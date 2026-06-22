MBA के बाद मोटी सैलरी वाली नौकरी छोड़ी और शौक को बनाया बिजनेस, अब लाखों रुपये महीने की हो रही कमाई

Quit Job and MBA Female start yoga startup: क्या अच्छी-खासी नौकरी छोड़कर अपने जुनून के पीछे जाना सही फैसला हो सकता है? ज्यादातर लोग इसका जवाब नहीं देंगे, लेकिन कुछ कहानियां इस सोच को बदल देती हैं. ऐसी ही एक मिसाल हैं श्रुति जैन, जिन्होंने कॉर्पोरेट की कमाई छोड़कर खुद का स्टार्टअप शुरू किया.

मोटी सैलरी छोड़ अपनाया पैशन, अब योग और फिटनेस के दम पर बना लिया सफल करियर (फोटो सोशल मीडिया)

रोजगार, पैकेज और प्रमोशन के बीच अक्सर लोग अपने असली शौक को पीछे छोड़ देते हैं. लेकिन श्रुति जैन ने वही किया, जिससे उन्हें संतुष्टि मिलती थी. यही वजह है कि उनकी यात्रा सिर्फ करियर बदलने की कहानी नहीं, बल्कि अपने उद्देश्य को पहचानने की मिसाल भी बन गई है.

कॉर्पोरेट करियर से फिटनेस की दुनिया तक का सफर

श्रुति जैन ने प्रबंधन की पढ़ाई पूरी करने के बाद निजी क्षेत्र में काम शुरू किया. एक अच्छी नौकरी और स्थिर आय होने के बावजूद उनका झुकाव हमेशा स्वास्थ्य, योग और फिटनेस की ओर रहा. समय के साथ उन्हें महसूस हुआ कि उनका वास्तविक जुनून लोगों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है. इसी सोच ने उन्हें कॉर्पोरेट करियर छोड़कर योग प्रशिक्षक बनने का साहस दिया.

पिता की आदत ने बदल दी सोच

कई बार जीवन की बड़ी प्रेरणा घर से ही मिलती है. श्रुति के लिए यह प्रेरणा उनके पिता बने, जो नियमित रूप से सुबह टहलने जाते थे. उनके साथ चलते-चलते श्रुति की रुचि दौड़ने में बढ़ी और धीरे-धीरे रनिंग उनकी दिनचर्या का अहम हिस्सा बन गई. यही आदत आगे चलकर योग और फिटनेस को करियर बनाने की नींव बनी.

रनिंग और योग को बनाया जीवन का मिशन

श्रुति वर्षों से नियमित रूप से दौड़ने की आदत बनाए हुए हैं और कई प्रतिष्ठित मैराथन प्रतियोगिताओं में भाग ले चुकी हैं. साथ ही लंबे समय से योग प्रशिक्षण देकर लोगों को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित कर रही हैं. उनके लिए फिटनेस केवल व्यायाम नहीं, बल्कि अनुशासन और संतुलित जीवन जीने का माध्यम है.

घर से शुरू हुआ काम, डिजिटल प्लेटफॉर्म तक पहुंचा

उन्होंने शुरुआत छोटे स्तर पर की और अपने घर से लोगों को योग सिखाना शुरू किया. धीरे-धीरे विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती गई. बाद में सोशल मीडिया और ऑनलाइन माध्यमों के जरिए भी उन्होंने अपनी पहुंच का विस्तार किया. यह दिखाता है कि आज डिजिटल प्लेटफॉर्म किसी भी विशेषज्ञता को बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाने का प्रभावी साधन बन सकते हैं.

योग और फिटनेस से कितनी हो सकती है कमाई?

श्रुति जैन की सटीक कमाई सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है, इसलिए उनकी आय के बारे में निश्चित दावा नहीं किया जा सकता. हालांकि, भारत में अनुभवी योग प्रशिक्षक और ऑनलाइन फिटनेस कोच कई स्रोतों से आय अर्जित करते हैं.

अगर किसी प्रशिक्षक के पास नियमित क्लाइंट, ऑनलाइन बैच, कॉर्पोरेट वर्कशॉप और सोशल मीडिया के जरिए ब्रांड सहयोग हों, तो मासिक आय लगभग ₹50,000 से ₹3 लाख या उससे अधिक तक पहुंच सकती है. बड़े शहरों या मजबूत डिजिटल उपस्थिति वाले फिटनेस विशेषज्ञ इससे भी अधिक कमाई कर सकते हैं.

आय के प्रमुख स्रोतों में व्यक्तिगत योग सत्र, ग्रुप क्लास, ऑनलाइन कोर्स, कॉर्पोरेट वेलनेस प्रोग्राम, फिटनेस ब्रांड के साथ साझेदारी, यूट्यूब या सोशल मीडिया कंटेंट और पेड वर्कशॉप शामिल हो सकते हैं. ऐसे में यह क्षेत्र केवल जुनून ही नहीं, बल्कि एक संभावनाओं से भरा प्रोफेशन भी बन चुका है.

इस कहानी से नौकरीपेशा युवाओं को क्या सीख मिलती है?

श्रुति जैन की यात्रा यह संदेश देती है कि करियर बदलने का फैसला केवल भावनाओं के आधार पर नहीं, बल्कि कौशल, तैयारी और लगातार मेहनत के साथ लिया जाए तो नए अवसर पैदा किए जा सकते हैं. हर व्यक्ति को नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं, लेकिन अपने कौशल को विकसित करना और वैकल्पिक करियर विकल्पों पर काम करना भविष्य के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है.

आज फिटनेस, योग, वेलनेस और ऑनलाइन कोचिंग जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षित पेशेवरों की मांग लगातार बढ़ रही है. यदि किसी के पास विशेषज्ञता, अनुशासन और लोगों का भरोसा जीतने की क्षमता है, तो यह क्षेत्र भी सफल करियर का मजबूत विकल्प बन सकता है.

तो याद रखें ये बात

श्रुति जैन की कहानी केवल एक व्यक्ति की सफलता नहीं, बल्कि यह याद दिलाती है कि जुनून और पेशा एक साथ चल सकते हैं. सही तैयारी, निरंतर सीखने की इच्छा और धैर्य के साथ लिया गया फैसला कई बार पारंपरिक करियर से अलग राह बनाकर भी सफलता दिला सकता है. यही कारण है कि उनकी यात्रा उन युवाओं के लिए प्रेरणा बन सकती है जो अपने मनपसंद क्षेत्र में भविष्य बनाना चाहते हैं.

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