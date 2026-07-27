दलाल स्ट्रीट पर आज महा-परीक्षा का दिन: क्या आपकी जेब पर भारी पड़ेगी निफ्टी की 23,600 वाली कमजोर दीवार?

What will be trend of Sensex and Nifty in stock market: 27 जुलाई को भारतीय शेयर बाजार में भारी उतार-चढ़ाव रहने के आसार हैं. निफ्टी के लिए 23,600 का स्तर बेहद नाजुक है. अमरीकी फेड बैठक, एफएंडओ एक्सपायरी और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण छोटे निवेशकों को ज्यादा सतर्कता बरतनी होगी.

बाजार में सोमवार को भारी उतार-चढ़ाव

निफ्टी के 23,600 का सपोर्ट अहम

अमरीकी फेड नीति पर टिकी निगाहें

कच्चे तेल की कीमतों का तनाव

खुदरा निवेशकों के लिए सतर्कता जरूरी

क्या सोमवार को शेयर बाजार में आपकी गाढ़ी कमाई सुरक्षित रहेगी या फिर लाल निशान का खतरा आपकी जेब पर भारी पड़ेगा? अगर आप भी हफ्ते के पहले दिन ट्रेडिंग की सोच रहे हैं, तो रुकिए! 27 जुलाई यानी आज का दिन दलाल स्ट्रीट के लिए बेहद संवेदनशील साबित होने वाला है. लगातार पांच दिनों की गिरावट के बाद बाजार एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां से थोड़ी सी लापरवाही बड़े नुकसान की वजह बन सकती है. चलिए मार्केट एक्सपर्ट देवकृष्ण पांडेय से समझते हैं कि सोमवार को दलाल स्ट्रीट पर क्या-क्या घट सकता है और किन छिपे खतरों से आपको बचकर रहना है.

अमरीकी फेडरल रिजर्व की बैठक और ट्रिपल एफएंडओ एक्सपायरी का दबाव इस हफ्ते का मिजाज तय कर रहा है. गिफ्ट निफ्टी के संकेत भले ही हल्की बढ़त की ओर इशारा कर रहे हों, लेकिन बाजार का अंदरूनी ढांचा अब भी कमजोर है.

सूचकांक की दिशा और तकनीकी स्थिति

निफ्टी 50 के लिए 23,600 का स्तर अब तक का सबसे बड़ा डिफेंस लेवल बन चुका है. बीते सत्र में बाजार ने इस स्तर को बचा तो लिया, लेकिन गिरावट का खतरा पूरी तरह टला नहीं है. यदि निफ्टी 23,600 से नीचे फिसलती है तो अगला पड़ाव 23,450 तक हो सकता है. दूसरी तरफ, तेजी लौटने के लिए 23,850 के रेजिस्टेंस को पार करना जरूरी होगा. सेंसेक्स की बात करें तो यह 76,000 के मनोवैज्ञानिक स्तर के आसपास मंडरा रहा है. ऐसे में बाजार के एक दायरे में सीमित रहने या फिर तेज झटके के साथ नीचे जाने की आशंका अधिक दिख रही है.

कच्चा तेल और वैश्विक मोर्चे का बड़ा डर

वैश्विक बाजार में भू-राजनीतिक तनाव के कारण ब्रेंट क्रूड यानी कच्चे तेल के दाम 90 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गए हैं. भारत जैसी तेल आयातक अर्थव्यवस्था के लिए यह सबसे बड़ी सिरदर्दी है. कच्चे तेल के महँगे होने से भारतीय रुपये पर भी दबाव बना हुआ है, जिससे कंपनियों का लागत खर्च बढ़ेगा और उनके मुनाफे पर बुरा असर पड़ेगा. इसके अलावा, विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) की ओर से हो रही लगातार बिकवाली घरेलू संस्थागत निवेशकों की खरीदारी को बेअसर कर रही है.

किन सेक्टर्स में हलचल और कहां खतरा ज्यादा होगा?

आईटी और एफएमसीजी जैसे सुरक्षित माने जाने वाले सेक्टर्स में थोड़ी लिवाली देखने को मिल सकती है, क्योंकि निवेशक डिफेंसिव शेयरों में शरण ले रहे हैं. टाटा कंसल्टेंसी और टेक महिंद्रा के नतीजों से आईटी शेयरों में थोड़ा सहारा मिला है. हालांकि, ऑटोमोबाइल, मैटल और बैंकिग सेक्टर्स पर तगड़ा दबाव रहने का अनुमान है. ऑटो कंपनियों पर इनपुट कॉस्ट बढ़ने की मार पड़ रही है, तो वहीं एचडीएफसी बैंक के कमज़ोर मार्जिन के आंकड़ों ने पूरे बैंकिंग इंडेक्स का रुख नरम कर दिया है.

आम निवेशकों और ट्रेडर्स के लिए चेतावनी क्या है?

इस हफ्ते इंडिया वीआईएक्स (India VIX) यानी वोलेटिलिटी इंडेक्स में बढ़त दर्ज हुई है, जो साफ संकेत देता है कि बाजार में घबराहट का माहौल है. ऐसे में आम रिटेल निवेशकों के लिए सलाह यह है कि वे बिना स्टॉप लॉस के कोई भी पोजीशन न बनाएं. अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो लीवरेज लेने से बिल्कुल बचें. गिरावट के इस दौर में किसी भी पेनी स्टॉक या अफवाह वाले शेयरों में निवेश का जोखिम न उठाएं. केवल मजबूत फंडामेंटल वाले दिग्गजों में ही चरणबद्ध तरीके से पैसा लगाना अक्लमंदी होगी.

क्यों यह हफ्ता आम जनता की जेब पर सीधे असर डालेगा?

ज्यादातर छोटे निवेशक यह सोचते हैं कि शेयर बाजार की उठापटक सिर्फ स्क्रीन तक सीमित होती है, लेकिन ऐसा नहीं है. क्रूड ऑयल के महंगे होने और बाजार में मंदी के कारण कंपनियों का वैल्यूएशन कम होता है, जिससे वे नए रोजगार और सैलरी हाइक पर लगाम लगाने लगती हैं. अगर आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं, तो सोमवार की गिरावट को पैनिक होकर एसआईपी रोकने का कारण न बनाएं, बल्कि इसे कम एनएवी पर ज्यादा यूनिट्स बटोरने के मौके के रूप में देखें.

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