FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
तलाक के बाद Aamir Khan ने रीना दत्ता और किरण राव को कितनी दी थी एलिमनी? जानिए एक्स-वाइव्स संग अब कैसा है रिश्ता

तलाक के बाद Aamir Khan ने रीना दत्ता और किरण राव को कितनी दी थी एलिमनी? जानिए एक्स-वाइव्स संग अब कैसा है रिश्ता

जुलाई में हो सकता है भारत-अमेरिका का बड़ा ट्रेड डील! क्या इससे बढ़ेंगी नौकरियां, निर्यात और कारोबार के मौके?

जुलाई में हो सकता है भारत-अमेरिका का बड़ा ट्रेड डील! क्या इससे बढ़ेंगी नौकरियां, निर्यात और कारोबार के मौके?

PM Kisan Samman Nidhi: किसानों को जल्द मिल सकती है 23वीं किस्त, जानें संभावित तारीख और नया अपडेट

किसानों को जल्द मिल सकती है 23वीं किस्त, जानें संभावित तारीख और नया अपडेट

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
ये हैं भारत के 5 सबसे खतरनाक रेलवे रूट, सफर के दौरान थम जाती हैं सांसें!

ये हैं भारत के 5 सबसे खतरनाक रेलवे रूट, सफर के दौरान थम जाती हैं सांसें!

Test में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले ओपनर्स, लिस्ट में इस भारतीय खिलाड़ी का दबदबा

Test में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले ओपनर्स, लिस्ट में इस भारतीय खिलाड़ी का दबदबा

Tests में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले भारतीय कप्तान, विराट कोहली की लिस्ट में शुभमन गिल की एंट्री

Tests में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले भारतीय कप्तान, विराट कोहली की लिस्ट में शुभमन गिल की एंट्री

Homeबिजनेस

बिजनेस

जुलाई में हो सकता है भारत-अमेरिका का बड़ा ट्रेड डील! क्या इससे बढ़ेंगी नौकरियां, निर्यात और कारोबार के मौके?

India-US Trade Deal: क्या भारत की कंपनियों के लिए दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में से एक तक पहुंच और आसान होने वाली है? ऐसी ही संभावना है यूएस-इंडिया की ट्रेड डील लगभग फाइनल स्टेज में हैं और जुलाई में इस समझौते पर मुहर लग जाएगी.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Jun 07, 2026, 11:18 AM IST

जुलाई में हो सकता है भारत-अमेरिका का बड़ा ट्रेड डील! क्या इससे बढ़ेंगी नौकरियां, निर्यात और कारोबार के मौके?

भारत के लिए अमेरिका की ओर से बहुत बड़ी खुशखबरी... जुलाई में होगा ऐतिहासिक समझौता (फोटो एआई)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

करीब एक साल से चल रही भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता अब ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है, जहां आने वाले कुछ हफ्ते दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों की दिशा बदल सकते हैं. संकेत मिल रहे हैं कि जुलाई के मध्य तक बहुप्रतीक्षित द्विपक्षीय व्यापार समझौते का पहला चरण लागू हो सकता है. अगर ऐसा होता है तो इसका असर सिर्फ बड़े उद्योगों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि नौकरियों, निर्यात और निवेश के अवसरों पर भी दिखाई दे सकता है.

समझौता आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है?

भारत और अमेरिका दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हैं. पिछले लगभग एक वर्ष से दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को लेकर बातचीत चल रही है. केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार, वार्ता अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है और जुलाई के मध्य तक पहले चरण को लागू करने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है.

गोयल ने अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई बैठकों के बाद कहा कि अधिकांश मुद्दों पर प्रगति हो चुकी है और शेष विषयों को भी जल्द सुलझाने की कोशिश जारी है. इसका मतलब यह है कि दोनों देश अब बातचीत से आगे बढ़कर अंतिम सहमति के करीब पहुंच रहे हैं.

जब अमेरिका भी कह रहा है कि 99 प्रतिशत काम क्या सच में पूरा हो चुका है?

इस समझौते को लेकर सिर्फ भारत ही नहीं, अमेरिका की तरफ से भी सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं. अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने हाल ही में कहा कि भारत के साथ व्यापार वार्ता लगभग 99 प्रतिशत पूरी हो चुकी है और केवल कुछ मुद्दों पर चर्चा बाकी है.

यह बयान इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि किसी भी बड़े अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौते में अंतिम चरण सबसे चुनौतीपूर्ण होता है. ऐसे में दोनों पक्षों का आशावादी नजर आना इस बात का संकेत है कि समझौते की घोषणा अब ज्यादा दूर नहीं हो सकती.

आम लोगों और कारोबार पर क्या पड़ सकता है असर?

इस समझौते का सबसे बड़ा फायदा भारतीय निर्यातकों को मिलने की उम्मीद जताई जा रही है. विशेषज्ञों का मानना है कि भारतीय उत्पादों को अमेरिकी बाजार में बेहतर अवसर मिल सकते हैं, जिससे कई उद्योगों को नए ऑर्डर हासिल करने का मौका मिलेगा.

विनिर्माण, कृषि, फार्मास्यूटिकल्स, प्रौद्योगिकी और सेवा क्षेत्र जैसे उद्योगों के लिए यह एक महत्वपूर्ण अवसर साबित हो सकता है. यदि निर्यात बढ़ता है तो इसका असर उत्पादन, निवेश और रोजगार के अवसरों पर भी देखने को मिल सकता है.

एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि ऐसे व्यापार समझौते केवल व्यापार बढ़ाने तक सीमित नहीं रहते. अक्सर इनके बाद सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक्स और नई निवेश परियोजनाओं में भी तेजी आती है, जिसका अप्रत्यक्ष लाभ स्थानीय कारोबार और रोजगार बाजार को मिल सकता है.

टैरिफ का नया मुद्दा कितना बड़ा है?

हालांकि बातचीत सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है, लेकिन कुछ चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं. अमेरिका ने भारत से निर्यात होने वाले कुछ उत्पादों पर 12.5 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाने का प्रस्ताव रखा है.

अमेरिका का तर्क है कि कुछ अर्थव्यवस्थाएं जबरन श्रम प्रणाली को रोकने में पर्याप्त सफलता नहीं दिखा पाई हैं और भारत भी उन देशों की सूची में शामिल है जिन पर यह प्रस्ताव लागू हो सकता है.

फिर भी दोनों देशों के अधिकारियों का मानना है कि यह मुद्दा व्यापार समझौते की समग्र प्रगति को गंभीर रूप से प्रभावित नहीं करेगा. यही वजह है कि वार्ता जारी है और लंबित विषयों को सुलझाने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं.

अब आगे क्या होगा?

पीयूष गोयल ने संकेत दिया है कि अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जैमीसन ग्रीर के नेतृत्व में एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल इस महीने के अंत तक भारत का दौरा कर सकता है. उम्मीद की जा रही है कि इसी दौरान बचे हुए मुद्दों पर अंतिम चर्चा होगी.

भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी कहा है कि हालिया चर्चाएं सकारात्मक और फलदायी रही हैं. इससे यह संदेश जाता है कि दोनों देश इस समझौते को आगे बढ़ाने के लिए गंभीर हैं.

क्यों माना जा रहा है इसे आर्थिक रिश्तों का नया अध्याय?

भारत और अमेरिका पहले से ही एक-दूसरे के महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार हैं. लेकिन प्रस्तावित समझौता दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाने की क्षमता रखता है.

भारतीय कंपनियों को अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिल सकती है, जबकि अमेरिकी कंपनियों के लिए भारत जैसे विशाल उपभोक्ता बाजार में निवेश और विस्तार के अवसर बढ़ सकते हैं. यही कारण है कि विशेषज्ञ इसे केवल एक व्यापार समझौता नहीं, बल्कि आने वाले वर्षों के आर्थिक सहयोग की मजबूत नींव मान रहे हैं. फिलहाल नजरें जुलाई पर टिकी हैं. यदि पहला चरण तय समय पर लागू होता है, तो यह भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
ये हैं भारत के 5 सबसे खतरनाक रेलवे रूट, सफर के दौरान थम जाती हैं सांसें!
ये हैं भारत के 5 सबसे खतरनाक रेलवे रूट, सफर के दौरान थम जाती हैं सांसें!
Test में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले ओपनर्स, लिस्ट में इस भारतीय खिलाड़ी का दबदबा
Test में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले ओपनर्स, लिस्ट में इस भारतीय खिलाड़ी का दबदबा
Tests में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले भारतीय कप्तान, विराट कोहली की लिस्ट में शुभमन गिल की एंट्री
Tests में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले भारतीय कप्तान, विराट कोहली की लिस्ट में शुभमन गिल की एंट्री
गुब्बारे बेचने का शुरू किया था बिजनेस, आज बना दिया 53,000 करोड़ का साम्राज्य; विराट कोहली से है गेहरा नाता
गुब्बारे बेचने का शुरू किया था बिजनेस, आज बना दिया 53,000 करोड़ का साम्राज्य; विराट कोहली से है गेहरा नाता
Aadhaar Authentication: कहीं गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा आपका आधार कार्ड? घर बैठे ऐसे तुरंत करें चेक
Aadhaar Authentication: कहीं गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा आपका आधार कार्ड? घर बैठे ऐसे तुरंत करें चेक
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement