉयमेंट के मामलों में 5 साल की शर्त लागू नहीं होती. इसलिए किसी कर्मचारी के लिए सबसे पहले यह देखना जरूरी है कि उसके अपॉइंटमेंट लेटर में उसकी एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी क्या लिखी है. रेगुलर एम्प्लॉयी और फिक्स्ड-टर्म एम्प्लॉयी के बीच यही अंतर ग्रेच्युटी के अधिकार में बड़ा बदलाव कर सकता है.

₹30 हजार से ₹1 लाख वेजेज पर कितनी ग्रेच्युटी?

ग्रेच्युटी की सामान्य गणना के लिए फॉर्मूला है: ग्रेच्युटी = Last Drawn Wages × 15/26 × Completed Years of Service. उदाहरण के लिए अगर ग्रेच्युटी calculation के लिए मान्य wages ₹50,000 हैं, तो एक साल की गणना इस तरह होगी: ₹50,000 × 15 ÷ 26 = करीब ₹28,846 इसी आधार पर अनुमानित रकम देखें:

Gratuity के लिए मान्य wages 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल ₹30,000 ₹17,308 ₹34,615 ₹51,923 ₹69,231 ₹86,538 ₹40,000 ₹23,077 ₹46,154 ₹69,231 ₹92,308 ₹1,15,385 ₹50,000 ₹28,846 ₹57,692 ₹86,538 ₹1,15,385 ₹1,44,231 ₹60,000 ₹34,615 ₹69,231 ₹1,03,846 ₹1,38,462 ₹1,73,077 ₹75,000 ₹43,269 ₹86,538 ₹1,29,808 ₹1,73,077 ₹2,16,346 ₹1,00,000 ₹57,692 ₹1,15,385 ₹1,73,077 ₹2,30,769 ₹2,88,462

नोट: यह केवल उदाहरण है. CTC को सीधे gratuity wages मानकर गणना नहीं की जा सकती. ग्रेच्युटी के लिए लागू wages की परिभाषा के अनुसार रकम निकाली जाती है.

₹30 हजार से ₹1 लाख सैलरी वालों को 1 साल में कितनी ग्रेच्युटी?

सीए सुदेशना बताती हैं कि ग्रेच्युटी की गणना लास्ट ड्रॉन वेजेज के आधार पर होती है. सरकार के एफएक्यू के मुताबिक प्रत्येक कंप्लीटेड ईयर के लिए 15 डेज वेजेज की दर से ग्रेच्युटी की गणना की जाती है. फिक्स्ड-टर्म एम्प्लॉयीज के मामले में यह भुगतान प्रो-राटा बेसिस पर होता है. अगर उदाहरण के तौर पर ग्रेच्युटी कैलकुलेशन के लिए मान्य वेजेज आपकी बताई गई मासिक रकम के बराबर मानी जाए, तो 1 साल की अनुमानित ग्रेच्युटी इस तरह होगी.

मासिक मान्य वेजेज 1 साल की अनुमानित ग्रेच्युटी ₹30,000 ₹17,308 ₹40,000 ₹23,077 ₹50,000 ₹28,846 ₹60,000 ₹34,615 ₹70,000 ₹40,385 ₹75,000 ₹43,269 ₹80,000 ₹46,154 ₹90,000 ₹51,923 ₹1,00,000 ₹57,692

यह गणना 15/26 के सामान्य ग्रेच्युटी फॉर्मूला पर आधारित है. उदाहरण के लिए ₹50,000 वेजेज पर ₹50,000 × 15 ÷ 26 करने पर करीब ₹28,846 की रकम आती है. लेकिन यहां एक जरूरी सावधानी है. सैलरी या सीटीसी को सीधे ग्रेच्युटी वेजेज नहीं माना जा सकता. इसके लिए लेबर कोड्स के तहत लागू वेजेज डेफिनिशन को देखना होता है.

सैलरी में 50 प्रतिशत वाला नियम क्यों है अहम?

नए नियमों में वेजेज की डेफिनिशन में बदलाव हुआ है और इसका असर ग्रेच्युटी कैलकुलेशन पर भी पड़ता है. श्रम मंत्रालय के एफएक्यू के अनुसार अगर अलाउंसेज और बेनिफिट्स कुल रिम्यूनरेशन के 50 प्रतिशत से ज्यादा हैं, तो निर्धारित सीमा से ऊपर का हिस्सा वेजेज में वापस जोड़ा जा सकता है. इसका मतलब यह हुआ कि किसी कर्मचारी की सीटीसी ₹1 लाख है तो जरूरी नहीं कि उसकी ग्रेच्युटी की गणना भी ₹1 लाख वेजेज मानकर ही होगी. सैलरी ब्रेकअप में बेसिक पे, अलाउंसेज और दूसरे कंपोनेंट्स की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है. मंत्रालय के अनुसार रिवाइज्ड डेफिनिशन ऑफ वेजेज के आधार पर ग्रेच्युटी कैलकुलेशन 21 नवंबर 2025 से लागू है.

11 महीने और 1 साल की नौकरी में बड़ा फर्क

फिक्स्ड-टर्म एम्प्लॉइज के मामले में 1 साल की सर्विस पूरी करना महत्वपूर्ण है. श्रम मंत्रालय के एफएक्यू में स्पष्ट किया गया है कि एफटीई को कॉन्ट्रैक्ट शुरू होने की तारीख से 1 साल की सर्विस पूरी करने पर ग्रेच्युटी एलिजिबिलिटी मिल सकती है. इसलिए 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट और 12 महीने का कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी के लिए अलग परिणाम दे सकता है. अगर कॉन्ट्रैक्ट की अवधि ही 1 साल से कम है, तो केवल 11 महीने काम करने को 1 साल की एलिजिबिलिटी के बराबर नहीं माना जा सकता. इसलिए अपॉइंटमेंट लेटर में कॉन्ट्रैक्ट की अवधि और जॉइनिंग डेट दोनों को ध्यान से देखना अब और भी जरूरी हो गया है.

सैलरी स्ट्रक्चर में भी हुआ बदलाव

नए लेबर कोड्स के तहत “वेजेज” की डेफिनिशन में बदलाव हुआ है. इसका असर ग्रेच्युटी कैलकुलेशन पर भी पड़ सकता है. इसलिए सिर्फ बेसिक सैलरी देखकर या पूरे सीटीसी को आधार बनाकर ग्रेच्युटी निकालना सही नहीं है. कुछ कर्मचारियों के मामले में अलाउंसेज और दूसरे सैलरी कंपोनेंट्स की स्ट्रक्चर के कारण ग्रेच्युटी कैलकुलेशन का बेस पहले से बदल सकता है.

4 साल 240 दिन का क्या मामला है?

यही वह हिस्सा है जिसे लेकर सबसे ज्यादा भ्रम रहता है. कुछ ज्यूडिशियल फैसलों में 4 साल और 240 दिन की कंटीन्यूअस सर्विस को 5 साल की शर्त से जोड़कर देखा गया है. लेकिन इसे ऐसा यूनिवर्सल रूल नहीं माना जाना चाहिए कि हर प्राइवेट कर्मचारी को 4 साल 240 दिन के बाद बिना किसी विवाद के ग्रेच्युटी मिल ही जाएगी. इसलिए अगर किसी कर्मचारी की सर्विस 4 साल 7 महीने, 4 साल 8 महीने या 4 साल 9 महीने है और वह रिजाइन करना चाहता है, तो जॉइनिंग डेट, लास्ट वर्किंग डेट, एस्टैब्लिशमेंट पर लागू रूल्स और उसकी एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी को देखकर स्थिति तय करनी होगी.

पुराने कर्मचारियों पर क्या असर?

लेबर कोड्स के तहत रिवाइज्ड वेज डेफिनेशन से जुड़े प्रावधान 21 नवंबर 2025 से इफेक्टिव फ्रेमवर्क का हिस्सा हैं. पुराने सर्विस पीरियड को केवल इस आधार पर खत्म नहीं माना जाएगा. ग्रेच्युटी की एक्चुअल कैलकुलेशन रिजाइनशन, रिटायरमेंट, टर्मिनेशन आदि के समय लागू प्रोविजन्स और कर्मचारी की पूरी सर्विस हिस्ट्री के आधार पर की जाएगी.

कॉन्ट्रैक्टर के जरिए काम करने वालों का क्या होगा?

यहां भी काफी भ्रम है. अगर कोई व्यक्ति किसी कंपनी में कॉन्ट्रैक्टर के जरिए काम करता है, तो उसे सीधे फिक्स्ड-टर्म एम्प्लॉयी मान लेना सही नहीं होगा. श्रम मंत्रालय के अनुसार फिक्स्ड-टर्म एम्प्लॉयमेंट उन कर्मचारियों को कवर करता है जिन्हें एम्प्लॉयर ने सीधे एंगेज किया है. कॉन्ट्रैक्ट लेबर के मामले में ग्रेच्युटी की लायबिलिटी कॉन्ट्रैक्टर की हो सकती है और 5 साल की कंटीन्यूअस सर्विस का नियम लागू होता है. इसलिए किसी कंपनी में लंबे समय से कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे कर्मचारी को यह देखना चाहिए कि उसके एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट्स में एम्प्लॉयर के तौर पर किसका नाम दर्ज है.

ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा कितनी है?

सरकार के मौजूदा एफएक्यू के अनुसार ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा फिलहाल ₹20 लाख है. अगर किसी एम्प्लॉयी को एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट या अवॉर्ड के तहत इससे बेहतर ग्रेच्युटी टर्म्स मिलती हैं, तो उस अधिकार पर इसका असर नहीं पड़ता. यानी कंपनी अपने एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कर्मचारी को कानून में तय सीमा से बेहतर ग्रेच्युटी बेनिफिट दे सकती है.

ग्रेच्युटी का पैसा कब मिलना चाहिए?

ग्रेच्युटी की एलिजिबिलिटी बनने के बाद उसके भुगतान की टाइमलाइन भी महत्वपूर्ण है. लेबर मिनिस्ट्री के कंप्लायंस हैंडबुक के मुताबिक एम्प्लॉयर को ग्रेच्युटी पेयेबल होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर रकम का भुगतान करना होता है. इसलिए कर्मचारी को केवल यह पता होना काफी नहीं है कि वह ग्रेच्युटी के लिए एलिजिबल है या नहीं. एग्जिट के समय ग्रेच्युटी कैलकुलेशन और पेमेंट टाइमलाइन पर भी नजर रखनी चाहिए.

नौकरी छोड़ने से पहले इन बातों को जरूर जांचें

अगर आपकी नौकरी करीब 4 साल पूरी हो चुकी है और आप कंपनी छोड़ने की तैयारी में हैं, तो रिजाइनशन देने से पहले अपनी एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स जरूर जांच लें.

आपकी जॉइनिंग डेट क्या है? आपकी लास्ट वर्किंग डेट क्या होगी? आप रेगुलर एम्प्लॉयी हैं या फिक्स्ड-टर्म एम्प्लॉयी? एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है? आपकी कंटीन्यूअस सर्विस कितनी बन रही है? क्या आप 5 साल की सर्विस पूरी करने के करीब हैं? आपकी ग्रेच्युटी कैलकुलेशन के लिए लागू वेजेज कितनी है?

इन जानकारियों से यह समझने में मदद मिलेगी कि आपकी ग्रेच्युटी एलिजिबिलिटी क्या बनती है.

4 साल नौकरी वालों के लिए सबसे जरूरी बात

4 साल नौकरी करने वाले हर प्राइवेट कर्मचारी के लिए नया 1 साल वाला ग्रेच्युटी रूल लागू नहीं हुआ है. रेगुलर या परमानेंट एम्प्लॉयी के लिए सामान्य तौर पर 5 साल की कंटीन्यूअस सर्विस की शर्त बनी हुई है. वहीं फिक्स्ड-टर्म एम्प्लॉयी के लिए नए लेबर कोड फ्रेमवर्क में 1 साल की सर्विस पूरी करने पर ग्रेच्युटी एलिजिबिलिटी का प्रावधान है.

इसलिए अगर आपकी नौकरी 4 साल की हो चुकी है, तो सबसे पहले अपनी एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी देखें. रेगुलर कर्मचारियों के मामले में 4 साल के साथ 240 डेज वाली ज्यूडिशियल इंटरप्रिटेशन की भी चर्चा होती है, लेकिन इसे हर कर्मचारी के लिए ऑटोमैटिक ग्रेच्युटी एंटाइटलमेंट नहीं माना जाना चाहिए.

आम कर्मचारी के लिए असली फायदा क्या है?

इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा उन कर्मचारियों को हो सकता है जिन्हें कंपनियां निश्चित अवधि के कॉन्ट्रैक्ट पर सीधे नियुक्त करती हैं. पहले ऐसे कर्मचारियों के लिए 5 साल की सर्विस की शर्त एक बड़ी बाधा हो सकती थी. अब एलिजिबल फिक्स्ड-टर्म एम्प्लॉयी के लिए 1 साल की सर्विस पूरी होने पर ग्रेच्युटी का बेनिफिट बन सकता है. लेकिन रेगुलर एम्प्लॉयी के लिए स्थिति अलग है.

यही वजह है कि सोशल मीडिया पर चल रहे इस दावे कि “अब सभी प्राइवेट कर्मचारियों को सिर्फ 1 साल बाद ग्रेच्युटी मिलेगी”, को सही मानना भारी पड़ सकता है. नए नियम का असली फायदा तभी मिलेगा जब कर्मचारी की एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी फिक्स्ड-टर्म एम्प्लॉयमेंट के दायरे में आती हो और उसने जरूरी सर्विस पीरियड पूरा किया हो.

बात जो समझने की है

नए लेबर कोड्स के तहत फिक्स्ड-टर्म एम्प्लॉयीज के लिए 1 साल की सर्विस पूरी करने पर ग्रेच्युटी एलिजिबिलिटी का प्रावधान महत्वपूर्ण बदलाव है. लेकिन यह नियम हर प्राइवेट कर्मचारी पर लागू नहीं होता.

रेगुलर प्राइवेट कर्मचारियों के लिए सामान्य तौर पर 5 साल की कंटीन्यूअस सर्विस की शर्त अभी भी महत्वपूर्ण है. इसलिए अगर आप ₹30 हजार, ₹50 हजार या ₹1 लाख महीने की सैलरी पर प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, तो सिर्फ सैलरी देखकर अपनी ग्रेच्युटी तय न करें. सबसे पहले अपना अपॉइंटमेंट लेटर, एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड और सैलरी ब्रेकअप देखें. यही चार चीजें बताएंगी कि 1 साल बाद आपको ग्रेच्युटी मिलेगी या अभी 5 साल का इंतजार करना होगा.

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