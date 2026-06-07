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रातों में लिखी एक कहानी ने बदल दी जिंदगी: सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना ऑडियो स्टोरीटेलिंग का स्टार, लाखों लोग सुन रहे हैं कहानियां

Software Engineer Turned Writer Story: क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ एक शौक आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है? हैदराबाद के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ ठीक ऐसा ही हुआ, जिसने देर रात लिखी कहानियों से नई पहचान बना ली.

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ऋतु सिंह

Updated : Jun 07, 2026, 01:43 PM IST

रातों में लिखी एक कहानी ने बदल दी जिंदगी: सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना ऑडियो स्टोरीटेलिंग का स्टार, लाखों लोग सुन रहे हैं कहानियां

रातों में लिखी कहानी से बदली जिंदगी (फोटो एआई)

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जी हां ये सच है कि एक छोटी-सी आदत या शौक आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है. हैदराबाद के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की  रातों में लिखी गई उनकी कहानियां धीरे-धीरे लाखों लोगों तक पहुंचीं और उनका नाम एक सफल ऑडियो स्टोरीटेलर के रूप में उभर आया. यह सिर्फ एक करियर बदलाव नहीं, बल्कि जुनून के सच होने की कहानी है.जो काम कभी सिर्फ समय बिताने का जरिया था, वही आज लाखों श्रोताओं तक पहुंचने वाला करियर बन गया.यह कहानी सिर्फ सफलता की नहीं, बल्कि उस बदलाव की है जो हर कामकाजी इंसान के लिए एक संकेत है.

 कॉमिक्स से शुरू हुआ सफर, कहानियों तक पहुंचा दिलचस्प मोड़ 

वेणु रेड्डी, 35 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर, शुरू में कहानियों को सिर्फ मनोरंजन के रूप में देखते थे. कॉमिक्स, एनिमेशन और ऑडियो स्टोरीज़ सुनना उनका शौक था. लेकिन Pocket FM पर कहानियां सुनते हुए उनका नजरिया बदलने लगा. उन्हें लगा कि इन कहानियों को सिर्फ सुनना नहीं, बल्कि लिखा भी जा सकता है. यहीं से शुरुआत हुई देर रातों में लिखी जाने वाली कहानियों की, जो आगे चलकर उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बनीं. पाठकों के लिए यह हिस्सा इसलिए अहम है क्योंकि यह दिखाता है कि बदलाव हमेशा बड़े फैसलों से नहीं, छोटे शौकों से शुरू होता है.

नौकरी के साथ रातों की मेहनत और पहला बड़ा ब्रेक 

वेणु रेड्डी ने अपनी फुल-टाइम नौकरी के साथ-साथ रातों में लिखना शुरू किया. शुरुआती महीनों में उन्हें ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं मिली, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी. धीरे-धीरे उनकी कहानियों को श्रोता मिलने लगे और Pocket FM पर उनकी पहुंच बढ़ने लगी. यहीं से उनकी कहानी को असली पहचान मिली, जब ऑडियो प्लेटफॉर्म पर उनके काम को जगह मिलनी शुरू हुई. यह दर्शकों के लिए एक सीख भी है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर लगातार प्रयास करने वालों को देर-सवेर मौका जरूर मिलता है.

60 मिलियन सुनने वालों तक पहुंची कहानी, बन गया नया करियर 

वेणु की सबसे लोकप्रिय ऑडियो सीरीज़ “Twists of Love and Revenge” को 60 मिलियन से ज्यादा बार सुना गया. वहीं “Reckless Love Proposal” को भी 6 मिलियन से अधिक बार श्रोताओं ने पसंद किया. यानी एक साधारण शौक अब लाखों लोगों तक पहुंचने वाली रचनात्मक पहचान बन चुका है. इससे यह साफ होता है कि आज के समय में ऑडियो स्टोरीटेलिंग जैसे प्लेटफॉर्म राइटर्स के लिए बड़े अवसर खोल रहे हैं, जहां बिना पारंपरिक प्रकाशन के भी ऑडियंस बनाई जा सकती है.

पहली कमाई, बेटी का बचत खाता और सोच का बदलाव 

वेणु के लिए सबसे भावनात्मक पल वह था जब उन्हें पहली बार लेखन से भुगतान मिला. उन्होंने वह पैसा अपनी बेटी को दिया और उसने उसे अपने बचत खाते में जमा कर दिया. यह पल उनके लिए सिर्फ कमाई नहीं, बल्कि आत्मविश्वास का प्रतीक बन गया. आज भी वे अपनी नौकरी के साथ लेखन जारी रखते हैं, लेकिन अब यह सिर्फ शौक नहीं बल्कि एक मजबूत दूसरा करियर बन चुका है.

यह कहानी क्यों मायने रखती है आम लोगों के लिए 

इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यह है कि डिजिटल युग में करियर सिर्फ एक रास्ते तक सीमित नहीं है. कोई भी व्यक्ति अपने काम के साथ-साथ अपने शौक को भी आय का जरिया बना सकता है. ऑडियो और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने रचनाकारों के लिए एंट्री बार को आसान कर दिया है, जहां प्रतिभा को तुरंत ऑडियंस मिल सकती है. आम लोगों के लिए यह संकेत है कि अगर कोई कौशल या रुचि है, तो उसे छोटा समझकर छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वही भविष्य में नई पहचान बन सकता है.

वेणु रेड्डी की यात्रा बताती है कि बदलाव अचानक नहीं आता, वह धीरे-धीरे बनता है. रातों में लिखा गया एक शौक कभी भी जीवन की दिशा बदल सकता है, बस उसे लगातार समय और मौका देने की जरूरत होती है.

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