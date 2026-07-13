एक जिद ने खत्म किया अंग्रेजी-हिंदी का भेदभाव, इस अनोखी एजुकेशन टेक्निक से खड़ा कर दिया 1.3 अरब डॉलर का साम्राज्य!

How lead school became a unicorn: यह लेख भारतीय एडटेक स्टार्टअप 'लीड स्कूल' के यूनिकॉर्न बनने के सफर को एक नए नजरिए से पेश करता है कि कैसे मेट्रो शहरों से दूर, छोटे कस्बों और गांवों के स्कूलों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाकर इस कंपनी ने सफलता का एक नया एजुकेशन मॉडल खड़ा किया है.

क्या आपने कभी सोचा है कि देश के किसी छोटे से कस्बे या गांव में पढ़ने वाला बच्चा भी मेट्रो शहरों के महंगे इंटरनेशनल स्कूलों जैसी पढ़ाई का फायदा उठा सकता है? भारत में अमूमन माना जाता है कि अच्छी और आधुनिक शिक्षा सिर्फ बड़े शहरों के अमीर परिवारों की बपौती है. लेकिन एक भारतीय स्टार्टअप ने इस सोच को न सिर्फ चुनौती दी, बल्कि छोटे शहरों के स्कूलों का कायाकल्प करके खुद को 1.3 अरब डॉलर की वैल्यूएशन वाली एक 'यूनिकॉर्न' कंपनी में बदल दिया. हम बात कर रहे हैं लीड स्कूल (LEAD School) की, जिसने भारी-भरकम फीस वाले बिजनेस मॉडल से अलग हटकर, भारत के मिडल क्लास और निचले मध्यवर्गीय परिवारों के बच्चों के लिए बेहतरीन शिक्षा का रास्ता साफ किया है.

कैसे शुरू हुआ छोटे स्कूलों को सुपर-स्मार्ट बनाने का यह अनोखा मिशन

लीड स्कूल की शुरुआत साल 2012 में सुमित मेहता और स्मिता देवरानी द्वारा की गई थी. शुरुआत में उन्होंने खुद कुछ स्कूल चलाए, ताकि वे जमीनी स्तर पर शिक्षा की कमियों को समझ सकें. उन्होंने देखा कि भारत के टियर 2, टियर 3 और टियर 4 शहरों में प्राइवेट स्कूल तो बहुत हैं, लेकिन उनके पास न तो अच्छा स्टडी मटेरियल है, न ही शिक्षकों को सही ट्रेनिंग मिलती है. यहीं से उन्हें आइडिया आया कि क्यों न एक ऐसा इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाया जाए, जो इन स्कूलों को पूरी तरह से डिजिटल और आधुनिक बना दे.

आम तौर पर एडटेक कंपनियां सीधे बच्चों को ऐप बेचती हैं, जिससे माता-पिता पर एक्सट्रा खर्च का बोझ पड़ता है. लेकिन लीड ने सीधा स्कूलों से हाथ मिलाया. उन्होंने स्कूलों को एक ऐसा सॉफ़्टवेयर और करिकुलम दिया, जिससे स्कूल की पूरी पढ़ाई, टीचर की ट्रेनिंग और बच्चों की परफॉर्मेंस को एक ही जगह से ट्रैक किया जा सके.

आम परिवारों की जेब और बच्चों के भविष्य पर इसका क्या असर हुआ

इस बदलाव का सबसे सीधा और बड़ा असर देश के आम परिवारों पर पड़ा है. छोटे शहरों में रहने वाले माता-पिता अक्सर इस बात से परेशान रहते थे कि उनके बच्चे अंग्रेजी बोलने या आधुनिक टेक्नोलॉजी को समझने में बड़े शहरों के बच्चों से पीछे रह जाते हैं. लीड स्कूल के इस मॉडल ने इस खाई को पाट दिया है.

अब माता-पिता को अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए किसी बड़े शहर में भेजने या अपनी क्षमता से अधिक कर्ज लेकर महंगी फीस भरने की जरूरत नहीं है. उनके अपने इलाके के स्थानीय स्कूल में ही बच्चों को मल्टीमीडिया के जरिए पढ़ाया जा रहा है, जिससे बच्चों में रटने की आदत खत्म हो रही है और वे चीजों को प्रैक्टिकल तरीके से सीख रहे हैं. यह बदलाव बच्चों का आत्मविशवास बढ़ा रहा है और उन्हें भविष्य के लिए तैयार कर रहा है.

मंदी के दौर में जब बड़े-बड़े धुरंधर फिसले, तब लीड कैसे बना यूनिकॉर्न

साल 2022 की शुरुआत में, जब पूरी दुनिया में एडटेक कंपनियों के लिए बुरा वक्त चल रहा था और बड़े-बड़े नामी स्टार्टअप्स घाटे के चलते कर्मचारियों की छंटनी कर रहे थे, ठीक उसी समय लीड स्कूल ने वेस्टब्रिज कैपिटल और जीएसवी वेंचर्स जैसे बड़े इन्वेस्टर्स से 100 मिलियन डॉलर की फंडिंग जुटाई. इस फंडिंग के साथ ही कंपनी की वैल्यूएशन 1.3 बिलियन डॉलर हो गई और यह भारत का एक चमकता हुआ यूनिकॉर्न बन गया.

इस सफलता के पीछे एक छिपा हुआ पहलू यह है कि लीड ने कभी भी विज्ञापनों या फिल्मी सितारों के जरिए ब्रांडिंग करने में अंधाधुंध पैसा नहीं बहाया. जहां दूसरी कंपनियां ग्राहकों को लुभाने के लिए भारी-भरकम डिस्काउंट दे रही थीं, वहीं लीड का पूरा ध्यान अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी और स्कूलों के साथ लंबे समय के भरोसे पर था. यही वजह है कि जब एडटेक का गुब्बारा फूटा, तब भी लीड का बिज़नेस मॉडल मजबूती से खड़ा रहा.

भारतीय शिक्षा व्यवस्था के लिए यह क्यों है एक गेम चेंजर सबक

लीड स्कूल की यह कामयाबी सिर्फ एक बिज़नेस की सफलता नहीं है, बल्कि यह इस बात का सबूत है कि अगर आप भारत की असली समस्या को हल करते हैं, तो मुनाफा अपने आप पीछे आता है. आज यह नेटवर्क देश भर के हजारों स्कूलों, लाखों छात्रों और हजारों शिक्षकों तक पहुंच चुका है.

इस कहानी से सबसे बड़ा सबक यह मिलता है कि देश का विकास तब तक नहीं हो सकता, जब तक कि आखिरी कतार में खड़े बच्चे तक आधुनिक शिक्षा न पहुंचे. लीड ने यह साबित कर दिया है कि किफायती दाम में भी वर्ल्ड-क्लास एजुकेशन दी जा सकती है. आने वाले समय में यह मॉडल भारतीय शिक्षा व्यवस्था की पूरी दिशा और दशा बदलने की ताकत रखता है.

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