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पोस्ट ऑफिस की ये स्कीम लखपति बनने का फॉर्मूला है, बस सैलेरी आते ही करें ये काम, तैयार हो जाएगा 30 का मजबूत फंड

How to build a fund of ₹30 lakh? क्या छोटी-छोटी बचत सचमुच बड़ा फंड तैयार कर सकती है? अगर आप शेयर बाजार के जोखिम से दूर रहकर नियमित निवेश करके लखपति बनना चाहते हैं तो डाकघर की आवर्ती जमा (Recurring Deposit) योजना 2026 आपके लिए एक विकल्प हो सकती है.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Jun 17, 2026, 05:39 AM IST

पोस्ट ऑफिस की ये स्कीम लखपति बनने का फॉर्मूला है, बस सैलेरी आते ही करें ये काम, तैयार हो जाएगा 30 का मजबूत फंड

लाखपति बनने का सपना है? पोस्ट ऑफिस की ये स्कीम करेगी पूरा (फोटो एआई)

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  • छोटी बचत का बड़ा असर
  • नियमित निवेश सबसे जरूरी
  • पांच साल का आधार
  • समय पर किस्त भरें
  • ब्याज दरें बदल सकती हैं

अगर आप चाहते हैं कि कुछ साल हर महीने छोटी सी बचत आपकी सैलेरी से आपको 30 लाख का मजबूत फंड दिला सकती है. जी हां पोस्ट ऑफिस की आरडी योजना के तहत आपका अमीर बनना मुश्किल नहीं हैं. क्योंकि डाकघर की आरडी योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें अनुशासित बचत की आदत बनती है और सरकारी व्यवस्था के तहत संचालित होने के कारण कई निवेशक इसे अपेक्षाकृत सुरक्षित विकल्प मानते हैं. हालांकि ब्याज दरें समय-समय पर सरकार द्वारा बदली जा सकती हैं.

आखिर पोस्ट ऑफिस आरडी योजना है क्या?

पोस्ट ऑफिस 5-Year Recurring Deposit (RD) या National Savings Recurring Deposit Account है. पोस्ट ऑफिस आरडी यानी रिकरिंग डिपॉजिट एक ऐसी बचत योजना है, जिसमें हर महीने तय रकम जमा की जाती है. मौजूदा नियमों के अनुसार इसका मूल कार्यकाल पांच वर्ष का होता है और पात्रता के अनुसार इसे आगे बढ़ाने का विकल्प भी उपलब्ध हो सकता है.कम राशि से शुरुआत करने की सुविधा इसे नौकरीपेशा लोगों, छोटे कारोबारियों और नए निवेशकों के बीच लोकप्रिय बनाती है.

30 लाख रुपये का लक्ष्य कैसे हासिल हो सकता है?

अगर आपका लक्ष्य 30 लाख रुपये (₹30,00,000) का फंड बनाना है, तो हर महीने कितनी बचत करनी होगी, यह निवेश की अवधि और ब्याज दर पर निर्भर करेगा. उदाहरण के तौर पर, यदि हम लगभग 10 साल की अवधि और करीब 6.7% वार्षिक ब्याज (पोस्ट ऑफिस RD जैसी दर) मानें, तो अनुमानित गणना इस प्रकार होगी:

हर महीने निवेश: लगभग ₹17,500–₹18,000
रोजाना बचत: लगभग ₹585–₹600 प्रति दिन

यानि, करीब ₹590 प्रतिदिन बचाकर और उसे नियमित रूप से निवेश करके 10 वर्षों में लगभग 30 लाख रुपये का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में बढ़ा जा सकता है (वास्तविक राशि लागू ब्याज दरों और योजना की शर्तों के अनुसार बदल सकती है).  

सफलता ब्याज से नहीं, तो कैसे मिलती है?

अक्सर लोग केवल ब्याज दर पर ध्यान देते हैं, लेकिन इस तरह की योजनाओं में असली ताकत नियमित निवेश की आदत होती है. हर महीने तय राशि जमा करने से लंबे समय में कंपाउंडिंग का असर दिखाई देने लगता है. यानी अगर आपकी आय सीमित भी है, तब भी व्यवस्थित बचत भविष्य के बड़े वित्तीय लक्ष्यों-जैसे बच्चों की पढ़ाई, घर की डाउन पेमेंट या रिटायरमेंट में मदद कर सकती है.

किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है?

इस योजना में समय पर किस्त जमा करना बेहद महत्वपूर्ण है. यदि किस्तें लगातार छूटती हैं तो जुर्माना लग सकता है और कुछ परिस्थितियों में खाता निष्क्रिय या बंद भी हो सकता है. इसलिए निवेश शुरू करने से पहले अपनी मासिक आय और खर्च का आकलन जरूर करें. साथ ही यह समझना भी जरूरी है कि ब्याज दरें सरकार समय-समय पर संशोधित कर सकती है, इसलिए निवेश से पहले नवीनतम आधिकारिक दरों की पुष्टि करना उचित रहेगा.

आज आपके लिए ये जरूरी क्यों हैं जानना?

बढ़ती महंगाई के दौर में केवल कमाई बढ़ाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि नियमित बचत और सुरक्षित निवेश भी उतना ही जरूरी है. पोस्ट ऑफिस आरडी जैसी योजनाएं उन लोगों के लिए उपयोगी हो सकती हैं जो बिना अधिक जोखिम उठाए धीरे-धीरे बड़ा फंड बनाना चाहते हैं.

जानिए इसका आपके ऊपर क्या होगा असर?

यदि आप हर महीने निश्चित राशि बचा सकते हैं, तो ऐसी योजना आपको अनुशासित निवेश की आदत डाल सकती है. खासकर वेतनभोगी कर्मचारी, छोटे व्यापारी और युवा पेशेवर अपने दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्यों के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं.

भविष्य में ब्याज दरों में बदलाव होने पर संभावित रिटर्न भी बदल सकते हैं. इसलिए निवेशकों को समय-समय पर सरकार द्वारा घोषित नई दरों और नियमों की समीक्षा करते रहना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर अपने निवेश की रणनीति में बदलाव करना चाहिए.

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या पोस्ट ऑफिस आरडी में छोटी रकम से शुरुआत की जा सकती है?

हां, निर्धारित न्यूनतम राशि से खाता खोला जा सकता है और नियमित मासिक निवेश किया जा सकता है.

क्या 30 लाख रुपये की राशि निश्चित रूप से मिलेगी?
नहीं. यह अनुमान निवेश की अवधि, जमा राशि और लागू ब्याज दरों पर निर्भर करता है.

क्या समय पर किस्त जमा करना जरूरी है?
हां. किस्त में देरी होने पर नियमों के अनुसार जुर्माना या अन्य प्रभाव पड़ सकते हैं.

क्या यह योजना जोखिम-मुक्त है?
यह सरकार समर्थित बचत योजना है, लेकिन निवेश से पहले उसकी वर्तमान शर्तें और नियम समझ लेना आवश्यक है.

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