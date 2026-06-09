Business Idea: पैसा कमाने का नया फॉर्मूला! 2026 में इन 5 बिजनेस पर दांव लगा रहे भारतीय, ₹50,000 से शुरू हो सकता है बड़ा कारोबार

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ऋतु सिंह

Updated : Jun 09, 2026, 07:54 AM IST

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  • AI और डिजिटल सर्विस बिजनेस की मांग तेजी से बढ़ रही है.
  • EV चार्जिंग और ई-रिक्शा सपोर्ट में नए अवसर बन रहे हैं.
  • हाइपरलोकल होम सर्विस स्टार्टअप्स पर लोगों की नजर है.
  • रीसेलिंग और ई-कॉमर्स कम निवेश में शुरू किए जा सकते हैं.
  • वरिष्ठ नागरिकों की केयर सर्विस एक उभरता हुआ बिजनेस सेक्टर है.

गूगल ट्रेंड्स और विभिन्न स्टार्टअप रिपोर्ट्स बताती हैं कि लोगों की दिलचस्पी अब पारंपरिक दुकानों से आगे बढ़कर डिजिटल, AI और सर्विस आधारित बिजनेस की तरफ बढ़ रही है. खास बात यह है कि इनमें से कई कारोबार 50 हजार से 5 लाख रुपये के शुरुआती निवेश में शुरू किए जा सकते हैं.

EV चार्जिंग और ई-रिक्शा सपोर्ट बिजनेस

भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ रही है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश में EV रजिस्ट्रेशन लगातार नए रिकॉर्ड बना रहे हैं. ऐसे में चार्जिंग, बैटरी सर्विस और ई-रिक्शा सपोर्ट से जुड़े छोटे बिजनेस की मांग बढ़ रही है. छोटे शहरों और कस्बों में यह अवसर और बड़ा हो सकता है क्योंकि वहां अभी पर्याप्त चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है. निवेश स्थान और मॉडल के अनुसार 2 लाख से 10 लाख रुपये तक हो सकता है. चुनौती यह है कि सही लोकेशन और स्थानीय मांग का आकलन बेहद जरूरी है.

हाइपरलोकल होम सर्विस स्टार्टअप

आज लोग प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन, AC रिपेयर और घरेलू सेवाओं के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तलाश रहे हैं. छोटे स्तर पर शुरू की गई हाइपरलोकल सर्विस कंपनी स्थानीय बाजार में अच्छा अवसर बन सकती है. इस मॉडल में आपको खुद तकनीशियन बनने की जरूरत नहीं होती. आप स्थानीय प्रोफेशनल्स को जोड़कर ग्राहक और सेवा प्रदाता के बीच प्लेटफॉर्म बना सकते हैं. इस बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत यह है कि मांग लगभग हर शहर में मौजूद है. हालांकि गुणवत्ता और समय पर सेवा सुनिश्चित करना सबसे बड़ी चुनौती होती है.

AI कंटेंट और ऑटोमेशन सर्विस एजेंसी

AI के दौर में सबसे तेजी से उभरते बिजनेस में AI कंटेंट, ऑटोमेशन और डिजिटल मार्केटिंग सर्विस एजेंसी शामिल है. छोटे कारोबार, डॉक्टर, कोचिंग सेंटर और स्थानीय दुकानें अब सोशल मीडिया और ऑनलाइन मार्केटिंग पर खर्च बढ़ा रही हैं.

इस बिजनेस को एक लैपटॉप, इंटरनेट और कुछ AI टूल्स की मदद से शुरू किया जा सकता है. शुरुआती निवेश 30 हजार से 1 लाख रुपये के बीच हो सकता है. यदि कुछ नियमित क्लाइंट मिल जाएं तो महीने की आय 50 हजार से 2 लाख रुपये तक पहुंच सकती है. हालांकि सफलता के लिए केवल AI टूल्स जानना काफी नहीं है. मार्केटिंग, सेल्स और क्लाइंट मैनेजमेंट की समझ भी जरूरी है.

रीसेलिंग और व्हाइट-लेबल ई-कॉमर्स

ई-कॉमर्स का विस्तार छोटे उद्यमियों के लिए नए अवसर पैदा कर रहा है. आज कई लोग थोक बाजार से उत्पाद लेकर अपने ब्रांड नाम से बेच रहे हैं. होम डेकोर, किचन प्रोडक्ट, फिटनेस एक्सेसरी और ऑर्गेनिक उत्पादों की मांग लगातार बढ़ रही है. शुरुआती निवेश 50 हजार से 3 लाख रुपये के बीच हो सकता है. लेकिन यहां सबसे बड़ी चुनौती सही उत्पाद चुनना और डिजिटल मार्केटिंग में महारत हासिल करना है. गलत प्रोडक्ट चयन पूरा निवेश डुबो सकता है.

वरिष्ठ नागरिकों के लिए केयर और असिस्टेंस सर्विस

भारत में बुजुर्ग आबादी तेजी से बढ़ रही है. कई बड़े शहरों में बच्चे नौकरी के कारण दूसरे शहरों या देशों में रहते हैं. ऐसे में वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्थ सपोर्ट, मेडिकल अपॉइंटमेंट सहायता, घरेलू मदद और साथ देने जैसी सेवाओं की मांग बढ़ रही है. यह ऐसा क्षेत्र है जहां प्रतिस्पर्धा अभी सीमित है लेकिन भविष्य की संभावनाएं काफी मजबूत दिखाई देती हैं. निवेश अपेक्षाकृत कम है, लेकिन भरोसा और सेवा की गुणवत्ता सबसे महत्वपूर्ण कारक हैं.

ट्रेंड जिसे लोग नजरअंदाज कर रहे हैं

आज सबसे सफल छोटे बिजनेस वे नहीं हैं जिनमें सबसे ज्यादा पैसा लगता है, बल्कि वे हैं जो किसी वास्तविक समस्या का समाधान करते हैं. AI, EV और डिजिटल सेवाओं की चर्चा ज्यादा होती है, लेकिन भारत में हाइपरलोकल समस्याओं को हल करने वाले छोटे व्यवसाय भी तेजी से बढ़ रहे हैं. आने वाले वर्षों में "लोकल + टेक्नोलॉजी" का संयोजन कई नए उद्यमियों के लिए अवसर पैदा कर सकता है.

क्या हर किसी को बिजनेस शुरू कर देना चाहिए?

इस सवाल का जवाब 'नहीं' है. केवल ट्रेंड देखकर कारोबार शुरू करना जोखिम भरा हो सकता है. विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि पहले बाजार की मांग, प्रतिस्पर्धा, निवेश क्षमता और अपनी स्किल का आकलन करना चाहिए. छोटे स्तर पर शुरुआत करना और धीरे-धीरे विस्तार करना अधिकांश नए उद्यमियों के लिए बेहतर रणनीति मानी जाती है.

सोर्स- Google Trends Search Insights, Startup India, NASSCOM Reports, Invest India Reports, Ministry of Road Transport and Highways (EV Data), India Brand Equity Foundation (IBEF) 
 

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