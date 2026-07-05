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लगातार 5 बिजनेस डूबे, फिर पत्नी का मिला साथ और इस शख्स ने खड़ी कर दी 8 मिलियन डॉलर के टर्नओवर वाली ग्लोबल कंपनी

How Built Multi-Crore Company from Household Waste; लगातार कई बिजनेस में फेल होने के बाद उद्यमी हृतेश लोहिया ने अपनी पत्नी प्रीति के नाम पर 'प्रीति इंटरनेशनल' की शुरुआत की. कचरे और बेकार सामान को रिसाइकल कर हस्तशिल्प उत्पाद बनाने वाली यह कंपनी आज 36 देशों में करोड़ों का कारोबार कर रही है.

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ऋतु सिंह

Updated : Jul 05, 2026, 07:23 AM IST

लगातार 5 बिजनेस डूबे, फिर पत्नी का मिला साथ और इस शख्स ने खड़ी कर दी 8 मिलियन डॉलर के टर्नओवर वाली ग्लोबल कंपनी

जिस कबाड़ को कोई मुफ्त में लेने को तैयार नहीं था, उसी कचरे ने इस शख्स को बना दिया करोड़ों का मालिक (फोटो एआई+ सोशल मीडिया)

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How to start recycling business: क्या आप भी एक या दो बार फेल होने के बाद अपने सपनों को छोड़ने की सोच रहे हैं? जोधपुर के हृतेश लोहिया की कहानी आपके इस डर को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है. कपड़ा रसायन, पत्थर काटने की फैक्ट्री, वाशिंग पाउडर बनाने और शेयर बाजार जैसे पांच अलग-अलग बिजनेस में अपना सब कुछ गंवाने के बाद, जब हृतेश के पास फूटी कौड़ी नहीं बची थी, तब उन्होंने जो किया वह आज दुनिया के लिए एक मिसाल बन चुका है. यह कहानी सिर्फ एक बिजनेस की नहीं है, बल्कि यह इस बात का सबूत है कि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब भी एक रास्ता खुला रहता है.

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कबाड़ बना कामयाबी का जरिया

जब हृतेश के सारे बिजनेस बंद हो गए, तो उनकी पुरानी फैक्ट्री के बाहर सिर्फ कचरा बिखरा पड़ा था. पुराने बोरे, रसायनों के ड्रम और प्लास्टिक के टुकड़े. शुरुआत में उन्होंने इस कबाड़ को बेचने की कोशीश की, लेकिन किसी ने इसे नहीं खरीदा. हताशा के उस दौर में हृतेश और उनकी पत्नी प्रीति ने सोचा कि क्यों न इसी बेकार पड़े सामान से कुछ नया बनाया जाए. यहीं से साल 2005 में जनम हुआ 'प्रीति इंटरनेशनल' का. हृतेश मानते हैं कि पिछले बिजनेस इसलिए फेल हुए क्योंकि उनमें उनकी पत्नी का नाम शामिल नहीं था. इस बार उन्होंने अपनी ताकत यानी अपनी पत्नी के नाम पर कंपनी शुरू की और किस्मत बदल गई.

विदेशी बाजारों में भारतीय कचरे की भारी मांग

आज प्रीति इंटरनेशनल कोई छोटा-मोटा काम नहीं है, बल्कि यह कंपनी पुराने फौजी तंबुओं, बेकार हो चुकी डेनिम पैंट्स और बोरों से बेहद खूबसूरत हैंडबैग तैयार करती है. इतना ही नहीं, पुरानी मिलिट्री जीपों, ट्रैक्टर के पुर्जों और टिन के ड्रमों का इस्तेमाल करके शानदार फर्नीचर और लैंप बनाए जाते हैं. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन प्रोडक्ट्स की मांग भारत से ज्यादा विदेशों में है. कंपनी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और यहाँ तक कि चीन को भी बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट कर रही है. चीन जैसे देश में, जहां खुद मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा बाजार है, वहां भारतीय कबाड़ से बने इस सूटकेस और फर्नीचर की भारी डिमांड है.

8 मिलियन डॉलर का टर्नओवर और डिस्कवरी चैनल पर धूम

मौजूदा समय में इस कंपनी का सालाना टर्नओवर करीब 8 मिलियन डॉलर (करोड़ों रुपये) तक पहुंच चुका है और इनका लक्ष्य इसे 20 मिलियन डॉलर तक ले जाने का है. चीन के निंगबो में कंपनी अपना शोरूम भी खोल चुकी है और 12 नए स्टोर खोलने की तैयारी में है. इस अनोखे आइडिया की सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मशहूर डिस्कवरी चैनल ने अपने शो 'द लिक्विडेटर्स' में हृतेश की इस कहानी पर पूरा एक एपिसोड शूट किया है, जो दुनिया के 140 देशों में दिखाया जा रहा है. बिना किसी बैंक लोन या बाहरी फंड के, सिर्फ पति-पत्नी की मेहनत के दम पर यह कंपनी हर साल 25 फीसदी की रफ्तार से आगे बढ़ रही है.

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नए स्टार्टअप्स के लिए असली सबक

हृतेश लोहिया की यह कहानी आम इंसान को सिखाती है कि आइडिया ढूंढने के लिए किसी बड़ी डिग्री या लाखों रुपये की जरूरत नहीं होती. आपके आस-पास बिखरी बेकार चीजें भी आपकी तकदीर बदल सकती हैं. जब हृतेश के पास पैसे नहीं थे, तो उन्होंने अपनी पत्नी के गहने बेचकर शुरुआती सैंपल तैयार किए थे. पहला ऑर्डर मिलने में दो साल का लंबा वक्त लगा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी. अगर आप भी किसी काम में असफल हो रहे हैं, तो रुकिए मत; शायद आप अपनी सही मंजिल के बेहद करीब हैं.

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