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ब्रिटेन से खुला ₹56 अरब डॉलर के बाजार का नया दरवाज़ा! जानिए किन इंडस्ट्रीज को देगा सबसे बड़ा फायदा और किनके लिए बढ़ेगी चुनौती?

India UK Free Trade Agreement Effects On Market: 15 जुलाई 2026 से लागू होने जा रहा भारत-ब्रिटेन व्यापार समझौता देश की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा बदलाव ला सकता है. टेक्सटाइल, आईटी, फार्मा और कई निर्यात सेक्टरों को नए अवसर मिलने की उम्मीद है, जबकि कारोबारियों और आम लोगों पर भी इसका असर दिखाई दे सकता है.

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ऋतु सिंह

Updated : Jun 21, 2026, 01:45 PM IST

ब्रिटेन से खुला ₹56 अरब डॉलर के बाजार का नया दरवाज़ा! जानिए किन इंडस्ट्रीज को देगा सबसे बड़ा फायदा और किनके लिए बढ़ेगी चुनौती?

भारत-ब्रिटेन ट्रेड डील में आखिर क्या-क्या बदलेगा? (फोटो एआई)

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  • 15 जुलाई से लागू होगी डील
  • 99% निर्यात को लाभ मिलना तय
  • आईटी और टेक्सटाइल फोकस रहेगा
  • MSME के लिए अवसर आएंगे
  • प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी और पैसा भी

भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) अब केवल कूटनीतिक दस्तावेज नहीं रह गया है. दोनों देशों ने घोषणा की है कि यह समझौता 15 जुलाई 2026 से लागू होगा. इसके साथ ही भारतीय निर्यातकों, आईटी कंपनियों, टेक्सटाइल उद्योग, जेम्स-ज्वेलरी, फार्मा और कई सेवा क्षेत्रों के लिए नए अवसर खुलने की उम्मीद है. दूसरी ओर, कुछ घरेलू उद्योगों को बढ़ती प्रतिस्पर्धा का सामना भी करना पड़ सकता है.

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आखिर यह समझौता इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है?

कल्पना कीजिए कि भारत की किसी छोटी टेक्सटाइल यूनिट या लेदर उत्पाद बनाने वाली कंपनी को ब्रिटेन में सामान बेचने के लिए पहले भारी आयात शुल्क देना पड़ता था. अब वही शुल्क शून्य या काफी कम हो जाए तो उसकी कीमत प्रतिस्पर्धी बन सकती है. यही इस समझौते का मूल उद्देश्य है-दोनों देशों के बीच व्यापार की लागत कम करना और बाजार तक पहुंच आसान बनाना.

भारत सरकार के अनुसार, समझौते के तहत ब्रिटेन में भारत के लगभग 99% निर्यात मूल्य को शुल्क-मुक्त पहुंच मिलने की व्यवस्था की गई है. साथ ही सेवाओं और पेशेवरों की आवाजाही को भी बढ़ावा देने वाले प्रावधान शामिल हैं.  

15 जुलाई 2026 से वास्तव में क्या बदलेगा?

समझौते के प्रभावी होने के बाद कई महत्वपूर्ण बदलाव लागू होंगे:

* भारत के अधिकांश निर्यात उत्पादों को ब्रिटेन में कम या शून्य सीमा शुल्क का लाभ.
* आईटी, शिक्षा, प्रोफेशनल सेवाओं और बिजनेस सेवाओं सहित अनेक सेवा क्षेत्रों में अवसर बढ़ने की संभावना.
* भारत और ब्रिटेन के बीच अस्थायी रूप से काम करने वाले कई पेशेवरों के लिए सामाजिक सुरक्षा (Double Contribution Convention) से जुड़ी राहत.
* कस्टम प्रक्रियाओं और व्यापारिक औपचारिकताओं को सरल बनाने का प्रयास.
* निवेश और आपूर्ति श्रृंखला (Supply Chain) सहयोग को बढ़ावा. 

भारत-ब्रिटेन ट्रेड डील में आखिर क्या-क्या बदलेगा?

किन सेक्टर्स को सबसे बड़ा बूम मिल सकता है?

1. टेक्सटाइल और गारमेंट्स

इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन के मुताबिक भारत पहले से ही वैश्विक परिधान निर्यातक है. शुल्क घटने से भारतीय कपड़े ब्रिटेन के बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी हो सकते हैं. विशेष रूप से MSME इकाइयों को लाभ मिलने की संभावना जताई जा रही है. 

2. लेदर और फुटवियर

कानपुर, आगरा, चेन्नई और अन्य उत्पादन केंद्रों की कंपनियों के लिए ब्रिटेन में निर्यात बढ़ाने का अवसर बन सकता है. कम टैरिफ भारतीय उत्पादों की कीमत को आकर्षक बना सकते हैं.  

3. जेम्स एंड ज्वेलरी

इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन के मुताबिक ब्रिटेन लंबे समय से भारतीय आभूषण उद्योग के लिए महत्वपूर्ण बाजार रहा है. व्यापारिक बाधाएं घटने से निर्यातकों को फायदा मिलने की संभावना है.  

4. फार्मास्यूटिकल्स

भारत दुनिया की प्रमुख जेनेरिक दवा निर्माण क्षमता रखता है. नियामकीय सहयोग और व्यापार सुगमता से भारतीय दवा कंपनियों के लिए अवसर बढ़ सकते हैं, हालांकि गुणवत्ता मानकों का पालन आवश्यक रहेगा. 

5. आईटी और प्रोफेशनल सर्विसेज

प्रेस सूचना ब्यूरो के मुताबिक भारत का आईटी और आईटीईएस क्षेत्र इस समझौते के प्रमुख लाभार्थियों में माना जा रहा है. सेवा निर्यात और अस्थायी पेशेवर गतिशीलता से कंपनियों की लागत और परिचालन दक्षता पर सकारात्मक असर पड़ सकता है. 

6. कृषि-आधारित और प्रोसेस्ड फूड

इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन की रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ कृषि एवं खाद्य उत्पादों के लिए नए अवसर बन सकते हैं, हालांकि वास्तविक लाभ उत्पाद-विशिष्ट नियमों और गुणवत्ता मानकों पर निर्भर करेगा.  

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भारतीय अर्थव्यवस्था को समग्र रूप से क्या फायदा हो सकता है?

निर्यात में वृद्धि- यदि भारतीय कंपनियां प्रतिस्पर्धात्मक लाभ का उपयोग कर पाती हैं तो ब्रिटेन को निर्यात बढ़ सकता है, जिससे विदेशी मुद्रा आय में वृद्धि संभव है.

रोजगार सृजन- टेक्सटाइल, लेदर, जेम्स-ज्वेलरी और MSME आधारित उद्योग श्रम-प्रधान हैं. निर्यात बढ़ने पर इन क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं.

निवेश आकर्षित होने की संभावना-  कम व्यापारिक बाधाएं विदेशी कंपनियों को भारत में उत्पादन या साझेदारी बढ़ाने के लिए प्रेरित कर सकती हैं.

सेवा क्षेत्र को मजबूती - भारत का सेवा निर्यात पहले से मजबूत है. आईटी, परामर्श, शिक्षा और व्यावसायिक सेवाओं में नई संभावनाएं खुल सकती हैं.  

क्या केवल भारत को ही फायदा होगा?

नहीं. यह द्विपक्षीय समझौता है. रॉयटर्स के मुताबिक ब्रिटेन को भी भारत में अपने कुछ उत्पादों, विशेषकर स्कॉच व्हिस्की और सीमित श्रेणी के ऑटोमोबाइल-पर कम शुल्क का लाभ मिलेगा. इससे भारतीय बाजार में कुछ ब्रिटिश उत्पाद अपेक्षाकृत सस्ते हो सकते हैं. 

क्या भारतीय उद्योगों के लिए कोई जोखिम भी है?

हां, और यही संतुलित विश्लेषण का महत्वपूर्ण हिस्सा है.

* कुछ घरेलू निर्माता विदेशी प्रतिस्पर्धा का सामना करेंगे.
* ऑटोमोबाइल और प्रीमियम उपभोक्ता वस्तुओं के कुछ वर्गों में ब्रिटिश कंपनियों की मौजूदगी बढ़ सकती है.
* केवल टैरिफ कम होने से सफलता सुनिश्चित नहीं होती; गुणवत्ता, समय पर डिलीवरी और वैश्विक मानकों का पालन भी जरूरी होगा.
* निर्यातक कंपनियों को Rules of Origin और अनुपालन संबंधी शर्तें पूरी करनी होंगी.  

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सामाजिक सुरक्षा समझौता (Double Contribution Convention) क्यों अहम है?

पहले कई भारतीय पेशेवर, जो भारतीय नियोक्ता के माध्यम से अस्थायी अवधि के लिए ब्रिटेन भेजे जाते थे, सामाजिक सुरक्षा अंशदान से जुड़ी दोहरी लागत का सामना कर सकते थे. नए प्रावधानों के तहत कई मामलों में ऐसी दोहरी देनदारी से राहत मिलने की व्यवस्था की गई है, जिससे कंपनियों और कर्मचारियों दोनों को फायदा हो सकता है. ([The Times of India][6])

व्यावहारिक उदाहरण से इसे ऐसे समझें

मान लीजिए लुधियाना की एक निटवेयर कंपनी पहले ब्रिटेन में निर्यात करते समय आयात शुल्क के कारण यूरोपीय प्रतिस्पर्धियों से पीछे रह जाती थी. यदि शुल्क घटता है और गुणवत्ता समान रहती है, तो उसके ऑर्डर बढ़ सकते हैं. दूसरी ओर, भारत में प्रीमियम ब्रिटिश उत्पाद बेचने वाली कंपनियों को भी कम शुल्क का लाभ मिल सकता है.

आज यह खबर क्यों महत्वपूर्ण है?

* 15 जुलाई 2026 से समझौता लागू होने वाला है.
* भारत के निर्यातकों के लिए ब्रिटेन का बाजार अधिक सुलभ हो सकता है.
* आईटी, टेक्सटाइल, लेदर और MSME सेक्टर पर सीधा असर पड़ सकता है.
* भारतीय पेशेवरों के लिए सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी लागत कम होने की संभावना है.
* यह भविष्य में भारत के अन्य बड़े व्यापार समझौतों की दिशा भी तय कर सकता है.

आम आदमी पर क्या होगा असर?

* निर्यात बढ़ने पर रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं.
* आईटी और सेवा क्षेत्र में काम करने वालों को नए अवसर मिल सकते हैं.
* कुछ आयातित ब्रिटिश उत्पाद अपेक्षाकृत सस्ते हो सकते हैं.
* MSME आधारित उद्योगों में उत्पादन बढ़ने से स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिल सकती है.
* हालांकि प्रतिस्पर्धा बढ़ने से कुछ घरेलू कंपनियों को अपने उत्पादों की गुणवत्ता और दक्षता सुधारनी पड़ सकती है.

आगे क्या हो सकता है?

* भारत-ब्रिटेन द्विपक्षीय व्यापार अगले कुछ वर्षों में उल्लेखनीय रूप से बढ़ सकता है.
* अधिक ब्रिटिश निवेश भारत में आने की संभावना बन सकती है.
* भारतीय निर्यातक नए बाजारों के लिए उत्पादन क्षमता बढ़ा सकते हैं.
* भारत अन्य विकसित अर्थव्यवस्थाओं के साथ समान व्यापार समझौतों को आगे बढ़ाने में भी तेजी ला सकता है.
* वास्तविक लाभ इस बात पर निर्भर करेगा कि उद्योग कितनी तेजी से नए अवसरों का उपयोग करते हैं.

FAQ

1. क्या भारत-ब्रिटेन व्यापार समझौता 15 जुलाई 2026 से लागू होगा?
हां, [Press Information Bureau और आधिकारिक घोषणाओं के अनुसार CETA और संबंधित सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था 15 जुलाई 2026 से प्रभावी होने वाली है. 

2. सबसे अधिक फायदा किन सेक्टर्स को मिल सकता है?
टेक्सटाइल, लेदर, फुटवियर, जेम्स-ज्वेलरी, फार्मा, आईटी और अन्य सेवा क्षेत्र प्रमुख लाभार्थियों में गिने जा रहे हैं.

3. क्या ब्रिटिश सामान भारत में सस्ते होंगे?
कुछ श्रेणियों में शुल्क कटौती से कीमतों पर असर पड़ सकता है, लेकिन यह उत्पाद और बाजार परिस्थितियों पर निर्भर करेगा.

4. क्या इससे नौकरी के अवसर बढ़ सकते हैं?
यदि निर्यात और निवेश बढ़ते हैं, तो श्रम-प्रधान उद्योगों और सेवा क्षेत्रों में रोजगार बढ़ने की संभावना है.

5. क्या समझौते से कोई जोखिम भी है?
हाँ. कुछ घरेलू उद्योगों को बढ़ती विदेशी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है और उन्हें गुणवत्ता व उत्पादकता सुधारनी होगी.

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